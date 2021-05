5 choses à savoir mardi

Les efforts de récupération se poursuivent à Mexico après l’effondrement du viaduc

Au moins 20 personnes ont été tuées et environ 70 autres blessées lorsqu’un viaduc du métro de Mexico s’est effondré, envoyant un wagon de métro plonger vers une route très fréquentée lundi soir, ont annoncé les autorités. L’accident a piégé des voitures sous des décombres et des passagers dans des wagons suspendus en l’air, une vidéo sur les médias sociaux et la télévision mexicaine ont été diffusées. Des dizaines de sauveteurs ont continué à fouiller dans l’épave de la structure en béton préformé effondrée. « Il y a malheureusement des enfants parmi les morts », a déclaré la maire Claudia Sheinbaum, sans préciser combien. L’effondrement s’est produit sur la plus récente des lignes de métro de Mexico, la ligne 12, dont la construction a été entachée de plaintes et d’accusations d’irrégularités. La ligne a dû être partiellement fermée en 2013 pour que les voies puissent être réparées. Le métro de Mexico est l’un des plus grands et des plus fréquentés au monde, car au moins quatre millions de personnes l’utilisent chaque jour, rapporte le New York Times.

Les États-Unis vont restreindre les voyages en Inde après l’épidémie de COVID-19

À partir de mardi, l’administration Biden limitera les voyages des États-Unis vers l’Inde. La décision fait suite à une recommandation des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, la semaine dernière. « La politique sera mise en œuvre à la lumière du nombre extraordinairement élevé de cas de COVID-19 et de multiples variantes circulant en Inde », a déclaré Psaki dans un communiqué. Les restrictions s’appliquent aux ressortissants étrangers voyageant de l’Inde aux États-Unis, et non aux citoyens américains. Parmi les autres exemptés figurent les résidents permanents légaux des États-Unis et leurs familles, les fonctionnaires étrangers et ceux qui voyagent pour des raisons humanitaires, de santé publique ou de sécurité nationale. L’Inde est devenue la première au monde à signaler plus de 400 000 cas quotidiens, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les États-Unis ont commencé à expédier des composants de vaccins précieux, de l’oxygène et des masques en Inde, et d’autres pays prêtent également de l’aide, mais la demande dépassera toujours l’offre.

Le temps violent devrait se poursuivre dans le sud-est

Après des conditions météorologiques violentes – y compris une tornade dans la région d’Atlanta – ont frappé le sud lundi, d’autres tempêtes sont attendues dans le sud-est mardi. Les États les plus à risque comprennent une grande partie de la Louisiane, du Mississippi, de l’Alabama et du Tennessee, a déclaré le Storm Prediction Center. Les risques de tempête mardi comprendront la grêle, les averses, les tornades et les rafales de vent en ligne droite pouvant atteindre 75 mi / h, selon AccuWeather. Au moins 37000 personnes étaient sans électricité lundi soir au Texas, en Géorgie et en Floride, selon poweroutage.us. Un homme a été tué lundi à Douglasville, en Géorgie, lorsqu’un arbre tombé a fait tomber des lignes électriques sur son véhicule. Il y a eu des rapports d’arbres dans la région d’Atlanta, ont déclaré les pompiers.

Le gouverneur de Floride DeSantis invalide les restrictions COVID-19 dans tout l’État

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a suspendu lundi les ordres d’urgence locaux relatifs au COVID-19 et a signé une proposition que les législateurs avaient précédemment approuvée qui limite la capacité du gouvernement d’imposer des exigences de masque et d’autres mesures de distanciation sociale utilisées pour lutter contre le coronavirus. Le mardi sera le premier jour complet où les règles modifiées seront en vigueur. La mesure, le projet de loi du Sénat de 2006, rend également le décret permanent de DeSantis qui interdit les «passeports vaccinaux», déclarant qu’il n’est pas nécessaire «de surveiller les gens à ce stade». Le décret de DeSantis visant à supprimer les restrictions locales sur les virus ne s’applique pas aux mandats masqués ou aux politiques de distanciation sociale émises par les entreprises. Les opposants ont averti que les restrictions entraîneraient des poursuites judiciaires, pourraient avoir d’autres conséquences involontaires, telles que les touristes évitant l’État en raison de problèmes de santé. Ils ont également demandé si la mesure provoquerait une contestation du premier amendement.

Bonne journée Star Wars! Faites plaisir à votre Skywalker intérieur

Le mardi est le 4 mai, ce qui signifie qu’il est temps de célébrer les Jedi, les Sith, la Résistance, les Skywalkers et le reste de l’univers Star Wars. Pourquoi le 4 mai, demandez-vous? Regardez la date, une pièce de théâtre sur « Que la Force soit avec vous ». Avec la pandémie qui restreint encore quelque peu notre style collectif, c’est le moment idéal pour se gaver de films et de séries télévisées bien-aimés à la maison. Cette année, les fans auront une toute nouvelle histoire dans la galaxie « Star Wars: The Clone Wars » sous la forme de « Star Wars: The Bad Batch ». La série dérivée de Lucasfilm Animation s’ouvre sur un premier épisode spécial de 70 minutes qui sortira le 4 mai sur Disney +.