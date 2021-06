5 choses à savoir mardi

À l’honneur: Manchin rencontrera des dirigeants des droits civiques au milieu des discussions sur le projet de loi

Le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin, qui a annoncé qu’il voterait contre le programme phare de réforme du vote du parti et a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne voterait pas pour éliminer l’obstruction systématique, rencontrera des personnalités des droits civiques, dont le révérend Al Sharpton et Marc Morial, à Washington mardi. Le président Joe Biden les a exhortés à se rendre à Manchin pour discuter du projet de loi de vote et du programme législatif. Il les a encouragés à garder la conversation constructive et à ne pas faire pression sur le sénateur, pourtant, rapporte l’Associated Press. L’opposition de Manchin au projet de loi sur le droit de vote est un tel coup parce que de nombreux démocrates le considèrent comme crucial pour protéger la démocratie et une réponse directe aux nouvelles lois restrictives sur le vote dans les États dirigés par les républicains. Plus généralement, après six mois de contrôle, l’aile progressiste du parti démocrate devient de plus en plus agitée alors que les promesses de campagne sont annulées – bloquées par les républicains et l’incapacité du parti à s’unir autour des priorités.

Harris rencontrera le président mexicain, critique de Biden, Andrés Manuel López Obrador

La vice-présidente Kamala Harris achèvera mardi la deuxième étape de son voyage à l’étranger au Mexique, où elle rencontrera le président du pays, Andrés Manuel López Obrador. En plus de rencontrer López Obrador, un critique virulent du président Joe Biden, Harris s’entretiendra également avec d’autres responsables mexicains et des femmes entrepreneurs locales pour aider à approfondir les liens entre les deux pays et atténuer la migration vers la frontière sud des États-Unis. La frontière sera au centre des discussions de Harris mardi alors qu’elle cherche à coopérer sur un problème politiquement délicat qui a hanté l’administration Biden au cours de ses premiers mois. Lors de sa visite au Guatemala lundi, Harris a annoncé de nouvelles initiatives pour lutter contre la corruption et la traite des êtres humains en Amérique centrale.

Les suspects de la mort par balle d’un garçon de 6 ans comparaîtront devant le tribunal

Les deux hommes qui ont été arrêtés dans le cadre d’une fusillade de rage au volant qui a tué un garçon de 6 ans en Californie comparaîtront devant le tribunal mardi. Marcus Anthony Eriz, 24 ans, et Wynne Lee, 23 ans, ont été arrêtés dimanche et sont susceptibles d’être inculpés de meurtre. Aiden Leos, 6 ans, a été abattu le 21 mai, alors que sa mère le conduisait à l’école. Selon la mère de Leos, Joanna Cloonan, et ceux qui se sont arrêtés pour l’aider, elle a fait un geste de la main vers une voiture qui l’a coupée, qui a ensuite roulé derrière elle, et quelqu’un a tiré sur le véhicule de Cloonan. Aiden, qui était assis sur le siège arrière, a reçu une balle dans l’abdomen et déclaré mort dans un hôpital voisin.

Amazon lance sa fonctionnalité de partage Internet

Mardi, Amazon Sidewalk sera lancé sur les appareils Echo et Ring éligibles. Le programme mettra en commun une « petite partie de votre bande passante Internet » avec les voisins dans le but de permettre aux appareils de mieux fonctionner et d’aider à localiser ceux qui sont perdus. Amazon affirme que sa fonctionnalité Sidewalk comporte plusieurs niveaux de confidentialité et de sécurité pour protéger les informations personnelles, mais les utilisateurs auront la possibilité de désactiver Sidewalk s’ils décident de ne pas participer. Les propriétaires de Ring disposant d’un appareil éligible peuvent se retirer en visitant le centre de contrôle de l’application Ring ou du site Web Ring. Les clients qui possèdent un appareil Echo éligible peuvent apporter des modifications dans les paramètres de l’application Alexa.

La duchesse Meghan publie le livre pour enfants « The Bench »

Les jours ont été chargés pour la duchesse Meghan. Après avoir accueilli son deuxième enfant avec le prince Harry vendredi – bébé Lilibet – la nouvelle maman publie son premier livre pour enfants, qui doit sortir mardi. « The Bench » a été inspiré par son mari et leur fils, Archie Mountbatten-Windsor, qui a récemment eu 2 ans. Meghan dit qu’elle et l’artiste primé Christian Robinson ont travaillé en étroite collaboration pour illustrer le lien spécial des pères et des fils à travers une lentille inclusive. « J’espère que ‘The Bench’ résonne dans toutes les familles, quelle que soit leur composition », a-t-elle déclaré. Meghan, 39 ans, et Harry, 36 ans, se sont retirés de leurs rôles royaux supérieurs au début de 2020 et ont déménagé en Californie plusieurs mois plus tard. En mars, le couple a partagé des détails sur le racisme au sein de la famille royale britannique dans une interview explosive avec Oprah Winfrey.

