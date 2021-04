Biden prononcera son premier discours officiel devant le Congrès

Le président Joe Biden s’adressera pour la première fois à une session conjointe du Congrès mercredi soir à 21 h HE. La vice-présidente Kamala Harris et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi siégeront derrière lui, la première fois que deux femmes apparaîtront derrière un président lors d’un discours au Congrès. L’événement permettra à Biden de revendiquer des progrès au cours de ses 100 premiers jours, ce qui est historiquement connu comme une référence pour l’administration d’un nouveau président. Dans son invitation, Pelosi a demandé à Biden de «partager votre vision pour relever les défis et les opportunités de ce moment historique».

La Cour suprême entendra une affaire de pom-pom girl du premier amendement

La Cour suprême entendra mercredi les plaidoiries dans le cas d’une pom-pom girl du lycée qui a critiqué Snapchat après avoir été exclue de son équipe. La décision du tribunal pourrait décider si les écoles peuvent punir les étudiants pour ce qu’ils disent hors du campus, y compris sur les sites de médias sociaux largement utilisés par les adolescents américains. Brandi Levy, alors âgée de 14 ans, a publié un article sur les réseaux sociaux chargé de blasphèmes en 2017 visant son école, son équipe et «tout». L’affaire pourrait devenir l’une des décisions les plus importantes de la Cour suprême sur le discours des étudiants depuis une génération. Les groupes de défense des libertés civiles craignent que le tribunal ne transforme les écoles en police de la parole, limitant les droits du premier amendement des étudiants, tandis que les écoles rétorquent qu’elles doivent être libres de discipliner les discours hors campus qui s’infiltrent dans la salle de classe pour protéger les étudiants contre les brimades qui peuvent être amplifiées en ligne.

L’audience devrait envisager la sortie d’une vidéo montrant le tournage d’Andrew Brown Jr.

Un juge a programmé une audience mercredi pour examiner les demandes officielles de publication d’une vidéo des adjoints du shérif de Caroline du Nord tirant mortellement sur Andrew Brown Jr. métrage. Plus tôt dans la semaine, la famille de Brown a vu une vidéo de la caméra corporelle expurgée de la fusillade, l’un de ses fils qualifiant ce qu’il a vu d ‘«exécution». Les résultats d’une autopsie indépendante commandée par sa famille ont montré que Brown avait reçu cinq balles – dont une balle mortelle à l’arrière de la tête. Bien qu’un juge envisagera mercredi de publier la vidéo de la fusillade, on ne sait pas dans quel délai le juge pourrait statuer. Des cas similaires ont mis des semaines à se jouer.

Un an depuis 1 million de cas de COVID-19

Dans l’année où les États-Unis ont marqué le sombre jalon d’un million de cas confirmés de coronavirus, ils ont ajouté plus de 30 millions de plus au décompte. Mercredi matin, selon les données de l’Université Johns Hopkins, les États-Unis comptaient plus de 32,17 millions de cas confirmés de coronavirus et 573000 décès, et près de 150 millions de cas et 3,1 millions de décès dans le monde. Plus de 232 millions de doses de vaccin ont été administrées aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention, qui ont publié mardi des directives détendues sur le port du masque. Les personnes entièrement vaccinées peuvent désormais se démasquer en marchant, en courant, en faisant de la randonnée ou du vélo à l’extérieur, seules ou avec des membres de leur ménage.

Un juge « pas encore convaincu » de la vie privée des électeurs en Arizona recomptage

Un juge entendant une contestation des démocrates contre les politiques de confidentialité des électeurs lors du recomptage par le Sénat de l’Arizona contrôlé par les républicains de 2,1 millions de bulletins de vote pour l’élection présidentielle de 2020 dans le comté de Maricopa – qui comprend le métro de Phoenix – a soulevé des inquiétudes lors d’une audience mardi sur le respect du secret des électeurs. « Je ne suis pas encore convaincu qu’il y ait eu une preuve que les droits des électeurs du comté de Maricopa sont protégés », a déclaré le juge de la Cour supérieure Daniel Martin. Martin a également refusé de prolonger l’ordonnance d’un juge précédent selon laquelle Cyber ​​Ninja, l’entrepreneur chargé de la vérification électorale, se conformerait aux lois sur la protection de la vie privée des électeurs de l’État, du moins jusqu’à ce qu’il en entende davantage mercredi. Mardi également, après les jours de silence précédents, les journalistes ont eu un accès limité à l’intérieur de l’arène de Phoenix où les entrepreneurs tentent de compter tous les bulletins de vote du comté lors de l’élection. Le président Joe Biden a remporté de peu les 11 voix électorales de l’Arizona.

Contribuer: The Associated Press