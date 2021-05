5 choses à savoir mardi

American Rescue Plan déploie des paiements de relance aux gouvernements locaux

Les gouvernements des États, des villes et des comtés devraient commencer à recevoir leur première injection d’aide directe mardi – deux mois après que le président Joe Biden a signé le plan de sauvetage américain, qui a mandaté le département du Trésor pour fournir l’aide dans les 60 jours. Le paquet de secours de 1,9 billion de dollars pour le COVID-19 comprenait 350 milliards de dollars d’aide directe aux États et aux villes destinés à reconstituer les gouvernements qui ont connu des déficits de recettes fiscales alors que les entreprises étaient bloquées pendant la pandémie de coronavirus. La plupart recevront de l’argent en deux tranches – une cette année, la deuxième en 12 mois – mais les États qui ont vu leur taux de chômage augmenter de 2% ou plus depuis février recevront des fonds en un seul versement. L’argent reçu doit être dépensé d’ici la fin de 2024.

La famille d’Andrew Brown Jr. devrait voir des images limitées d’une fusillade mortelle

La famille d’Andrew Brown Jr., un homme noir tué par les adjoints du shérif en Caroline du Nord le mois dernier, verra des images limitées de la fusillade mortelle. Le shérif du comté de Pasquotank, Tommy Wooten II, a déclaré que la famille de Brown « avait accepté leur suggestion de visionner les vidéos ». Le juge de la Cour supérieure de Caroline du Nord, Jeff Foster, a également déclaré qu’il préciserait dans une ordonnance écrite les parties que la famille pourrait voir. La décision limite la famille à regarder moins de 20 minutes des près de deux heures de vidéo qui ont été enregistrées avant et après le meurtre de Brown. Lors d’une audience le 27 avril, Foster a déclaré que la vidéo devait rester hors de la vue du public pendant au moins 30 jours, mais qu’il envisagerait de la publier après ce moment si les enquêtes sont terminées. Jusqu’à présent, les membres de la famille n’ont été autorisés à visionner qu’un clip de 20 secondes à partir d’une seule caméra corporelle.

Les familles d’anciens combattants assassinés affronteront une infirmière auxiliaire responsable de décès

Les familles d’anciens combattants assassinés par une infirmière auxiliaire dans un hôpital des anciens combattants de Virginie-Occidentale affronteront le meurtrier de leurs proches devant le tribunal mardi. Reta Mays, 46 ans, a admis avoir donné à sept vétérans, âgés de 81 à 96 ans, des doses mortelles d’insuline, selon les archives judiciaires. Les membres de la famille présenteront des déclarations de la victime lors de l’audience de détermination de la peine de Mays devant la Cour fédérale. Mays a plaidé coupable l’année dernière à sept chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré pour une série de meurtres de la mi-2017 à juin 2018 à l’hôpital américain des anciens combattants de Clarksburg. Mardi également, l’inspecteur général de la VA devrait partager les résultats d’une enquête sur les insuffisances du centre médical qui a permis à la frénésie meurtrière de Mays de se poursuivre sans détection. Elle pourrait recevoir sept peines d’emprisonnement à perpétuité et 20 ans de prison supplémentaires.

Des militants palestiniens et Israël échangent de nouveaux tirs de roquettes et des frappes aériennes

Les militants palestiniens ont lancé des dizaines de roquettes depuis Gaza et Israël a déclenché de nouvelles frappes aériennes contre eux tôt mardi, dans une escalade déclenchée par des jours de tensions croissantes dans l’emblématique mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Les responsables de la santé ont déclaré qu’au moins 24 personnes, dont neuf enfants, ont été tuées à Gaza pendant la nuit, la plupart lors de frappes israéliennes, ce qui en fait l’un des jours les plus sanglants de bataille entre les ennemis acharnés depuis plusieurs années. Plus de 700 Palestiniens ont été blessés lors d’affrontements avec les forces de sécurité israéliennes à Jérusalem et à travers la Cisjordanie, au milieu de tensions sur la menace d’expulsion de familles palestiniennes de leurs maisons à Jérusalem-Est par des colons israéliens. L’armée israélienne a déclaré que six civils israéliens avaient été blessés par des tirs de roquettes mardi matin. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti que les combats pourraient s’éterniser, malgré les appels au calme des États-Unis, de l’Europe et d’ailleurs.

Biden réfléchira avec les gouverneurs sur la façon de faire vacciner plus de personnes

Le président Joe Biden s’entretiendra mardi avec trois gouverneurs démocrates et trois républicains sur des moyens innovants de faire vacciner davantage de personnes. Il rencontrera virtuellement les dirigeants de l’Ohio, de l’Utah, du Massachusetts, du Maine, du Minnesota et du Nouveau-Mexique pour partager les meilleures pratiques alors que l’administration progresse vers son objectif de faire vacciner au moins partiellement 70% des adultes d’ici le 4 juillet. les résidents du Massachusetts, du Maine et du Nouveau-Mexique ont obtenu au moins un vaccin, classant ces États dans le top 10. L’Ohio et l’Utah sont dans la moitié inférieure des États pour les taux de vaccination. Le président prévoit de reconnaître le rôle important que les gouverneurs ont joué dans les efforts de vaccination et la manière dont leurs efforts sont essentiels pour la poursuite des progrès.

