5 choses à savoir mardi

Quel avenir pour le droit de vote au Sénat ?

Le Sénat est sur le point d’examiner la législation sur les droits de vote cette semaine, peut-être dès mardi. Son adoption semble peu probable, mais les démocrates font des heures supplémentaires pour s’unir en sa faveur alors que les républicains restent fermes dans l’opposition. Les démocrates ont salué le For the People Act – un projet de loi de grande envergure visant à protéger les droits des électeurs, à accroître la sécurité des élections et à rendre obligatoire un redécoupage indépendant, entre autres dispositions – comme une contre-mesure audacieuse aux mesures restrictives de vote appliquées dans les États. Les républicains ont qualifié la législation de trop grande, affirmant que les élections devraient être laissées aux États, et non au gouvernement fédéral. Les démocrates auront besoin du soutien d’au moins 10 républicains pour surmonter un obstacle législatif appelé obstruction systématique afin de soumettre le projet de loi au vote.

La Chambre a adopté une loi radicale sur le droit de vote . Qu’est-ce qu’il y a dedans ?

Dernière chance pour de bonnes affaires: Amazon Prime Day se termine ce soir

Les offres s’enchaînent. Mardi est le dernier jour d’Amazon Prime Day, la manne d’épargne annuelle épique du géant de la vente au détail. À l’heure actuelle, des millions d’offres ont été mises en ligne sur le site d’Amazon dans presque toutes les catégories auxquelles vous pouvez penser, des articles ménagers et de la technologie à la beauté et au style. Mais le grand détaillant en ligne n’est pas le seul endroit où vous pouvez décrocher de bonnes affaires. D’autres détaillants populaires, notamment Kohl’s, Target et The Home Depot, proposent leurs propres ventes Prime Day concurrentes.

Les électeurs de New York se rendent aux urnes lors de la primaire cruciale du maire

Les résidents de la ville de New York voteront pour le candidat à la mairie démocrate de la ville lors des primaires du parti mardi. Le vainqueur devrait remporter les élections législatives de novembre. Les sondages ont montré l’ancien capitaine de police et président de l’arrondissement de Brooklyn Eric Adams en tête à la fin de la course, mais l’ancienne chef du département de l’assainissement Kathryn Garcia, avocate des droits civiques et ancienne conseillère du maire Bill de Blasio Maya Wiley et de l’entrepreneur devenu espoir politique Andrew Yang sont tous optimistes quant à leurs chances de devenir maire. Cette élection primaire présente également des circonstances uniques, avec des électeurs utilisant le vote à choix classé et une augmentation attendue du nombre de bulletins de vote par correspondance. En raison du format de vote, des bulletins de vote par correspondance et d’une course très disputée, aucun gagnant ne sera annoncé le soir des élections. Les New-Yorkais devront probablement attendre juillet pour un décompte complet.

Le conseil de la NCAA se réunira après la décision de la Cour suprême contre l’organisation

Le conseil de la division I de la NCAA doit se réunir mardi et mercredi au sujet de la capacité des athlètes à gagner de l’argent grâce à leur nom, leur image et leur ressemblance. La réunion prévue intervient après que la Cour suprême a statué contre la NCAA dans une affaire historique concernant l’indemnisation des athlètes. La décision de la Cour suprême mettra fin aux limites de l’association sur les avantages liés à l’éducation que les athlètes peuvent recevoir pour pratiquer des sports universitaires. En ce qui concerne le nom, l’image et la ressemblance (NIL) – une question distincte, mais liée, de la décision de la Cour suprême – le président de la NCAA, Mark Emmert, a réitéré son soutien à un ensemble de changements de règles proposés, les qualifiant de « très raisonnables ». Cependant, il a déclaré que le Conseil devait décider s’il fallait « apporter des modifications permanentes dès maintenant … ou modifier temporairement les règles pendant que nous travaillons avec le Congrès pour voir s’il est possible de créer une norme nationale unique ».

Les cas de variante delta connaissent une forte augmentation, ce qui suscite des inquiétudes

Environ 45% de la population américaine est entièrement vaccinée contre le COVID-19 et les cas sont en baisse dans la majorité des États. Mais la propagation de la variante delta hautement contagieuse parmi les non vaccinés pourrait constituer une nouvelle menace, avertissent les responsables de la santé publique. La variante delta, identifiée pour la première fois en Inde, représente désormais jusqu’à 10 % des cas aux États-Unis, et pourrait déclencher une augmentation à l’automne si seulement 75 % de la population du pays est vaccinée, a déclaré l’ancien chef de la Food and Drug Administration, le Dr. a dit Scott Gottlieb. Pendant ce temps, les décès dus au COVID-19 aux États-Unis sont tombés en dessous de 300 par jour pour la première fois depuis les premiers jours de la pandémie en mars 2020. La campagne pour mettre des coups de feu aux armes a également approché une étape encourageante lundi, avec 150 millions d’Américains entièrement vaccinés. .