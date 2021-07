5 choses à savoir mercredi

Biden se rend à Cincinnati pour la mairie de CNN

Le président Joe Biden se rend mercredi à Cincinnati pour une assemblée publique en direct de CNN, qui devrait se concentrer sur des questions allant du COVID-19 à l’économie, a rapporté le réseau. L’événement survient alors que les cas de COVID-19 augmentent à travers le pays, entraînés par la variante delta hautement transmissible. En outre, Biden a voyagé dans le Midwest pour vanter sa proposition d’infrastructure de 1,2 billion de dollars. Il s’agit de la première visite du président à Cincinnati depuis son entrée en fonction et de son troisième voyage dans l’Ohio, un État qu’il a perdu de 8 points de pourcentage face à Donald Trump en 2020. Don Lemon, présentateur de CNN, animera l’événement, qui sera diffusé à 20 h HE.

Un ciel brumeux à travers le pays alors que des incendies de forêt font rage dans l’Ouest

La fumée des incendies de forêt qui faisaient rage dans l’ouest des États-Unis assombrissait le ciel jusqu’à New York, mais la brume ne sera pas dans les prévisions pour la côte est pour longtemps. Un front froid se déplacera dans le nord-est du Canada mercredi, dissipant ainsi un peu de fumée, a déclaré Accuweather. Pendant ce temps, dans l’ouest des États-Unis, où les résidents et la faune ont déjà dû faire face à des mois de sécheresse et de chaleur extrême, une épaisse fumée étouffe les zones proches des incendies de forêt qui continuent de brûler. Le Bootleg Fire, qui mesure maintenant environ 606 milles carrés, brûle à 300 milles au sud-est de Portland dans et autour de la forêt nationale de Fremont-Winema. C’est l’un des nombreux incendies qui brûlent dans une douzaine d’États, la plupart en Occident. Seize grands incendies non maîtrisés ont brûlé dans l’Oregon et l’État de Washington seulement cette semaine. Le Bootleg Fire est contenu à environ 30%.

Le projet de loi bipartite sur les infrastructures de Biden fait rage

Les chances qu’un projet de loi bipartite sur les infrastructures aille de l’avant mercredi semblent sombres alors que les négociateurs du GOP font pression pour retarder le vote du Sénat. « Nous ne pouvons pas soutenir la cloture pour quelque chose que nous n’avons pas encore accompli », a déclaré le sénateur Rob Portman de l’Ohio, le négociateur en chef des républicains. Près d’une douzaine de républicains du Sénat, dont Portman, ont conclu un accord avec le président Joe Biden en juin sur le plan d’infrastructure. Étant donné que les 50 démocrates ont besoin d’au moins 10 républicains pour soutenir le projet de loi afin de surmonter un obstacle parlementaire au débat, perdre le soutien de quelques négociateurs du GOP au Sénat peut bloquer le projet de loi. Le vote sera un test clé pour savoir si l’une des propositions économiques ambitieuses et coûteuses du président Joe Biden deviendra loi. Le paquet bipartite offre des centaines de milliards de dollars pour les routes, les ponts, les chemins de fer et le haut débit.

Les célébrations devraient se poursuivre à Milwaukee après la victoire des Bucks

Les Milwaukee Bucks ont battu les Phoenix Suns 105-98 lors du sixième match de la finale de la NBA mardi soir, offrant à la ville excitée de Milwaukee son premier championnat depuis 1971, lorsque Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson étaient les joueurs vedettes. Giannis Antetokounmpo, double MVP de la ligue, a porté les Bucks dans un effort de carrière qui comprenait 50 points et 14 rebonds et cinq blocs. En plus des milliers de fans à l’intérieur du Forum Fiserv qui ont pu voir la victoire tant attendue en direct, 65 000 autres se sont rassemblés dans le Deer District à l’extérieur de l’arène, une fête sauvage qui devait durer jusque dans la nuit du Midwest et, peut-être, dans le matin. « Pour la ville, je suis sûr que cela signifie tout », a déclaré la star des Bucks Khris Middleton, qui a marqué 17 points lors de la victoire décisive en série. Antetokounmpo, qui a élevé son niveau de jeu en finale et a affiché des chiffres jamais vus auparavant, a été élu à l’unanimité MVP des finales NBA.

Qui se présente pour renverser le gouverneur de Californie ?

La liste définitive des candidats apparaissant sur un scrutin du 14 septembre pour rappeler l’élection du gouverneur de Californie Gavin Newsom sera publiée mercredi. Parmi ceux qui espèrent évincer le démocrate pour diriger l’État le plus peuplé du pays, citons l’olympienne et star de la télé-réalité Caitlyn Jenner, l’ancien maire de San Diego Kevin Faulconer et l’homme d’affaires millionnaire John Cox, qui a perdu contre Newsom lors des élections de 2018. La pression pour renverser Newsom est en grande partie enracinée dans la frustration causée par les fermetures d’écoles et d’entreprises pendant la pandémie de COVID-19 qui a bouleversé la vie quotidienne de millions de Californiens. « Je pense que les républicains vont se présenter parce qu’ils détestent Newsom, pas parce qu’ils sont particulièrement fans de l’un des candidats au remplacement », a déclaré Jack Pitney, professeur de sciences politiques au Claremont McKenna College.

Contribution : The Associated Press