5 choses à savoir mercredi

Les équipes d’un condo effondré en Floride sont confrontées à des problèmes de temps, de météo et d’autres défis

En plus des intempéries et des débris, les intervenants d’urgence luttent contre le temps, la chaleur et l’eau alors qu’ils poursuivent mercredi leurs recherches pour les 149 victimes portées disparues de l’effondrement d’un condo à Surfside, juste à l’extérieur de Miami. Le nombre de morts s’élève à 12. Mardi, les équipages ont achevé la sixième journée de travail minutieux depuis l’incident. Les responsables disent qu’ils considèrent qu’il s’agit d’une mission de sauvetage, pas d’une récupération. Cependant, personne n’a été retrouvé vivant depuis le jour de l’effondrement jeudi au milieu des tas de béton brisé et pulvérisé, de métal tordu et de débris pendants. Plus la recherche est longue, plus il est probable que les restes humains se soient considérablement décomposés, rendant l’identification de l’ADN plus difficile, selon les experts.

La Chambre devrait voter en commission pour enquêter sur l’insurrection du Capitole

La création d’un comité de la Chambre pour enquêter sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis sera mise aux voix mercredi. Le panel aurait huit membres nommés par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et cinq autres membres choisis « après consultation » avec le chef du GOP de la Chambre, Kevin McCarthy. Pelosi a déclaré que le comité chercherait la vérité sur le 6 janvier, « l’un des jours les plus sombres de l’histoire de notre pays ». qui a étudié les attaques terroristes du 11 septembre.

Le conseil d’administration de la NCAA devrait accepter la politique mise à jour sur l’utilisation par les athlètes de leur nom, image et ressemblance

Le conseil d’administration de la division I de la NCAA devrait approuver mercredi une recommandation visant à « suspendre temporairement les règles de l’amateurisme ». Sous la direction, les écoles des États qui ont adopté des lois relatives au nom, à l’image et à la ressemblance, ou NIL, seraient « responsables de déterminer si » les activités des athlètes « sont conformes à la loi de l’État », a déclaré un communiqué de la NCAA. Dans les États sans loi NIL, les athlètes pourraient s’engager dans des activités NIL sans enfreindre les règles de la NCAA. Cependant, la nouvelle politique laisserait intact « l’engagement de la NCAA à éviter le paiement pour le jeu et les incitations inappropriées liées au choix de fréquenter une école particulière ». athlètes à gagner de l’argent avec NIL, mais ce nombre pourrait passer à 15 d’ici le 1er septembre.

L’actrice de ‘Smallville’ Allison Mack sera condamnée dans l’affaire de culte sexuel NXIVM

L’ancienne actrice de « Smallville » Allison Mack doit être condamnée mercredi pour son rôle dans la secte NXIVM, un prétendu groupe d’entraide qui a transformé ses adeptes en esclaves sexuelles. Selon certaines informations, l’équipe juridique de Mack ne demande aucune peine de prison, étant donné qu’elle a reconnu ses actes répréhensibles et a dénoncé publiquement Keith Raniere, le fondateur du groupe. Raniere a été condamné l’année dernière à 120 ans de prison pour son rôle dans la direction de l’entreprise criminelle où des femmes ont été exploitées sexuellement et marquées de ses initiales. Quelques jours avant la condamnation de Mack, l’actrice s’est excusée auprès de ceux qu’elle a amenés à NXIVM, affirmant qu’elle pensait qu’elle « les aidait ». « Il est maintenant d’une importance primordiale pour moi de dire, du fond du cœur, que je suis vraiment désolée », a-t-elle déclaré.

Le conseil d’administration de l’Université de Caroline du Nord se réunit au milieu de la controverse sur le mandat de Nikole Hannah-Jones

Les administrateurs de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill tiendront une réunion spéciale mercredi au milieu des informations selon lesquelles ils voteront sur l’octroi du mandat au journaliste d’investigation Nikole Hannah-Jones. Une décision des administrateurs plus tôt cette année de ne pas accorder la permanence à Hannah-Jones, même si elle avait été donnée à ceux qui l’avaient précédée en tant que chaire Knight en journalisme racial et d’investigation, a suscité des critiques à l’intérieur et à l’extérieur de l’université. Hannah-Jones a remporté un prix Pulitzer pour son travail sur le projet 1619 du New York Times examinant l’héritage de l’esclavage. La nouvelle du vote sur la titularisation a été rapportée par NC Policy Watch et apparemment confirmée dans un tweet de Susan King, doyen de la Hussman School of Journalism and Media de l’UNC.