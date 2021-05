5 choses à savoir mercredi

Est-ce que les interdictions Facebook et Instagram sur Donald Trump resteront?

Le conseil de surveillance de Facebook décidera mercredi si la suspension de l’ancien président Donald Trump sur la plate-forme doit rester permanente. En janvier, le géant de la technologie a suspendu les comptes de Trump sur Facebook et Instagram après qu’un groupe de ses partisans a pris d’assaut le Capitole américain. La décision a été saluée à l’époque par les critiques de Trump et avait le soutien de la plupart des Américains, selon une enquête du Harris Poll. Mais les partisans de Trump et les défenseurs de la liberté d’expression ont averti que cela créait un dangereux précédent. Quelle que soit la décision du conseil de surveillance, elle ne peut pas être annulée par le PDG Mark Zuckerberg. Pendant ce temps, les comptes de Trump sur YouTube, Snapchat et Twitter restent suspendus.

Regardez vers le ciel! C’est la pluie de météores Eta Aquarid

S’il fait encore sombre là où vous êtes, vous avez l’occasion de sortir et d’assister à l’un des meilleurs événements de skygazing du printemps: la pluie de météores Eta Aquarid, qui provient de la piste de débris de la célèbre comète de Halley. Les Aquarids culmineront avant l’aube mercredi mais devraient également être impressionnants jeudi, selon EarthSky.org. Dans l’hémisphère nord, les météores Eta Aquarid apparaissent souvent comme des «terrassiers» – de longs météores qui semblent effleurer la surface de la Terre à l’horizon. Les observateurs peuvent s’attendre à environ 10 météores par heure à son apogée. Si vous êtes un débutant en pluie de météores, accordez-vous au moins une heure de visionnage, dit EarthSky. Essayez une chaise de jardin!

La star de « 19 Kids and Counting » au tribunal après son arrestation pour des accusations de pornographie juvénile

L’ancienne star de «19 Kids and Counting», Josh Duggar, devrait comparaître mercredi devant un tribunal fédéral après son arrestation pour avoir reçu et détenu de la pornographie juvénile. La comparution devant le tribunal déterminera si l’ancienne star de télé-réalité, qui est en prison depuis son arrestation par le United States Marshals Service la semaine dernière, pourra être libérée sous caution. S’il devait être libéré, un juge a statué que Duggar ne pourrait pas rentrer chez lui avec sa femme enceinte et ses enfants. Ses avocats ont fait valoir qu’il ne présentait «ni un risque de fuite ni un danger pour la communauté». Un grand jury fédéral du district ouest de l’Arkansas a inculpé Duggar, alléguant qu’en 2019, il avait «sciemment» reçu des images d’enfants de moins de 12 ans. Il a plaidé non coupable des accusations.

La FDA travaille à l’approbation des vaccins COVID-19 pour les adolescents

La Food and Drug Administration est susceptible d’autoriser le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 pour les adolescents dans la semaine prochaine, permettant aux enfants de 12 à 15 ans de se faire vacciner, selon le New York Times et CNN. Jusqu’à présent, les vaccins n’ont été autorisés que chez les adultes et les adolescents plus âgés. Le CDC devra donner sa bénédiction. Mais d’abord, un comité consultatif se réunira pour déterminer si le vaccin est suffisamment sûr et efficace pour être utilisé chez les jeunes adolescents. Aucune date n’a été fixée pour les discussions sur le COVID-19, mais le panel a une réunion prévue mercredi pour discuter des vaccins contre la rage et la dengue.

Pourquoi les Américains célèbrent Cinco de Mayo

Contrairement à la croyance populaire, Cinco de Mayo – qui est mercredi – ne commémore pas le jour de l’indépendance du Mexique, célébré le 16 septembre. Il marque en fait la victoire de l’armée mexicaine sur la France à la bataille de Puebla le 5 mai 1862. Mais la journée est devenue populaire pour les Américains pour profiter de la nourriture, des boissons et de la culture mexicaine, et de nombreuses chaînes de restauration rapide proposent des offres pour les aider à célébrer.