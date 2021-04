Le mois sacré du Ramadan commence au milieu de la pandémie

Le mois sacré du Ramadan commence le lundi et s’étendra jusqu’au 12 mai lorsqu’il culminera avec l’Aïd al-Fitr, qui interrompra les jeûnes du lever au coucher du soleil pour les musulmans. Parce que le Ramadan est lié au calendrier lunaire, sa date exacte varie d’une année à l’autre. La communauté, la tradition et la célébration font toutes partie du mois sacré, les familles se réunissant pour le repas du matin, connu sous le nom de suhoor, et le repas après le coucher du soleil, connu sous le nom d’iftar, pour rompre leurs jeûnes ensemble. Après avoir fermé ses portes pour le Ramadan l’année dernière en raison du COVID-19, Masjid Al-Salaam à Dearborn, Michigan, accueillera un service en personne, mais la nourriture sera servie au volant. « Ça va être difficile comme l’année dernière », a déclaré Nabeel Bahalwan, un volontaire à la mosquée.

La troisième semaine du procès Derek Chauvin commencera par d’autres témoignages médicaux

Les jurés devraient revenir lundi dans le procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin dans la mort de George Floyd pour entendre plus de témoignages médicaux par l’accusation. Voici ce qui s’est passé jusqu’à présent:

La semaine dernière, l’État a appelé des experts et des responsables de la police pour témoigner du bon usage de la force, ainsi que des professionnels de la santé pour témoigner de la mort de Floyd. Les procureurs ont également demandé à des experts de témoigner sur le rôle des drogues trouvées dans le système de Floyd, essayant d’écarter l’argument de la défense selon lequel elles ont joué un rôle clé dans sa mort.

La défense a mis en évidence l’effet que la méthamphétamine et le fentanyl peuvent avoir sur le cœur et les poumons. La défense a également fait valoir que la foule de passants rassemblés près de la scène distrait et menaçait les officiers, les empêchant de soigner Floyd et méritant une force supplémentaire.

Chauvin est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd.

Biden rencontrera les législateurs sur le plan d’infrastructure

Le président Joe Biden rencontrera lundi un groupe bipartite de législateurs américains de la Chambre et du Sénat pour discuter de son projet de plan d’infrastructure de 2,3 billions de dollars. Il vise à reconstruire l’infrastructure vieillissante du pays, à soutenir les véhicules électriques et l’énergie propre et à améliorer l’accès aux aidants naturels et leur rémunération. Mais le projet de loi complet sera probablement confronté à une bataille difficile, se frayant un chemin à travers les deux chambres du Congrès d’ici l’été, date à laquelle l’administration vise à approuver le paquet.

Ouverture de la candidature pour le programme d’assistance funéraire COVID-19 de la FEMA

Avec plus de 560000 personnes décédées du COVID-19 aux États-Unis, l’Agence fédérale de gestion des urgences offre jusqu’à 9000 dollars par enterrement pour alléger le fardeau financier de ceux qui restent. La FEMA acceptera les candidatures à partir de lundi. «La pandémie de COVID-19 a causé un immense chagrin à tant de gens», a déclaré l’administrateur par intérim de la FEMA, Bob Fenton. «Bien que nous ne puissions pas changer ce qui s’est passé, nous affirmons notre engagement à aider avec les frais funéraires et funéraires que de nombreuses familles n’avaient pas anticipés. «

Le Royaume-Uni desserre les restrictions de verrouillage du COVID-19

Les coiffeurs, les salons de beauté, les gymnases, les magasins non essentiels et les patios des bars et des restaurants rouvriront lundi en Grande-Bretagne alors que sa marche régulière pour sortir d’un verrouillage de trois mois reste sur la bonne voie. L’interdiction des nuitées loin de chez eux en Angleterre sera également levée, et les sites extérieurs tels que les zoos et les cinémas drive-in pourront à nouveau fonctionner. «Nous avons établi notre feuille de route et nous nous y tenons», a déclaré le Premier ministre Boris Johnson. Il a ajouté: «Nous ne pouvons pas être complaisants. Nous pouvons voir les vagues de maladies qui affligent d’autres pays, et nous avons vu comment cette histoire se déroule. La Grande-Bretagne a enregistré près de 127000 décès de coronavirus, le bilan le plus élevé d’Europe. Le gouvernement vise à donner à tous les adultes au moins une injection de vaccin d’ici juillet, et espère qu’une combinaison de vaccination et de tests de masse permettra le retour des événements de socialisation en salle et à grande échelle.