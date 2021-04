Les jurés du procès Chauvin délibèrent sur des accusations contre un ancien officier

Le jury du procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin délibère après avoir entendu des instructions juridiques sur les trois accusations criminelles déposées contre lui. Chauvin est accusé de meurtre au deuxième et au troisième degré, ainsi que d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de George Floyd en mai dernier. Voici ce que chacun de ces frais implique:

Accusation de meurtre au deuxième degré provoque la mort d’un être humain, sans intention de causer cette mort, en commettant ou en tentant de commettre un autre crime. Dans ce cas, le crime présumé était une agression au troisième degré.

provoque la mort d’un être humain, sans intention de causer cette mort, en commettant ou en tentant de commettre un autre crime. Dans ce cas, le crime présumé était une agression au troisième degré. Accusation de meurtre au troisième degré signifie causer involontairement la mort de quelqu’un en commettant un acte éminemment dangereux pour d’autres personnes tout en faisant preuve d’un esprit dépravé, avec un mépris téméraire pour la vie humaine.

signifie causer involontairement la mort de quelqu’un en commettant un acte éminemment dangereux pour d’autres personnes tout en faisant preuve d’un esprit dépravé, avec un mépris téméraire pour la vie humaine. Homicide involontaire coupable au deuxième degré est une négligence coupable lorsqu’une personne crée un risque déraisonnable et prend consciemment le risque de causer la mort ou de graves lésions corporelles à quelqu’un d’autre.

Le jury est séquestré pour délibérer sur ces accusations. Alors que la nation attend nerveusement le verdict, la Maison Blanche est en communication avec les autorités étatiques et locales à travers le pays au sujet des préparatifs de manifestations potentielles.

Biden et Harris rencontreront les dirigeants du caucus hispanique du Congrès

Le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris rencontreront mardi des membres de la direction du caucus hispanique du Congrès, selon le calendrier officiel du président. Politico rapporte que les législateurs devraient confronter Biden directement sur l’immigration – notamment en évoquant l’idée de passer certaines mesures à travers le processus de réconciliation – et la représentation hispanique dans l’administration. La réunion devrait également aborder la distribution de vaccins dans les communautés hispaniques. La session interviendra à la suite du retour en arrière de l’administration après que Biden ait qualifié la situation à la frontière américano-mexicaine de « crise » samedi, arguant qu’il parlait des conditions en Amérique centrale qui ont conduit plus de gens à fuir. « Le président ne pense pas que les enfants venant à notre frontière pour chercher refuge contre la violence, les difficultés économiques et d’autres circonstances désastreuses soient une crise », a déclaré lundi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Retour de l’hiver: neige, froid record pour refroidir le centre et le nord-est des États-Unis

L’hiver n’est pas encore terminé – la neige reviendra dans certaines parties du centre et du nord-est des États-Unis, tombant au Kansas, au Nebraska et au Missouri tôt mardi avant de se répandre dans l’Iowa, l’Illinois, l’Indiana et le Michigan dans l’après-midi et le soir, selon AccuWeather. La neige devrait tomber des Rocheuses à la Nouvelle-Angleterre cette semaine, avec des quantités allant de 3 à 6 pouces sur la majeure partie du chemin de la tempête de neige. La neige peut perturber les déplacements tout au long de la tempête, a déclaré AccuWeather. Toute zone mouillée ou boueuse sur les routes pourrait geler mardi soir, car les températures devraient descendre sous le point de congélation dans de nombreux endroits. Un front froid se dirigeant vers le sud à travers le centre des États-Unis a également du punch cette semaine, apportant des températures nocturnes sous-glaciales jusqu’au sud du Texas mercredi matin. Selon le National Weather Service, de nombreux records quotidiens de températures basses devraient être liés ou brisés.

Apple organisera l’événement « Spring Loaded », où un nouvel iPad pourrait être révélé

Apple organisera son événement « Spring Loaded » depuis la Californie, qui sera disponible en streaming sur le site Web de la société. L’événement est accompagné d’un logo Apple coloré, suggérant la possibilité de nouvelles informations sur l’accessoire Apple Pencil de la société. Le moment de l’événement coïncide également avec un rapport de Bloomberg, indiquant qu’Apple prévoyait de dévoiler de nouveaux iPad dès avril. Les nouveaux iPad comprendraient de meilleurs processeurs et des caméras améliorées et maintiendraient les tailles d’écran de 11 pouces et 12,9 pouces des appareils, selon le rapport. Il s’agit du premier événement produit de la société depuis novembre dernier, lorsqu’elle a dévoilé une nouvelle gamme de MacBook.

Les fans de crypto-monnaie Dogecoin visent à célébrer le « Doge Day »

Alors que la valeur de Bitcoin a atteint un hic au cours du week-end, les fans de la populaire crypto-monnaie Dogecoin espèrent acheter les pièces numériques sur la base d’un mème pour « Doge Day » mardi. La date du Doge Day n’est pas non plus une coïncidence. Le 20 avril, ou 4/20, est également la fête non officielle célébrant la marijuana; le terme «420» est souvent utilisé pour désigner le fait de le fumer. Tôt mardi matin, le prix du Dogecoin était de 41 cents, en hausse de 16%, selon le bureau de change numérique Coinbase. Dogecoin, créé comme une blague se moquant de la montée de la monnaie numérique, a grimpé de plus de 400% la semaine dernière et a grimpé en flèche de plus de 5000% depuis le début de l’année. Pendant ce temps, le prix de Bitcoin a chuté de 15% samedi soir après avoir atteint des niveaux records. Le plongeon a été la plus importante de la crypto-monnaie depuis février.