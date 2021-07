5 choses à savoir mardi

Biden se rend à Philadelphie pour défendre les droits de vote

Le président Joe Biden se rendra mardi à Philadelphie pour avertir les Américains que le droit constitutionnel de vote est en danger et pour repousser les États dirigés par les républicains à adopter des lois restreignant l’accès au vote. Les remarques du président interviendront alors qu’au moins 14 États ont promulgué des lois restreignant l’accès au vote après l’élection présidentielle de l’année dernière et que l’ancien président Donald Trump continue de répandre des affirmations sans fondement selon lesquelles sa perte contre Biden était le résultat d’une fraude électorale généralisée. Depuis son entrée en fonction, Biden a souligné l’importance des droits de vote et a chargé la vice-présidente Kamala Harris de diriger les efforts de l’administration pour protéger l’accès aux bulletins de vote. La semaine dernière, Harris a annoncé une extension de 25 millions de dollars d’une initiative démocrate visant à renforcer l’éducation des électeurs, la protection des électeurs, l’inscription ciblée des électeurs et le déploiement de nouvelles technologies pour accroître l’accès des électeurs.

Un record de « dôme de chaleur » pourrait faire grésiller West toute la semaine alors que les incendies de forêt brûlent

La chaleur record dans une grande partie de l’Ouest diminuait quelque peu, mais un « dôme de chaleur » signifie que les températures pourraient rester bien au-dessus des sommets moyens à partir de mardi et tout au long de la semaine, selon les prévisionnistes. La configuration météorologique est similaire à celle que la région a connue il y a deux semaines, lorsque la chaleur extrême balayant le nord-ouest du Pacifique et l’ouest du Canada a battu des records, causé de nombreux décès et alimenté des incendies de forêt dévastateurs. La chaleur met à rude épreuve les réseaux électriques et alimente les incendies, forçant des milliers de personnes à évacuer. Selon le National Interagency Fire Center, près de 60 incendies de forêt ont ravagé du bois sec et des broussailles dans 10 États, de l’Alaska au Wyoming. L’Arizona, l’Idaho et le Montana représentaient plus de la moitié des grands incendies actifs. Le National Weather Service a averti les Américains confrontés à la chaleur accablante de rester hydratés, de chercher de l’ombre et de ne pas laisser les enfants ou les animaux seuls dans les véhicules.

Les nominations aux Emmy arrivent, et c’est ce que nous attendons

Les nominations aux Emmy Awards 2021, qui honorent la programmation diffusée en grande partie au cours des 12 mois se terminant le 31 mai, seront annoncées mardi. Ils sont susceptibles d’être un assortiment prévisible de favoris, avec peu de surprises sur la liste restreinte pour le plus grand honneur de la télévision. Bien qu’il y ait beaucoup d’acteurs et d’émissions de télévision dignes d’être honorés lorsque les nominés seront révélés, nous avons également la garantie d’un tas de camouflets de grandes performances et séries. Des nominés attendus, tels que Jean Smart et « The Crown », aux longs plans admirables (« For All Mankind » et « Superstore »), nous sélectionnons les émissions de télévision et les acteurs que nous aimerions voir nominés dans les principales catégories. C’est peut-être une liste de souhaits, mais elle est méritante.

MLB All-Star Game a les étoiles les plus brillantes du baseball à Denver

Le 91e match des étoiles de la Ligue majeure de baseball aura lieu mardi soir au Coors Field de Denver avec les meilleurs joueurs des ligues américaine et nationale. Tous les regards seront tournés vers la star à double sens Shohei Ohtani des Angels, qui sera le lanceur partant et le premier frappeur de l’AL le lendemain de sa participation au Home Run Derby. Le droitier national Max Scherzer obtient le départ pour la NL, tandis que deux des meilleurs jeunes joueurs du jeu, Fernando Tatis Jr. et Vladimir Guerrero Jr. font chacun leur première apparition au All-Star Gam.

Obtenez un sandwich gratuit, des crêpes pas chères

Si vous cherchez à économiser quelques dollars sur la nourriture mardi, vous voudrez peut-être vous rendre tôt à Subway. La chaîne de sandwichs offre jusqu’à 1 million d’abonnements gratuits de 10 h à midi, heure locale. Un sous-marin dinde Cali Fresh gratuit de six pouces sera remis aux 50 premiers clients qui entrent et demandent le sous-marin dans les restaurants participants. Le cadeau vise à aider à promouvoir le nouveau menu Eat Fresh de Subway, qui, selon la société, comporte 20 nouvelles mises à jour. Et si vous n’êtes pas d’humeur pour un sandwich, IHOP propose une petite pile de crêpes pour 58 cents dans les magasins participants. Les prix réduits sont un clin d’œil à l’année de fondation de la crêperie en 1958. Les emplacements honorant la promotion le feront de 7h à 19h.