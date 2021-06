5 choses à savoir mardi

Les équipes de secours poursuivent la recherche des survivants de l’effondrement d’un condo à Miami

Les sauveteurs continuent de rechercher mardi des survivants de la copropriété qui s’est effondrée à Surfside, en Floride. Le nombre de morts de l’effondrement est passé à 11 après que les premiers intervenants ont retiré deux corps du site lundi. La maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré que 150 personnes étaient toujours portées disparues. Des responsables ont également déclaré lundi que les premiers intervenants étaient toujours dans une opération de recherche et de sauvetage. « Ils sont là avec toutes les ressources dont ils ont besoin pour s’assurer qu’ils peuvent rechercher cette zone », a déclaré Levine Cava. Le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Ray Jadallah, a déclaré que les équipes avaient identifié des vides supplémentaires dans les décombres où les résidents pouvaient être localisés, mais il n’y avait aucune preuve que quelqu’un se trouvait à l’intérieur. Jadallah a déclaré que la décision de passer de la recherche et du sauvetage à la récupération ne peut être prise que lorsque les équipages sont convaincus que personne ne peut être en vie dans aucune partie des décombres.

Après une chaleur record, les habitants du nord-ouest du Pacifique « verront du soulagement »

Après qu’une vague de chaleur record a frappé le nord-ouest du Pacifique au cours des derniers jours, les habitants « commenceront à voir du soulagement » mardi, selon Tyler Kranz, météorologue au National Weather Service à Portland. Cependant, Kranz a noté que les températures resteront toujours plus chaudes que d’habitude. « Cette période de l’année, nous sommes généralement dans les années 70, et nous sommes clairement un peu au-dessus de cela », a-t-il déclaré. « Mais c’est bien mieux que 115. » Sur une période de trois jours, les températures à Portland, Oregon et Seattle ont grimpé à 113 et 106, dépassant les précédents records de tous les temps. Ce sont des chiffres suffocants pour une région où de nombreux résidents n’ont pas de climatisation – à Seattle, moins de 50 % des maisons n’ont pas de système.Et tandis qu’une enquête récente montre que près de 80 % des maisons de Portland ont la climatisation, environ la moitié d’entre elles sont des unités de fenêtre qui offrent beaucoup moins de soulagement qu’un système de climatisation central.

Biden prend la route avec un accord sur les infrastructures, prêt à s’exprimer dans le Wisconsin

Prenant son accord sur les infrastructures sur la route, le président Joe Biden cherchera à vendre aux électeurs les avantages économiques du paquet de 973 milliards de dollars alors qu’il se trouvait dans le Wisconsin mardi, dans l’espoir de renforcer l’accord bipartite qui est maintenu en grande partie par la promesse de millions de Nouveau travail. Biden se rendra à La Crosse, 52 000 habitants, et visitera son centre de transport en commun, suivi d’un discours sur le paquet d’infrastructures annoncé la semaine dernière. Le président a présenté lundi son message aux donateurs démocrates selon lequel l’accord était un moyen pour les États-Unis d’affirmer les principes de la démocratie et la puissance économique qui peut provenir d’investissements spectaculaires dans l’avenir du pays. L’accord dépense 1,2 billion de dollars sur des infrastructures principalement traditionnelles, y compris les systèmes de transport, d’énergie, d’eau et de télécommunications, entre autres, sur huit ans.

Serena Williams prend le terrain à Wimbledon

Wimbledon reprend mardi avec la tête de série n°6 Serena Williams affrontant la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich au premier tour. Williams, qui cherche à remporter son huitième Wimbledon et son 24e titre majeur, un record à égalité, vient de subir une défaite surprenante contre Elena Rybakina au quatrième tour de Roland-Garros plus tôt ce mois-ci. La star du tennis américain est à Wimbledon après avoir annoncé qu’elle ne participerait pas aux Jeux olympiques pour la première fois depuis les Jeux de 2004. Elle a abordé sa décision la semaine dernière, affirmant qu’il y avait « de nombreuses raisons pour lesquelles j’ai pris ma décision olympique. Je n’ai pas envie de les aborder aujourd’hui, mais peut-être un autre jour ».

Le premier roman du cinéaste Quentin Tarantino est un conte familier

Le célèbre réalisateur Quentin Tarantino s’attaque mardi à une nouvelle forme d’art avec la publication de son premier roman. « Il était une fois à Hollywood » est une novélisation de son film du même nom primé aux Oscars 2019. L’éditeur HarperCollins promet que ce sera une version « toujours surprenante, parfois choquante » du film, qui mettait en vedette Leonardo DiCaprio en tant qu’acteur à Hollywood en 1969 et Brad Pitt en tant que doublure. Tarantino pourrait bientôt avoir plus de temps pour écrire : il a dit qu’il se retirerait du cinéma après un autre film.

