État d’urgence déclaré dans certaines parties de la Caroline du Nord

Les avocats et un membre de la famille d’Andrew Brown Jr. disent qu’ils n’ont été autorisés à regarder que 20 secondes de vidéo de la caméra corporelle de la rencontre fatale de l’homme noir avec les forces de l’ordre en Caroline du Nord la semaine dernière. Craignant « une période de troubles civils », la mairesse d’Elizabeth City, Bettie Parker, a déclaré l’état d’urgence qui se prolongera au moins jusqu’à mardi, se poursuivant « jusqu’à ce qu’il ne soit plus jugé nécessaire pour protéger nos citoyens ». Les autorités ont tenu la vidéo pour expurger les images avant de permettre à la famille et aux avocats de la visionner. «Nous n’avons pas le sentiment d’avoir obtenu la transparence», a déclaré Benjamin Crump, l’un des avocats représentant la famille, lors d’une conférence de presse. Brown, 42 ans, a été abattu par les adjoints du shérif du comté de Pasquotank qui purgeaient des mandats de perquisition et d’arrêt liés à la drogue. Les manifestants ont exigé que la vidéo soit rendue publique.

CDC et Biden devraient définir de nouvelles lignes directrices sur les masques

Les Centers for Disease Control and Prevention devraient dévoiler mardi de nouvelles directives sur le port de masque en plein air pour les personnes non vaccinées, avant un discours prévu du président Joe Biden sur l’état de la réponse à la pandémie COVID-19. Les responsables ont déclaré que l’accent sera mis sur l’assouplissement des conseils pour les personnes vaccinées, à la fois en reconnaissance de leur faible risque et pour les inciter à se faire vacciner. « Nous sommes enthousiasmés par les progrès que nous avons réalisés et l’opportunité qui nous attend, et grâce au programme de vaccination que nous avons construit, nous sommes plus avancés que quiconque ne l’avait prédit », a déclaré lundi Jeff Zients, coordinateur du COVID-19 de la Maison Blanche. Un État qui prend sa propre action est le Kentucky, car les gens ne seront plus obligés de porter des masques lors d’événements en plein air avec moins de 1000 personnes à partir de mardi, a déclaré le gouverneur Andy Beshear en assouplissant sa règle pour lutter contre la propagation du coronavirus. Mais le changement ne modifie pas les exigences de masquage à l’intérieur. Steve Coogan a compilé / écrit. Beaucoup d’AP ici. Jane a modifié

Apple déploie des modifications de confidentialité sur iOS

Mardi sera la première journée complète que les utilisateurs d’Apple pourraient avoir à décider s’ils autoriseront les applications à les suivre. Une fois que les utilisateurs se mettent à jour vers iOS 14.5 sur les iPhones – ou mettent à jour iPadOS – puis lancent des applications telles que Facebook, ils sont susceptibles de recevoir des invites leur demandant s’ils souhaitent laisser les applications les suivre sur les applications et les sites Web d’autres entreprises. Cela a été un point sensible pour Facebook, car moins d’accès à ces données pourrait nuire à son activité de publicité numérique aux États-Unis, estimée par eMarketer à environ 40 milliards de dollars. Les consommateurs devraient apprécier le suivi, car il permet à Facebook de diffuser de meilleures publicités ciblées, selon la société. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que la collecte de données était excessive et pourrait être exploitée.

Les investisseurs voient la Fed comme une semaine chargée pour les investisseurs se poursuivre

Les investisseurs se tourneront vers la Réserve fédérale alors que la banque centrale du pays entamera mardi une réunion politique de deux jours. La Fed devrait maintenir son taux directeur proche de zéro et injecter plus d’argent dans le système financier par le biais d’achats d’obligations. Le Conference Board publiera mardi un aperçu de la confiance des consommateurs américains en avril. L’indice de confiance des consommateurs a bondi à 109,7 en mars, contre 90,4 en février et la lecture la plus élevée en un an, car l’augmentation des vaccinations contre le COVID-19 et le soutien accru du gouvernement ont contribué à stimuler l’optimisme. La plupart des économistes prévoient une forte croissance au cours des prochains trimestres, alimentée par un regain de confiance des consommateurs et des dépenses, qui représentent 70% de l’activité économique. Les investisseurs se préparent également pour la semaine la plus chargée pour les bénéfices cette saison. Sur les 500 membres de l’indice S&P 500, 181 feront rapport cette semaine.

Le repêchage de la NFL n’est qu’à deux jours – et les rumeurs volent

Le repêchage de la NFL approche rapidement cette semaine et la rumeur devrait continuer à faire des heures supplémentaires mardi à mesure que l’événement se rapproche. Des rapports circulent pour savoir si les Patriots de la Nouvelle-Angleterre progresseront, quel quart-arrière les 49ers de San Francisco ciblent avec le choix n ° 3 au classement général, ou si les Falcons d’Atlanta présentent des offres commerciales pour leur receveur de large Pro Bowl Julio Jones. À un peu plus de 48 heures avant que le commissaire de la NFL, Roger Goodell, ne mette officiellement les Jaguars de Jacksonville au compteur pour le choix n ° 1, USA TODAY Sports a dévoilé son classement des 50 meilleurs espoirs ainsi que l’exercice d’un projet de simulation d’experts. .

Contribuer: The Associated Press