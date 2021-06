5 choses à savoir mercredi

Le président Biden s’attaquera aux efforts visant à lutter contre la violence armée

Le président Joe Biden prononcera une allocution mercredi sur les efforts de son administration pour lutter contre la violence armée. Le discours intervient alors que les républicains ont l’intention de profiter d’une recrudescence de la criminalité pour attaquer les démocrates dans leur tentative de reprendre le contrôle de la Chambre et du Sénat lors des élections de mi-mandat de 2022. Plus précisément, les experts en sécurité publique craignent que la violence armée ne s’aggrave cet été, alors qu’elle culmine historiquement avec l’arrivée du temps chaud. L’effort renouvelé de Biden s’appuie sur une première série de mesures qu’il a prises en avril pour renforcer les réglementations sur les armes fantômes, stabiliser les appareils orthodontiques qui rendent les armes à feu plus meurtrières et investir de l’argent dans des programmes d’intervention contre la violence communautaire. Le président a également soutenu un financement supplémentaire pour la police de proximité.

Jeu d’attente dans la course à la mairie de New York

Avec un nouveau système de vote à choix classé et des bulletins de vote par correspondance qui affluent toujours après la clôture des scrutins lors de la course à la mairie de New York mardi soir, cela peut prendre plusieurs semaines pour déterminer le vainqueur. Des résultats partiels ont montré le président de l’arrondissement de Brooklyn et l’ancien capitaine de police Eric Adams en tête du peloton. L’entrepreneur devenu un espoir politique, Andrew Yang a déjà concédé, puisqu’il était à 12% avec 90% des voix comptées. Avec plus de 96 % des préférences de premier choix des votes anticipés et en personne comptés, Adams avait 31 % ; l’ancien conseiller juridique du maire Bill de Blasio Maya Wiley avait 22 % ; et l’ancienne chef du département de l’assainissement, Kathryn Garcia, en avait environ 20 %. Étant donné qu’aucun candidat n’a remporté la majorité des préférences de premier choix, les préférences des électeurs seront redistribuées dans le système de choix classés, le premier lot de résultats des choix classés étant publié la semaine prochaine. Adams serait le deuxième maire noir de la ville s’il gagnait.

Les législateurs démocrates ont besoin d’une nouvelle voie à suivre pour la législation sur le droit de vote

Les démocrates devront trouver un nouveau moyen d’adopter une législation sur le droit de vote après que le Sénat n’a pas réussi à faire avancer la loi For the People mardi. Le projet de loi a reçu 50 voix au Sénat, en deçà des 60 nécessaires pour surmonter une obstruction du GOP. Plus tôt dans la semaine, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l’administration Biden poursuivrait ses efforts pour rendre le vote plus accessible. « Ce sera un combat de sa présidence », a déclaré Psaki, lorsqu’on lui a demandé ce que Biden avait fait pour faire adopter le projet de loi. La législation vise à contrer les réglementations qui rendent difficile le vote, en particulier parmi les personnes de couleur. Il comprend des dispositions, selon les démocrates, qui faciliteraient l’inscription et le vote des personnes, telles que l’élargissement du vote anticipé et l’autorisation de l’inscription le jour même.

Britney Spears s’apprête à faire de rares remarques lors d’une audience de tutelle

Lors de l’audience la plus attendue depuis des années, Britney Spears devrait s’adresser au tribunal mercredi dans la bataille en cours pour la tutelle qui contrôle son argent et ses affaires depuis 13 ans. Si la juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Brenda Penny, ne prend pas de décision de dernière minute pour sceller la procédure, Spears parlera à distance en audience publique. La pop star de 39 ans n’a pas eu le contrôle total de ses finances et d’autres décisions importantes de sa vie depuis 2008, après avoir subi une dépression nerveuse. Son statut a fait l’objet d’un nouvel examen après la sortie du documentaire du New York Times « Framing Britney Spears » et par le mouvement #FreeBritney. Dans des dossiers judiciaires récents, Spears a cherché à avoir davantage son mot à dire sur qui dirige la tutelle et a demandé que son père James Spears, qui avait un pouvoir étendu sur sa vie et son argent pendant la majeure partie de son existence, soit destitué.

Les éliminatoires de la NBA se poursuivent avec les finales de la Conférence Est

La marche vers un championnat NBA se poursuit pour deux autres équipes mercredi, alors que les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks s’affrontent dans le premier match de la finale de la Conférence Est. Les Bucks et les Hawks viennent tous deux de taxer les bouleversements sur la route du match 7 au dernier tour, Atlanta battant les Philadelphia 76ers et Milwaukee renversant les Brooklyn Nets. Les Bucks, têtes de série no 3, rentreront chez eux pour accueillir les Hawks classés no 4 à 20 h 30 HE. En saison régulière, Milwaukee a remporté des victoires à domicile dans deux de ses trois affrontements avec Atlanta.