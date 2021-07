5 choses à savoir mardi

La tempête tropicale Elsa vise la Floride

La tempête tropicale Elsa devrait se déplacer mardi près des Florida Keys inférieures et des Dry Tortugas, après avoir heurté le rivage à Cuba lundi. La tempête a incité 180 000 Cubains à fuir leurs maisons, mais il n’y a eu aucun premier rapport de dommages sérieux. Le National Hurricane Center a déclaré que la tempête devrait être près des Florida Keys tôt mardi et passerait ensuite près ou au-dessus de certaines parties de la côte ouest de la Floride d’ici mardi soir et mercredi. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a étendu l’état d’urgence existant à une douzaine de comtés. En plus des fortes pluies, quelques tornades sont possibles à travers la péninsule de Floride. La tempête constitue une nouvelle menace pour les efforts de sauvetage de l’immeuble en copropriété qui s’est effondré à Surfside, juste à l’extérieur de Miami, le 24 juin. Lundi, la foudre a forcé les équipes à suspendre la recherche de victimes et d’un garage dans les décombres remplis d’eau, ont déclaré les responsables. L’effondrement a fait 28 morts et 117 personnes sont toujours portées disparues, ont indiqué les autorités.

Les finales de la NBA se terminent avec Phoenix et Milwaukee

Le match 1 de la finale NBA commence lorsque les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks prennent la parole mardi. Les Suns, qui sont les favoris des paris et ont l’avantage du terrain, font leur première apparition en finale depuis 1993. De l’autre côté, les Bucks mettent fin à une sécheresse encore plus longue, atteignant le tour final pour la première fois en 47 ans. Phoenix a remporté les deux matchs contre Milwaukee en saison régulière, dans une paire de victoires spectaculaires d’un point. Pour Milwaukee, de nombreux regards seront tournés vers le double MVP de la NBA Giannis Antetokounmpo, et s’il pourra jouer pour les champions de la Conférence Est. Antetokounmpo est absent depuis qu’il s’est blessé au genou contre les Hawks d’Atlanta le 29 juin. Le match de mardi à Phoenix devrait commencer à 21 h HE sur ABC.

La prochaine série de préférences à choix classé dans la primaire du maire de New York sera publiée

La dernière série de préférences à choix classé dans la primaire du maire démocrate de New York devrait avoir lieu mardi. Dans le décompte le plus récent publié le 30 juin, Eric Adams a recueilli 51,1% des votes et Kathryn Garcia a terminé deuxième, avec 48,9%. Ces résultats étaient disponibles un jour après que 135 000 bulletins de vote « test » ont été ajoutés par erreur, puis supprimés. De plus, cette série de résultats n’incluait pas les bulletins de vote par correspondance, laissant la place à un changement important. Aucun candidat démocrate n’a remporté la majorité absolue aux élections du 22 juin, de sorte que les préférences de choix classées des électeurs sont redistribuées, les candidats ayant le moins de votes de premier choix étant éliminés lors d’une série de tours. Le processus se poursuit jusqu’à ce qu’il reste deux candidats et que la personne avec le plus de votes l’emporte. En partie à cause de ce processus, les résultats certifiés ne sont pas attendus avant la fin du mois.

Les stars de la PGA et de la NFL feront équipe dans « The Match »

Deux des meilleurs joueurs de la NFL s’affronteront un peu plus tôt que d’habitude cette année lorsque Aaron Rodgers et Tom Brady participeront à l’édition de cette année de « The Match ». Les deux quarts feront équipe avec les stars du golf Bryson DeChambeau et Phil Mickelson pour un match de golf fait pour la télévision. Brady, membre du champion en titre du Super Bowl Tampa Bay Buccaneers, sera jumelé à Mickelson, le vainqueur du championnat PGA de cette année, et Rodgers, le MVP en titre de la NFL, fera équipe avec le champion de l’US Open 2020 DeChambeau. Mickelson et Brady se sont associés dans une édition précédente de « The Match », perdant contre Tiger Woods et Peyton Manning en mai 2020.

Chipotle propose des offres aux clients vaccinés alors que les autorités continuent de faire pression pour les vaccinations

Chipotle Mexican Grill est le dernier restaurant à offrir aux clients une incitation à se faire vacciner, le restaurant proposant des burritos gratuits à acheter un, à partir de mardi. La promotion de l’entreprise fait partie du Mois national d’action pour les vaccinations, un effort de l’administration du président Joe Biden pour faire vacciner au moins 70 % des adultes avant le 4 juillet. Bien que la Maison Blanche ait reconnu le mois dernier qu’elle ne parviendrait pas à atteindre l’objectif, Biden a continué à faire pression pour que les Américains se fassent vacciner. « Mes compatriotes américains, c’est la chose la plus patriotique que vous puissiez faire. » a-t-il déclaré lors d’une fête du 4 juillet dimanche. « Alors s’il vous plaît, si vous ne vous êtes pas fait vacciner, faites-le maintenant. Pour vous-mêmes, pour vos proches, pour votre communauté. »

