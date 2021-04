L’Amérique réagit à un jury déclarant Derek Chauvin coupable du meurtre de George Floyd

Les Américains ont réagi à la nouvelle de l’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, reconnu coupable de toutes les accusations dans le meurtre de George Floyd mardi avec des niveaux de joie, de détermination et de fatigue. Un sentiment de soulagement mêlé de jubilation était palpable parmi les proches de Floyd mardi après la lecture des verdicts. La famille a remercié les légions d’avocats et de manifestants qui ont recherché la justice depuis que Floyd a été tué en mai 2020. La joie et le bonheur ne s’atténueront certainement pas en une nuit, mais beaucoup savent que la bataille pour l’égalité se profile toujours et que ceux qui participent à ce combat seront probablement retour au travail mercredi. La présidente du Congressional Black Caucus, Joyce Beatty, D-Ohio, qui était entourée de membres de son caucus, a déclaré qu’elle et ses collègues étaient d’accord avec le verdict, « Mais nous voulons que notre message soit très clair que ce n’est que la première étape. » Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au deuxième et au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, mais il devrait faire appel du verdict.

Plus d’informations attendues dans la fusillade de la police de l’Ohio sur une jeune fille de 16 ans

Dans un geste sans précédent, la police de Columbus, dans l’Ohio, a montré des images de la caméra corporelle de la fusillade mardi de Ma’Khia Bryant, 16 ans, qui était noire, alors qu’elle semblait tenter de poignarder deux personnes avec un couteau. La fusillade, qui a eu lieu environ 20 minutes avant l’annonce d’un verdict de culpabilité dans le procès de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd, a incité des centaines de personnes à manifester sur le site de tir et devant le siège de la police de Columbus mardi soir. Le chef intérimaire de la police de Columbus, Michael Woods, a déclaré que l’enquête devait encore être terminée pour déterminer si les actions des agents étaient justifiées. Woods a ajouté que le département devait suivre la loi de l’Ohio sur les archives publiques avant de pouvoir partager la vidéo complète. Ce processus devrait être terminé et la vidéo devrait être diffusée mercredi. Les responsables publieront également d’autres détails sur la fusillade et les officiers impliqués, a déclaré Woods.

Le Sénat votera sur le projet de loi sur les crimes haineux anti-asiatiques

Le Sénat devrait voter sur la loi sur les crimes haineux COVID-19, qui vise à lutter contre les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique et à renforcer le signalement des crimes haineux. La semaine dernière, le Sénat a voté 92-6 pour ouvrir le débat sur le projet de loi, qui a été présenté par le sénateur Mazie Hirono, D-Hawaii. Lundi, le sénateur Chuck Schumer, D-New York, a noté que deux amendements bipartisanes ont été ajoutés qui «renforceront le projet de loi». Les amendements auxquels Schumer a fait allusion font suite aux commentaires de Hirono la semaine dernière disant qu’environ 20 amendements avaient été déposés à ce moment-là, avec certains républicains qui « n’ont absolument rien à voir avec le projet de loi ».

Environ 135 millions de personnes aux États-Unis respirent de l’air pollué, selon un nouveau rapport

Plus de quatre Américains sur 10, soit environ 135 millions de personnes, vivent là où l’air est pollué, selon un rapport publié mercredi par l’American Lung Association. Le 22e rapport annuel de l’organisation sur l’état de l’air a également révélé que les personnes de couleur étaient plus de 61% plus susceptibles de vivre dans un comté à l’air malsain que les Blancs. Plus généralement, les conclusions du rapport montrent que le changement climatique contribue à la détérioration de la qualité de l’air. Le rapport de cette année couvre les données des années 2017-2019, de sorte que toute diminution de la pollution au cours de l’année écoulée résultant des verrouillages de COVID-19 n’a pas été incluse.

Une pluie de météores Lyrid traverse le ciel

La pluie de météores Lyrid arrive dans un ciel près de chez vous les prochaines nuits – et le pic sera dans les heures précédant l’aube jeudi, jour de la Terre. Quelques étoiles filantes peuvent être vues dans le ciel tôt dans la nuit, mais comme de nombreuses pluies de météores, le meilleur moment pour regarder l’événement sera pendant la seconde moitié de la nuit, car la fréquence des météores augmente lentement, a déclaré AccuWeather. Les Lyrides sont observés depuis plus de 2700 ans, ce qui en fait l’une des plus anciennes averses connues.