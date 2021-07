5 choses à savoir mardi

Le comité de l’émeute du 6 janvier au Capitole se réunit publiquement pour la première fois

Un comité de la Chambre commencera mardi à se pencher sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, dans le but de découvrir qui a organisé et financé une insurrection meurtrière qui menaçait d’arrêter la transition pacifique du pouvoir. Il s’agit de la première audience publique du panel nommé par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., pour enquêter sur l’attaque qui a fait cinq morts. Le panel, composé de sept démocrates et de deux républicains, est dirigé par le représentant Bennie Thompson, D-Miss. – qui a le pouvoir d’assigner à comparaître – et comprend les représentants républicains Liz Cheney et Adam Kinzinger, tous deux critiques de l’ancien président Donald Trump qui a voté pour le destituer. Le ministère de la Justice a inculpé 535 personnes au cours des six premiers mois après l’insurrection et continue de poursuivre les enquêtes.

Funérailles d’Estelle Hedaya, dernière victime identifiée dans l’effondrement d’un immeuble en Floride

Plus d’un mois après l’effroyable effondrement d’un immeuble en copropriété à Surfside, en Floride, les autorités ont identifié lundi la dernière victime comme étant Estelle Hedaya, 54 ans. Son frère cadet, Ikey Hedaya, a confirmé la nouvelle à l’Associated Press et sa famille a décrit l’attente de quatre semaines pour obtenir la confirmation comme une torture. Des funérailles étaient prévues mardi. Un total de 98 personnes ont été tuées le 24 juin lorsque l’immeuble en copropriété de 12 étages des tours Champlain Sud s’est écrasé au sol. Quatre-vingt-dix-sept corps ont été retirés des décombres et une personne est décédée dans un hôpital. Les responsables du comté représentaient 242 personnes qui avaient vécu dans le complexe. L’identification finale est intervenue quelques jours seulement après que les sauveteurs ont annoncé qu’ils avaient officiellement terminé la tâche assidue et ardue d’enlever des couches de débris dangereux et de retirer des dizaines de corps.

Les infections au COVID-19 doublent dans les installations de VA alors que l’agence exige des vaccins pour les employés

Une nouvelle ordonnance du département américain des Anciens combattants est entrée en vigueur mardi, indiquant que les vaccins sont obligatoires pour ses travailleurs de la santé en raison des inquiétudes concernant la variante Delta. L’exigence, annoncée lundi, a fait de l’agence fédérale la première à obtenir un tel mandat et est intervenue alors que les infections à coronavirus ont plus que doublé au cours du mois dernier dans les établissements médicaux de VA, a révélé une revue USA TODAY. Le mandat du vaccin est intervenu alors que la variante Delta, plus infectieuse, poursuit sa propagation à travers le pays, entraînant des pics, des épidémies et le rétablissement de certaines restrictions COVID-19 dans certaines régions.

L’équipe américaine de gymnastique féminine vise l’or olympique

L’action de mardi aux Jeux olympiques de Tokyo sera marquée par l’un des événements les plus attendus de 2021 – la finale par équipe de gymnastique féminine. Après un tour de qualification pas si impressionnant, l’équipe dirigée par Simone Biles cherchera à récupérer son statut de grand favori et à remporter une troisième médaille d’or consécutive par équipe. La compétition débutera à 6 h 45 HE. L’équipe des États-Unis peut également remporter une autre médaille d’or en softball après une victoire contre le Japon lundi. Le match est prévu à 7 h HE. Mardi a déjà vu de nombreux événements passionnants alors que l’Américaine de 17 ans Lydia Jacoby a stupéfié les amateurs et les experts de la natation en remportant le 100 brasse féminin, Naomi Osaka a été bouleversée au troisième tour du tournoi de tennis et l’équipe féminine américaine de basket-ball a battu le Nigeria, mais a montré qu’il avait des choses à régler au fur et à mesure du tournoi.

Les pluies de mousson du sud-ouest soulagent la sécheresse, mais aussi les inondations

Les pluies de mousson dans le sud-ouest mettent une brèche dans la sécheresse extrême à exceptionnelle dans la région, et des parties de l’Arizona et du Nouveau-Mexique connaissent certains des changements les plus importants. Mardi et au cours des deux prochains jours, la menace de pluie de mousson diminuera dans ces États, a déclaré le National Weather Service, et se concentrera plutôt sur les parties sud de la Californie, du Nevada et de l’Utah. Bien que les précipitations aident à diminuer la sécheresse, elles peuvent entraîner des inondations dangereuses. « Les fortes pluies créeront principalement des zones localisées de crues soudaines, les zones urbaines, les routes et les petits ruisseaux étant les plus vulnérables jusqu’à mardi matin », a déclaré le service météorologique.