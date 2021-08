5 choses à savoir mercredi

L’aide est en route pour les Américains menacés d’expulsion

De nombreux Américains qui faisaient face à la menace d’expulsion recevront désormais une mesure de soulagement, après que les Centers for Disease Control and Prevention ont publié mardi un nouveau moratoire sur les expulsions. La nouvelle action, qui devrait durer 60 jours, interdira les expulsions dans les comtés où les taux de transmission du COVID-19 sont élevés, reflétant les endroits où le CDC recommande les masques vaccinés pour les résidents à l’intérieur et dans les lieux publics. La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a signé la commande mardi soir après que le président Joe Biden a confirmé la décision plus tôt dans la journée. Biden a déclaré qu’il espérait que la nouvelle action ciblée couvrirait d’une manière ou d’une autre près de 90% des Américains locataires. Il a également noté que les litiges en cours « donneront probablement un peu plus de temps » aux fonds d’aide au loyer.

Le chaos continue: les malheurs de vol de Spirit Airlines entrent dans la quatrième journée

Les passagers de Spirit Airlines font face à un autre jour d’annulations mercredi, prolongeant le chaos des voyages de la compagnie aérienne dans son quatrième jour. La compagnie aérienne basée en Floride, célèbre pour ses avions jaunes, ses billets bon marché et une pile de frais, a déjà annulé 298 vols mercredi à 3 h 45 HE, selon le suivi des vols FlightAware. C’est près de 45% de ses vols réguliers. Spirit nettoie les vols depuis dimanche, bloquant des passagers à travers le pays en raison de tempêtes estivales, de pannes technologiques et de pénuries de personnel. La compagnie aérienne a annulé 61% de ses vols de mardi, a rapporté FlightAware. La compagnie aérienne et les aéroports qu’elle dessert ont averti les voyageurs de vérifier leur courrier électronique pour les changements de vol et de vérifier l’état du vol avant de se rendre à l’aéroport. Les voyageurs dont les vols sont annulés doivent être remboursés, conformément aux règles du ministère des Transports. Spirit a déclaré que le meilleur moyen d’obtenir un remboursement était d’utiliser son nouveau chat en ligne.

La pom-pom girl Jerry Harris comparaît devant le tribunal

Une audience devant un tribunal fédéral est prévue mercredi pour la célèbre pom-pom girl Jerry Harris, accusée d’avoir sollicité des relations sexuelles et des photos explicites de mineurs. Harris, 22 ans, a plaidé non coupable à des accusations fédérales, notamment pour avoir reçu et tenté de recevoir de la pornographie juvénile et quatre chefs d’accusation d’utilisation, de persuasion, d’incitation et d’incitation d’un mineur « à adopter un comportement sexuellement explicite dans le but de produire une représentation visuelle de une telle conduite, et … transmettre une représentation visuelle en direct d’une telle conduite », déclarent les archives de la Cour fédérale. L’enquête criminelle initiale était basée sur des allégations de frères jumeaux, alors âgés de 14 ans. cela a duré plus d’un an. Harris, qui est devenu célèbre lorsqu’il a figuré dans les docuseries « Cheer » de Netflix, a été arrêté en septembre dernier et reste derrière les barreaux.

Des vents forts pourraient aggraver le «plus grand incendie de forêt jamais enregistré» sur la grande île d’Hawaï

Les vents forts et les conditions sèches sur la grande île d’Hawaï devraient persister, avec une amélioration minime, a déclaré le National Weather Service. Les conditions dangereuses surviennent alors que la région gère le plus grand incendie de forêt jamais enregistré sur l’île, qui a forcé des milliers de personnes à fuir au cours du week-end. Les responsables ont également averti que les vents puissants – prévus entre 18 et 20 mph et les rafales jusqu’à 40 mph – pourraient exaspérer l’incendie massif. Pour l’avenir, les responsables ont déclaré que les ordres d’évacuation qui avaient été levés auparavant pourraient être rétablis et que les gens devraient être prêts à repartir. « Avec les conditions de sécheresse que nous avons connues, c’est préoccupant », a déclaré le maire de Big Island, Mitch Roth, en parlant de l’incendie. « Vous voyez quelque chose comme ça où vous mettez des milliers de maisons en danger, c’est très préoccupant. »

Barack Obama fête ses 60 ans

L’ancien président Barack Obama fête ses 60 ans mercredi et il marque cette étape avec une grande fête. Les Obama organisent une fête en plein air sur l’île de Martha’s Vineyard dans le Massachusetts pour célébrer la journée avec des amis, la famille et d’anciens membres du personnel, a déclaré à USA TODAY une personne familière avec la situation. Des inquiétudes concernant la sécurité du rassemblement d’anniversaire d’Obama ont circulé sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine, suite à la recommandation du CDC que les personnes dans les points chauds COVID-19 reprennent le port du masque dans les espaces publics intérieurs. L’événement d’Obama se tiendra à l’extérieur et tous les invités devront suivre les protocoles de santé publique du CDC, y compris un régime de tests. Certains utilisateurs sur les réseaux sociaux ont encore critiqué Obama pour avoir organisé un événement pendant une pandémie.