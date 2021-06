5 choses à savoir lundi

Claudette reprend des forces après avoir fait au moins 13 morts

Claudette reprenait des forces lundi matin et s’attendait à retrouver le statut de tempête tropicale à l’approche de la côte des Carolines, après avoir fait au moins 13 morts. Dix personnes, dont neuf enfants, ont été tuées samedi dans une collision impliquant plusieurs véhicules, probablement causée par un aquaplanage lié à une tempête, a déclaré le coroner du comté de Butler, Wayne Garlock. Séparément, un père de 24 ans et son fils de 3 ans sont morts dans leur maison lorsqu’un arbre qui tombait a frappé la résidence du comté de Tuscaloosa, en Alabama, a annoncé la police. Une femme de 23 ans est également décédée samedi après que sa voiture a quitté la route dans un ruisseau gonflé, a déclaré à WHNT-TV le coroner adjoint du comté de DeKalb, Chris Thacker. Tôt lundi, Claudette avait des vents maximums soutenus de 35 mph, a déclaré le National Hurricane Center. La dépression devait devenir une tempête tropicale lundi matin sur l’est de la Caroline du Nord.

Les essais olympiques d’athlétisme aux États-Unis se poursuivent avec cinq finales

Les essais olympiques d’athlétisme aux États-Unis se poursuivent avec une poignée de finales et une absence importante. Les finales du saut à la perche, du lancer du javelot, du triple saut et du 800 mètres hommes, et du 1500 et 5000 mètres femmes auront lieu lundi. Notamment absente des courses féminines du 1500M et du 500M, Shelby Houlihan, championne nationale en titre et détentrice du record américain de l’épreuve. Houlihan s’est vu infliger une suspension de quatre ans pour avoir enfreint les règles antidopage la semaine dernière lorsqu’elle a été testée positive à la nandrolone, un stéroïde anabolisant. Elle a fermement nié tout acte répréhensible et pense qu’elle a dû ingérer sans le savoir le stéroïde à travers du porc dans un burrito qu’elle a acheté dans un food truck.

Préparez-vous, acheteurs: Amazon Prime Day est arrivé

Le jour que les acheteurs attendaient avec impatience toute l’année est arrivé : Amazon Prime Day. Lundi et mardi, le géant de la vente au détail devrait débloquer plus de deux millions de remises pour les membres du service d’abonnement Prime d’Amazon, qui, selon la société, compte désormais 200 millions de personnes dans le monde. Les clients existants ou nouveaux du service auront accès à des tonnes de produits de premier ordre à des remises à couper le souffle pendant la vente monstre. Les membres pourront également diffuser des films et des émissions de télévision sur Prime Video et lire des milliers de livres sur Prime Reading (entre autres avantages). Ceux qui sont sur la clôture peuvent même tester le service pour un essai gratuit de 30 jours. Voici quelques-unes des nombreuses (nombreuses !) offres Prime Day que vous devriez consulter :

Les frontières des États-Unis avec le Mexique et le Canada resteront fermées

Les frontières des États-Unis avec le Mexique et le Canada resteront fermées jusqu’à lundi « pour réduire la propagation » du COVID-19. Le Department of Homeland Security a annoncé dimanche que les restrictions aux frontières – initialement fermées aux voyageurs d’agrément en mars 2020 – étaient prolongées jusqu’au 21 juillet. L’extension des restrictions aux frontières intervient alors qu’environ 45% de la population américaine est entièrement vaccinée contre COVID-19 et les cas sont en baisse dans la majorité des États. Mais la propagation de la variante Delta hautement contagieuse parmi les non vaccinés pourrait constituer une nouvelle menace pour la santé publique, ont averti vendredi le président Joe Biden et le chef des Centers for Disease Control and Prevention.

Le début de l’été apporte des problèmes de voyage

Après le jour le plus long de l’année, le lundi est le premier jour complet de l’été. Le solstice d’été 2021 a commencé dimanche à 23h32 HAE, et est souvent appelé le jour le plus long de l’année parce que c’est le jour avec le plus de lumière du jour, puisque le soleil parcourt son plus long chemin dans le ciel et atteint son point culminant. Et si vous prévoyez de réserver une escapade estivale, « vous feriez mieux de réserver quelque chose maintenant », selon les experts. Les voyageurs sont confrontés à des taux d’hébergement élevés, poussés par les millions d’Américains qui sont prêts à prendre la route maintenant que les cas de COVID-19 ont baissé. Qu’ils recherchent une chambre d’hôtel à Miami ou un Vrbo à Myrtle Beach, la demande et les prix pour de nombreuses destinations sont revenus aux niveaux de 2019, voire plus, après une baisse l’été dernier, préviennent les experts.

