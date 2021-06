5 choses à savoir lundi

Les équipes de secours continuent de rechercher les survivants de l’effondrement d’un condo en Floride

La dangereuse recherche de survivants après l’effondrement d’un immeuble en copropriété à Surfside, en Floride, se poursuit lundi. Les autorités affirment que neuf personnes ont été confirmées mortes et que 152 personnes sont toujours portées disparues. Accompagnés de chiens dressés pour trouver à la fois des personnes et des corps, les chercheurs ont creusé une tranchée de 40 pieds de profondeur à travers le site pour aider aux efforts de sauvetage, donnant accès à de nouvelles zones de décombres. L’effondrement est devenu une tragédie internationale alors que les nouvelles se répercutent dans le monde entier sur les résidents disparus ayant des racines dans le monde entier. Parmi les disparus figurent des dizaines de Juifs, des immigrés sud-américains et la sœur de la première dame du Paraguay.

L’équipe américaine de gymnastique féminine prête pour les Jeux olympiques de Tokyo

Simone Biles, Sunisa Lee, Jordan Chiles et Grace McCallum deviendront lundi l’équipe officielle de gymnastique olympique féminine des États-Unis en 2021. Les Jeux olympiques de Tokyo sont dans moins d’un mois et les États-Unis ont enfermé leur équipe pour l’un des sports les plus populaires dimanche soir. Jade Carey et MyKayla Skinner rejoindront en tant que concurrents individuels. Quatre suppléants se rendront également au Japon. L’équipe masculine a été annoncée samedi : Brody Malone, Yul Moldauer, Shane Wiskus, Sam Mikulak et Alec Yoder représenteront les États-Unis à Tokyo.

COVID-19 : la Caroline du Nord nommera les premiers gagnants de la loterie de vaccination

Une personne chanceuse en Caroline du Nord reçoit un prix de 1 million de dollars et une autre une subvention de 125 000 $ pour les frais de scolarité de l’enseignement postsecondaire. L’État annoncera lundi les gagnants de sa loterie de vaccination COVID-19, dans le cadre de ses efforts pour augmenter les taux de vaccination. Les gagnants seront annoncés chaque semaine. Un total de quatre résidents vaccinés de 18 ans et plus gagneront chacun 1 million de dollars, et quatre résidents âgés de 12 à 17 ans gagneront des prix de scolarité. Lundi également: le mandat des masques dans tout l’État de la Pennsylvanie prend fin, bien que les entreprises, les écoles et les municipalités puissent toujours en avoir besoin.

Le nord-ouest du Pacifique brûlé par une vague de chaleur dangereuse et record

Les records de chaleur dans de nombreuses villes devraient être battus lundi alors que les températures dangereuses continuent de brûler le nord-ouest du Pacifique. Lundi devrait être le « jour le plus chaud pour les grandes villes de Seattle et de Portland avec des records de tous les temps probables dans les deux villes », selon le service météorologique. L’intégralité du Nord-Ouest a cuit sous une chaleur à trois chiffres au cours du week-end, avec Portland, Oregon ayant sa journée la plus chaude jamais enregistrée dimanche, enregistrant 110 degrés. Juste au sud de Portland, Salem a battu son record de chaleur de tous les temps dimanche, atteignant 112 degrés étouffants. Et Seattle a atteint 102 degrés samedi lors de la deuxième journée la plus chaude de record depuis 1945. Le « dôme thermique » étendu au-dessus du nord-ouest du Pacifique était un avant-goût de l’avenir alors que le changement climatique remodèle les conditions météorologiques dans le monde entier, selon les experts.

Le tennis du Grand Chelem revient en Angleterre avec Wimbledon

Le monde du tennis a été secoué lorsque Wimbledon a été annulé en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 – la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais le plus ancien tournoi de tennis du Grand Chelem met fin lundi à une absence de deux ans. Ce qui est en jeu? Le champion en titre Novak Djokovic tentera de remporter son 20e championnat majeur, un record déjà partagé par Rafael Nadal et Roger Federer. Serena Williams cherche son 24e trophée en simple pour égaler la marque de tous les temps après avoir perdu lors des finales de Wimbledon 2018 et 2019. Et Coco Gauff, maintenant âgée de 17 ans, reviendra sur le site de sa grande percée à 15 ans. Pourrait-il y avoir un autre nouveau champion de Chelem ?