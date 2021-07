5 choses à savoir mercredi

La Floride se prépare pour l’atterrissage d’Elsa

Elsa a retrouvé le statut d’ouragan alors qu’elle se dirigeait vers un atterrissage tôt mercredi au nord de Tampa. Des poches isolées pourraient voir jusqu’à 9 pouces de pluie, bien que la plupart des endroits à travers les Keys verraient 3 à 6 pouces, ont déclaré les prévisionnistes. Des ondes de tempête « potentiellement mortelles », des inondations et des tornades isolées étaient possibles, a averti le National Hurricane Center. Le gouverneur Ron DeSantis a décrété l’état d’urgence pour plus de deux douzaines de comtés, tandis que le président Joe Biden a approuvé une déclaration d’urgence pour la Floride, ce qui signifie que le gouvernement fédéral financera les coûts d’évacuation et de soutien aux abris.

Après qu’Eric Adams a remporté la primaire serrée du maire de New York, déclaration attendue de son rival le plus proche

L’ancienne commissaire à l’assainissement, Kathryn Garcia, prévoyait de publier une déclaration mercredi après que le capitaine à la retraite du NYPD et président de l’arrondissement de Brooklyn, Eric Adams, ait remporté de justesse la primaire démocrate du maire de New York. Le dernier décompte le montrait en tête de Garcia avec 8 426 voix, soit un peu plus d’un point de pourcentage, selon l’Associated Press, qui a appelé la course pour Adams, qui a déclaré la victoire mardi soir. Adams est le grand favori pour remporter les élections générales de novembre et serait le deuxième maire noir de la ville.

Six mois après l’émeute du Capitole, le gouvernement fédéral poursuit toujours les suspects

Les autorités fédérales poursuivent toujours les émeutiers violents qui ont participé à l’assaut meurtrier du Capitole, six mois après que des partisans de l’ancien président Donald Trump se soient affrontés avec les forces de l’ordre dans une tentative infructueuse d’arrêter la certification de l’élection du président Joe Biden. Le FBI a publié 11 nouvelles vidéos montrant des émeutiers, dont certains se livraient à des combats au corps à corps avec la police. Les vidéos étaient accompagnées d’un nouvel appel à l’aide du public pour identifier ces individus. Au moins 535 personnes ont été arrêtées alors que l’enquête criminelle est devenue la plus importante de l’histoire des États-Unis. Au total, 140 agents ont été agressés, dont 80 de la police du Capitole des États-Unis et environ 60 du département de la police métropolitaine de DC.

NYC honore les travailleurs essentiels avec un défilé de téléscripteurs

Alors que les experts restent préoccupés par la variante delta, les États montrent des signes de reprise environ un an et demi après que les premiers cas de COVID-19 ont été signalés aux États-Unis. À New York, les travailleurs essentiels seront honorés avec un défilé de téléscripteur mercredi . Le maire Bill de Blasio a promis la célébration en avril 2020 – le pire mois de la pandémie à New York. Le nombre croissant de vaccinations de la ville et le faible taux de nouvelles infections en font un bon moment pour le défilé, a déclaré le maire. La ville a organisé pour la dernière fois un défilé de téléscripteurs en juillet 2019 pour célébrer la victoire de l’équipe nationale féminine de football des États-Unis en Coupe du monde.

Joyeux 75e anniversaire, Jimmy et Rosalynn Carter

Le couple présidentiel le plus longtemps marié de l’histoire américaine, Jimmy et Rosalynn Carter, célèbre mercredi son 75e anniversaire de mariage. Comment ont-ils fait ? Dans une récente interview, ils ont offert quelques conseils. « Chaque jour, il doit y avoir réconciliation et communication entre les deux conjoints », a déclaré l’ancien président. « Nous ne nous endormons pas avec quelques différences restantes entre nous. » Et Rosalynn Carter a souligné l’importance des intérêts communs. « Jimmy et moi sommes toujours à la recherche de choses à faire ensemble », a-t-elle déclaré. D’un autre côté, elle a noté : « Chaque (personne) devrait avoir un peu d’espace. C’est vraiment important. »