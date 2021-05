5 choses à savoir mardi

Israël déclenche des frappes aériennes, le Hamas tire des roquettes alors que la guerre entre dans la deuxième semaine

Israël a mené une vague de frappes aériennes sur ce qu’il a qualifié de cibles militantes à Gaza, nivelant un bâtiment de six étages dans la ville de Gaza, et des militants palestiniens ont tiré des dizaines de roquettes sur Israël tôt mardi alors que la guerre entrait dans une deuxième semaine. Les grèves ont renversé le bâtiment Kahil, qui contient des bibliothèques et des centres éducatifs appartenant à l’Université islamique. Israël affirme avoir infligé de lourds dégâts à l’infrastructure militaire du Hamas, mais les frappes aériennes et les bombardements israéliens ont endommagé au moins 18 hôpitaux et cliniques et détruit un établissement de santé, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé. Israël a promis de poursuivre ses opérations, et les États-Unis ont signalé qu’ils ne feraient pas pression sur les deux parties pour un cessez-le-feu alors même que le président Joe Biden « a exprimé son soutien » à un cessez-le-feu. Le changement est intervenu après que 29 sénateurs démocrates et indépendants ont publié une déclaration conjointe sur la question plus tôt lundi.

Les infections au COVID-19 sont en baisse dans tous les États, selon un rapport

Un rapport publié mardi montrera que les infections au COVID-19 sont en baisse dans les 50 États, a déclaré le président Joe Biden. Le rapport fait suite à l’annonce que le rythme des nouvelles infections à coronavirus est tombé à son niveau d’avant la flambée le week-end dernier. Les États-Unis ont signalé 232 489 cas au cours de la semaine se terminant dimanche, soit quelques milliers de moins que ce qu’ils avaient fait au cours de la semaine du 12 septembre, la veille du début de la vague d’automne et se transformer en un hiver désastreux. Les infections quotidiennes totalisent maintenant moins de la moitié de ce qu’elles étaient il y a un mois et une petite fraction des chiffres déchaînés de janvier. Les États-Unis continuent de signaler environ 600 décès par jour, soit environ un cinquième du rythme observé en janvier.

Des inondations « potentiellement mortelles » et des tempêtes frappent la côte du Golfe

Des orages et des crues soudaines ont frappé la côte du Golfe et ils devraient devenir une préoccupation plus importante dans la région mardi. Le National Weather Service (NWS) a émis une urgence de crue éclair à Lake Charles, en Louisiane, alors que certaines régions signalaient jusqu’à 12 pouces de pluie. Un certain nombre d’avertissements de tornade ont été émis dans diverses villes et le NWS a exhorté les résidents à risque à chercher un terrain plus élevé. Le service météorologique a déclaré que la probabilité d’inondations était élevée avec les tempêtes entrantes tout au long de la semaine.

Les enfants de l’Ohio peuvent s’inscrire à des bourses de vaccination

À partir de mardi, les jeunes de 12 à 17 ans de l’Ohio qui sont vaccinés contre le COVID-19 peuvent s’inscrire à un dessin qui leur donnerait une bourse d’études universitaire publique complète s’ils gagnent. Les dessins auront lieu pendant cinq mercredis consécutifs pour sélectionner un étudiant qui recevra la bourse, qui couvrira les frais de scolarité, le logement et les livres. Le tirage au sort fait partie d’un effort du gouverneur Mike DeWine pour augmenter les vaccinations dans l’État. En plus des bourses, l’État remettra également 1 million de dollars de prix à cinq adultes qui se font vacciner. Les gagnants seront tirés de la base de données d’inscription des électeurs du secrétaire d’État de l’Ohio.

Début du tournoi de play-in de la NBA

La NBA commencera son tournoi de play-in mardi pour déterminer les têtes de série complètes pour les éliminatoires. Le tournoi démarre avec les quatre équipes de la Conférence de l’Est qui se disputent deux places. En début de partie, la tête de série n ° 9, Charlotte Hornets, affrontera les Indiana Pacers, 10e tête de série (18 h 30 HE, TNT). Le dernier match mettra en vedette les Boston Celtics (n ° 7) accueillant les Wizards de Washington (n ° 8) (21 h HE, TNT). Le tournoi se poursuit jusqu’à vendredi, avant le début des éliminatoires traditionnels du meilleur des 7 de la NBA samedi. La façon dont le tournoi de play-in fonctionne est que les équipes de septième et huitième places dans chaque conférence s’affrontent et le gagnant remporte la 7e tête de série. Le perdant de ce match joue le vainqueur du match 9-10. Le gagnant de ce match devient la tête de série n ° 8.

Contribuer: The Associated Press