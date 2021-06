5 choses à savoir mardi

À la veille de la réunion de Poutine, Biden discutera du commerce avec les dirigeants de l’Union européenne

Le président Joe Biden s’est engagé à rétablir les relations commerciales des États-Unis avec leurs alliés européens, après qu’elles aient été étirées jusqu’au point de rupture par l’ancien président Donald Trump. Pourtant, lorsqu’il rencontrera les dirigeants de l’Union européenne à Bruxelles mardi, Biden peut trouver qu’il est difficile de se réconcilier. La décision de Trump en 2018 d’imposer des taxes à l’importation sur l’acier et l’aluminium étrangers – une décision qui a rendu les dirigeants européens furieux et déclenché des mesures de représailles contre les États-Unis. Interrogé sur les tarifs dimanche, Biden a plaidé pour la patience, déclarant : « Cent vingt jours. Donnez-moi une pause. Besoin de temps. Biden a profité de son premier sommet de l’OTAN depuis son entrée en fonction lundi pour mettre en garde contre la Russie et la montée en puissance de la Chine. S’exprimant à Bruxelles, Biden a déclaré: « La Russie et la Chine cherchent toutes deux à creuser un fossé dans notre solidarité transatlantique », mais a ajouté que le traité de l’OTAN est « solide et inébranlable ».

Le vice-président Harris rencontrera les «rêveurs» à l’occasion de l’anniversaire de la DACA

La vice-présidente Kamala Harris organisera mardi une table ronde avec un groupe d’immigrantes bénéficiant d’une protection temporaire contre l’expulsion alors que l’administration cherche à relancer une campagne bipartite pour leur accorder un statut juridique grâce à une paire de projets de loi qui ont langui au Sénat. Le rassemblement intervient à l’occasion du neuvième anniversaire du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants, connu sous le nom de DACA, une politique de l’ère Obama qui protégeait les immigrés sans papiers amenés aux États-Unis en tant qu’enfants contre la déportation. L’avenir de la DACA est incertain alors qu’un juge fédéral du Texas évalue une contestation judiciaire visant à annuler complètement le programme. La table ronde aura également lieu après que la commission judiciaire du Sénat aura tenu une audience sur un projet de loi qui fournirait un statut juridique permanent à environ 11 millions d’immigrants sans papiers.

La tension monte alors que les baptistes du Sud se rassemblent à Nashville

Des milliers de baptistes du Sud se rassemblent à Nashville mardi et mercredi, confrontés à une multitude de questions litigieuses qui menacent de fracturer la plus grande dénomination protestante du pays. Des questions sur la théorie critique de la race, le rôle des femmes dans l’église et qui devrait être le prochain chef de la Southern Baptist Convention seront probablement débattues lors de la première réunion annuelle de l’église depuis le début de la pandémie de coronavirus. La réunion intervient également à la suite de fuites de lettres d’un dirigeant baptiste du Sud au départ, Russell Moore, qui a détaillé les réticences qu’il a reçues sur les questions de race et d’abus sexuels.

Les médecins mettent en garde contre les brûlures des trottoirs alors que la vague de chaleur frappe l’ouest

Les médecins des centres de grands brûlés de l’Ouest avertissent les gens de ne pas s’approcher des trottoirs chauds alors que la première vague de chaleur extrême de l’année s’étend à travers l’Ouest. Un système de haute pression devrait pousser les températures au-dessus de 115 degrés Fahrenheit à Las Vegas et à Phoenix cette semaine. Plusieurs villes du Colorado, dont Denver, Boulder et Fort Collins, devraient approcher ou atteindre une chaleur à trois chiffres mardi. Les avertissements s’étendent également des vallées centrales et intérieures de la Californie jusqu’au nord du Montana et du Wyoming. Les États du nord devraient voir un soulagement d’ici le milieu de la semaine, mais aucun répit n’est attendu pour l’Arizona, l’Utah, le Nevada et certaines parties de la Californie, où les avertissements de chaleur excessive durent tout le week-end. « Il ne faut pas beaucoup de temps pour obtenir une brûlure sur toute l’épaisseur ou au troisième degré lorsqu’il est exposé à une chaussée chaude », a averti le Dr Kevin Foster de l’Arizona Burn Center lors d’une conférence de presse la semaine dernière. Il a dit qu’un trottoir chaud à 14 heures en plein soleil était d’environ 170 à 180 degrés.

Réouverture de la Californie: l’État met fin à la plupart des restrictions COVID-19

La plupart des règles californiennes sur les coronavirus prendront officiellement fin, plus de 15 mois après leur première promulgation dans l’État le plus peuplé du pays. À partir de mardi, il n’y aura plus de limites de capacité ni d’exigences de distanciation pour les entreprises, et les personnes entièrement vaccinées ne seront pas tenues de porter un masque, y compris à l’intérieur. Cependant, les comtés et les entreprises peuvent imposer des règles plus restrictives, et l’exigence de masque reste dans les transports en commun et les classes d’école intérieure. Mardi est également le jour de la réouverture des parcs à thème de Californie pour les touristes de l’extérieur de l’État. L’admission était largement limitée aux résidents californiens, certains parcs à thème faisant des exceptions pour les visiteurs de l’extérieur de l’État avec une preuve de vaccination.

