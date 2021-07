5 choses à savoir mercredi

Le CDC recommande de porter des masques à l’intérieur, encore une fois

Gardez un masque à portée de main lorsque vous quittez votre domicile à partir de ce mercredi, même si vous êtes vacciné. Le CDC recommande désormais de masquer à l’intérieur si vous vivez dans une zone avec des taux de transmission COVID-19 élevés. L’agence a plaidé mardi, citant de nouvelles conclusions « inquiétantes ». « Dans de rares occasions, certaines personnes vaccinées infectées par la variante delta après la vaccination peuvent être contagieuses et transmettre le virus à d’autres », a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky. L’annonce intervient quelques jours après le Dr Anthony Fauci, chef du COVID du président Biden. -19 conseiller médical, a déclaré que le CDC réexaminait les recommandations de masques au milieu de l’augmentation des cas déclenchés par la variante hautement transmissible.La variante delta représente plus de 80% des cas de COVID-19 aux États-Unis, selon les données fédérales.

JO de Tokyo : Simone Biles ne participera pas au concours général de gymnastique

Simone Biles ne participera pas au concours général olympique, a déclaré mercredi USA Gymnastics dans un communiqué. Jade Carey remplacera Biles dans la compétition jeudi. Le retrait de Biles du concours général, où elle est la médaillée d’or olympique en titre, est intervenue un jour après avoir surpris plus d’un en se retirant de la finale par équipe après une épreuve. USA Gymnastics a déclaré que Biles ne concourrait pas afin qu’elle puisse se concentrer sur sa santé mentale et continuerait d’être évaluée pour déterminer si elle participerait ou non aux finales de l’épreuve la semaine prochaine, ajoutant qu’ils « soutenaient de tout cœur la décision de Biles et applaudissaient sa bravoure en privilégiant son bien-être. » Dans d’autres développements des Jeux olympiques de Tokyo, Katie Ledecky a remporté sa première médaille d’or de ces Jeux et le tout premier 1500 mètres nage libre féminin olympique. De plus, pour la première fois dans l’histoire des Jeux olympiques, des médailles pour le basketball 3×3 seront décernées. L’équipe des États-Unis affrontera la France en demi-finale féminine.

L’approbation de la Cour suprême au plus bas en quatre ans, selon un sondage

Les démocrates, les républicains et les indépendants ont au moins une chose sur laquelle ils peuvent s’entendre : personne n’est particulièrement satisfait de la Cour suprême. L’approbation par les Américains de la plus haute juridiction du pays a chuté à son plus bas niveau en quatre ans dans un sondage Gallup mercredi, tombant en dessous de 50% pour la première fois depuis 2017. Quarante-neuf pour cent ont approuvé le travail des juges, contre 58% il y a un an. Mais à une époque où la nation est divisée sur à peu près tout, le sondage a indiqué que la Cour suprême est perçue de manière égale parmi les démocrates et les républicains – reflétant peut-être le petit nombre de décisions de grande envergure au cours du mandat qui a pris fin ce mois-ci.

Plus de vent et des températures plus élevées pourraient aggraver le plus grand incendie de forêt de Californie

Des vents forts et des orages potentiels mercredi pourraient nuire aux efforts des pompiers pour contenir plusieurs incendies de forêt qui font rage dans l’ouest. Le Dixie Fire, le plus grand incendie de Californie, n’était contenu qu’à 23% mardi et a brûlé trois douzaines de structures tout en menaçant plus de 10 000 autres, selon Cal Fire. L’incendie est l’un des 79 grands incendies qui brûlent 1,5 million d’acres dans 12 États de l’Ouest, selon le National Interagency Fire Center. Les effets des incendies pourraient se faire sentir dans tout le pays, et certaines villes de la côte est ont vu cette semaine un ciel brumeux et enfumé. Cela a déclenché des alertes sur la qualité de l’air dans certaines parties du nord-est, du centre de l’Atlantique et du Midwest. Les conditions devraient s’aggraver cette semaine avec des orages probables, des vents accrus et des températures plus élevées, a déclaré le Service forestier.

Les météores peuvent clignoter d’ici ce soir dans une double fonctionnalité rare

Les observateurs du ciel cette semaine ont l’une des rares occasions cet été de voir une pluie de météores – ou en fait, deux. Les doubles averses – connues sous le nom d’Aquaires du delta du Sud et d’Alpha Capricornides – devraient culminer mercredi soir et jeudi tôt le matin, a déclaré AccuWeather. Les aquariides du delta du sud produiront en moyenne 12 météores faibles par heure dans le ciel austral, tandis que les capricornides alpha n’en offriront qu’environ cinq – mais certains d’entre eux pourraient être suffisamment brillants pour éclairer tout le ciel, selon l’American Meteor Society. Une heure ou deux avant l’aube est généralement le meilleur moment pour regarder ces averses, a déclaré EarthSky.