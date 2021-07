5 choses à savoir mercredi

Biden rencontrera les démocrates du Sénat au sujet de leur plan budgétaire de 3,5 milliards de dollars

Le président Joe Biden doit rencontrer les démocrates du Sénat au Capitole mercredi pour discuter d’un accord conclu mardi soir sur un plan budgétaire de 3 500 milliards de dollars qui étendrait l’assurance-maladie, financerait les initiatives de lutte contre le changement climatique et remplirait d’autres volets du programme économique de Biden. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, à New York, a annoncé l’accord pour un programme de réconciliation budgétaire qui financerait «l’infrastructure humaine», un terme utilisé par Biden. « Chaque programme majeur que le président Biden nous a demandé est financé de manière solide », a déclaré Schumer. Les démocrates espèrent faire adopter la législation par la réconciliation, qu’ils pourraient adopter à la majorité simple au Sénat également divisé et éviter une obstruction. Pourtant, rien ne garantit que Biden et les dirigeants pourront unir tous les démocrates du Sénat pour soutenir le paquet.

La tutelle de Britney Spears : une autre audience peut-être capitale

La saga de l’affaire de tutelle de Britney Spears se retrouve à nouveau devant le tribunal de Los Angeles mercredi avec la possibilité de développements majeurs. L’audience est censée se concentrer sur un certain nombre de questions qui se recoupent : son père restera-t-il le conservateur de sa fortune de 60 millions de dollars ? Son avocat commis d’office de longue date peut-il démissionner ? La conservatrice de sa personne, Jodi Montgomery, peut-elle bénéficier d’une sécurité renforcée ? Et la pop star peut-elle engager son propre avocat pour la représenter ? L’audience aura lieu trois semaines après une audience du 23 juin qui a vu Spears prononcer ses premiers mots publics sur la question, affirmant qu’elle était forcée de prendre des médicaments et d’utiliser un dispositif intra-utérin pour le contrôle des naissances et qu’elle n’était pas autorisée à l’épouser. petit ami. Elle a ajouté qu’elle voulait posséder son propre argent. « Je veux juste retrouver ma vie », a déclaré Spears.

Le monument de Washington rouvre après six mois de fermeture de COVID

Le Washington Monument rouvre mercredi après avoir été fermé pendant six mois en raison des mesures de sécurité COVID-19. C’est « un autre pas en avant important pour Washington qui revient de la pandémie », a déclaré le porte-parole du National Mall, Mike Litterst, à USA TODAY. Les billets doivent être achetés sur Recreation.gov ; aucun ne sera vendu sur place. Les horaires sont de 9h à 17h tous les jours. Les masques faciaux seront obligatoires pour tous les visiteurs de plus de 2 ans, quel que soit leur statut vaccinal. Le monument a fermé pour la première fois pour la pandémie de coronavirus en mars 2020. Il a rouvert en octobre et fermé à nouveau en janvier.

C’est la journée internationale des peuples non binaires

Environ un jeune LGBTQ sur quatre s’identifie comme non binaire ou comme quelqu’un qui ne s’identifie pas à la dichotomie traditionnelle des genres. C’est selon une nouvelle étude publiée avant la Journée internationale des peuples non binaires ce mercredi. Le projet Trevor a collecté des données via les médias sociaux entre octobre et décembre 2020 auprès de près de 35 000 jeunes LGBTQ âgés de 13 à 24 ans aux États-Unis. L’étude intervient à un moment charnière où les législateurs de l’État ont adopté un nombre record de projets de loi ciblant les jeunes trans et non binaires, Amit Paley, PDG et directeur exécutif de The Trevor Project, a déclaré à USA TODAY.

Le WNBA All-Star Game offre un aperçu olympique

Le basketball féminin occupe le devant de la scène mercredi avec le match des étoiles de la WNBA (19 h HE, ESPN) à Las Vegas, et le concours de cette année aura une configuration tout à fait unique. Une liste de 12 WNBA All-Stars affrontera l’équipe olympique américaine de basket-ball féminin, qui comprend également 12 stars actuelles de la WNBA. L’équipe américaine sera dirigée par les quintuples olympiennes Sue Bird et Diana Taurasi, tandis que la double MVP de la WNBA Candace Parker dirigera l’équipe All-Star avec Liz Cambage, qui aura un premier aperçu de l’équipe américaine avant de les affronter dans aux Jeux de Tokyo en tant que membre de l’équipe olympique australienne.