5 choses à savoir mardi

Décollage pour Jeff Bezos, Blue Origin

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, devrait se rendre dans l’espace mardi après que sa société, Blue Origin, a reçu l’approbation du gouvernement pour lancer une fusée. Bezos montera à bord de la fusée au Texas avec son frère Mark ; Wally Funk, un aviateur de 82 ans qui a fait pression pour l’inclusion des femmes dans les programmes de formation des astronautes de la NASA ; et Oliver Daemen, un homme de 18 ans qui remplacera un enchérisseur mystère qui a décidé de reporter la participation au voyage historique. L’équipage couvre deux records liés à l’âge : à la fois le plus vieux (Funk) et le plus jeune (Daemen) à voler dans l’espace. Le vol de Blue Origin devrait atteindre une altitude maximale d’environ 66 miles avant de sauter en parachute dans le désert. Le voyage de Bezos dans l’espace intervient après le lancement de Virgin Galactic du milliardaire Richard Branson le 11 juillet. Et comme la société de Branson, Blue Origin prévoit de commencer à voler des clients dans les mois à venir.

Le deuil officiel de Moïse commence alors qu’Haïti attend un nouveau chef

Les Haïtiens amorcent mardi une série de cérémonies officielles en l’honneur du Président Jovenel Moïse, près de deux semaines après son assassinat à son domicile. Le corps de Moïse devait reposer dans l’état à partir de l’aube dans la capitale Port-au-Prince, ont indiqué des responsables. Il a été abattu à plusieurs reprises lors d’une attaque du 7 juillet. Les cérémonies ont lieu alors que le Premier ministre désigné Ariel Henry se préparait à remplacer le Premier ministre par intérim Claude Joseph, qui a assumé la direction après la mort de Moïse avec le soutien de la police et de l’armée. Henry a été choisi pour le poste par Moïse peu de temps avant d’être tué. Il n’était pas immédiatement clair quand Henry prendrait le relais, mais il a promis dans un enregistrement audio qu’il annoncerait bientôt qui formerait un gouvernement de consensus provisoire pour diriger Haïti jusqu’à la tenue des élections.

Des millions de musulmans pour célébrer l’Aïd al-Adha

Mardi, des millions de musulmans dans le monde célèbrent l’Aïd al-Adha, une fête religieuse commémorant la fidélité du prophète Abraham à Dieu après avoir été mis à l’épreuve par l’ordre non exécuté de sacrifier son fils. La fête marque également la fin du saint pèlerinage annuel du Hajj, au cours duquel des milliers de musulmans se rendent dans la ville sainte de La Mecque en Arabie saoudite pour adorer dans la Ka’bah, le site le plus sacré de l’islam. Bien que de nombreuses personnes aux États-Unis aient observé la fête pendant une journée lundi, l’Aïd-al-Adha est une célébration de trois jours dans les pays à majorité musulmane. Les célébrations commenceront également mardi pour plusieurs pays à travers le monde. Dans des circonstances habituelles, les musulmans visitaient les mosquées et organisaient de grands rassemblements communautaires, mais en raison de la pandémie de COVID-19, les célébrations peuvent différer à nouveau cette année.

Les Milwaukee Bucks sont sur le point de remporter leur premier titre NBA en 50 ans

Le sixième match de la finale de la NBA verra les Milwaukee Bucks tenter de remporter leur premier championnat depuis 1971 alors qu’ils affronteront les Phoenix Suns à domicile mardi soir (21 h HE, ABC). Les Bucks ont remporté la victoire décisive lors du cinquième match grâce à un autre jeu époustouflant à un moment important du double MVP Giannis Antetokounmpo et à une soirée brillante du gardien Jrue Holiday. De l’autre côté, les Suns se sont trop appuyés sur leur propre joueur vedette, Devin Booker, écrit Mark Medina de USA TODAY. Les Suns, la meilleure équipe sur route de la saison régulière, devront continuer leur solide jeu à l’extérieur s’ils veulent forcer un match 7 à Phoenix.

Tampa Bay Bucs célébrera sa victoire au Super Bowl avec une visite à la Maison Blanche

Le président Joe Biden célébrera le titre du Super Bowl des Tampa Bay Buccaneers lors de la visite de l’équipe à la Maison Blanche mardi. Alors que les Bucs se préparent pour le camp d’entraînement, qui s’ouvre le week-end prochain, ils célébreront la capture du trophée Lombardi avec le président, quelque chose que les équipes sportives de Tampa n’ont pas eu la chance de faire lorsqu’elles ont remporté des titres ces dernières années. Les Buccaneers ont battu les Chiefs de Kansas City pour remporter le Super Bowl LV en février. Biden a repris la tradition d’ouvrir la Maison Blanche aux équipes sportives de championnat après un bilan inégal de telles visites sous l’administration Trump.

