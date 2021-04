Les manifestations se poursuivent malgré le couvre-feu après la fusillade mortelle de Daunte Wright

Les tensions entre les manifestants et la police se sont intensifiées pour la deuxième nuit consécutive lundi après qu’un policier du Brooklyn Center, dans le Minnesota, ait tué par balle Daunte Wright, un Noir de 20 ans, lors d’un arrêt de la circulation dimanche. Les manifestants sont restés à l’extérieur malgré le gouverneur du Minnesota Tim Walz imposant un couvre-feu qui a duré jusqu’à 6 heures mardi pour trois comtés, dont la ville de Brooklyn Center, une banlieue de Minneapolis à environ 16 km de l’endroit où George Floyd est décédé en garde à vue en mai dernier. Environ 90 minutes après la date limite du couvre-feu, la police du Brooklyn Center a commencé à tirer des cartouches de gaz et des grenades flash-bang pour tenter de chasser les manifestants. Certains manifestants, portant des masques à gaz, ont ramassé des cartouches de fumée et les ont renvoyées vers la police. Tôt mardi, un responsable de la patrouille de l’État du Minnesota a déclaré que 40 personnes avaient été arrêtées lors de la manifestation du Brooklyn Center. Wright a été abattu une fois et est mort après l’arrêt de la circulation, a déclaré lundi le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon. Gannon a décrit la mort par balle comme «une décharge accidentelle». Des manifestations ont également eu lieu lundi soir à New York; Portland, Oregon et Louisville, Kentucky.

La défense devrait commencer à appeler des témoins dans le procès pour meurtre de Chauvin

Pour la première fois, les jurés devraient entendre des témoins témoignant pour la défense dans le procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, accusé de la mort de George Floyd. Alors que le juge du tribunal de district du comté de Hennepin, Peter Cahill, terminait le procès lundi, il a déclaré aux jurés « que nous approchons de la fin » du procès. Il a déclaré qu’il s’attend à ce que la défense termine ses preuves d’ici la fin de la semaine, les plaidoiries finales étant attendues lundi. Jusqu’à présent, 38 témoins ont été appelés à la barre, tous par l’accusation. Chauvin est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd en garde à vue le 25 mai 2020.

Un policier tué lors de l’attaque du Capitole pour mentir en l’honneur

L’officier de police du Capitole américain William Evans, décédé après l’attaque du 2 avril au Capitole américain, sera en honneur mardi dans la rotonde du Capitole. Membre de la force depuis 18 ans, Evans a été tué lorsqu’un homme de 25 ans a percuté son véhicule dans une barricade protégeant le côté nord du Capitole. Les agents ont tiré sur le suspect, qui est décédé plus tard dans un hôpital. Evans sera le deuxième officier de l’USCP à mentir en honneur cette année après Brian Sicknick, décédé après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. Seuls quelques autres citoyens privés ont été honorés, dont deux autres policiers du Capitole décédés dans l’exercice de leurs fonctions en 1998.

Le lycée du Tennessee sera fermé après la mort d’un élève dans une fusillade

Le lycée Austin-East Magnet de Knoxville, dans le Tennessee, sera fermé mardi et mercredi à la suite d’une fusillade impliquant un adolescent qui a été déclaré mort sur les lieux lundi après-midi. L’école n’organisera pas de cours, virtuellement ou en personne. Dans un courriel adressé aux familles, le directeur Nathan Langlois a déclaré que le bâtiment de l’école serait ouvert mardi avec des conseillers à la disposition des étudiants. La police a répondu à un appel lundi selon lequel un étudiant armé était enfermé dans les toilettes d’une école. Lorsque les agents sont entrés dans la salle de bain, l’étudiant a tiré sur eux, frappant un policier, et a été touché et tué par des tirs de retour de la police, ont indiqué les autorités. Le chef de la police de Knoxville, Eve Thomas, a déclaré que l’officier qui avait été abattu était dans un état grave et avait subi une intervention chirurgicale lundi soir.

John Boehner prend le GOP actuel à la tâche dans de nouveaux mémoires

Le sénateur du Texas Ted Cruz était «Lucifer dans la chair». Les membres du Freedom Caucus étaient des «terroristes politiques» et des «knuckleheads d’extrême droite». L’ancien président de la Chambre républicaine, John Boehner, ne fait aucun prisonnier dans «On the House: A Washington Memoir», publié mardi par St. Martin’s Press. Le livre est une réprimande extraordinaire du GOP actuel, nivelé par l’une des figures les plus importantes du parti. « Je n’allais pas écrire une promenade typique de Washington », a-t-il déclaré à USA TODAY. Les principales cibles de Boehner sont les responsables républicains qui, selon lui, sont plus intéressés par les éloges de Fox News que par le gouvernement. Il fustige également l’ancien président Donald Trump, qui, selon lui, a « abusé » de ses fidèles partisans en continuant de mentir sur l’élection présidentielle qu’il a perdue.