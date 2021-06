5 choses à savoir lundi

Une nouvelle ère en Israël alors que Naftali Bennett devient Premier ministre

Naftali Bennett est le nouveau Premier ministre d’Israël après qu’un vote très mince de 60-59 dimanche a mis fin aux 12 ans de mandat de Benjamin Netanyahu à la tête. Bennett, un homme politique d’extrême droite, a fait sa marque en prenant des positions relativement extrêmes sur le conflit palestinien. Il s’est engagé à faire « tout ce qui est en son pouvoir » pour bloquer l’État palestinien et soutient l’annexion de 60 % de la Cisjordanie. Bennett, qui a déjà travaillé dans l’équipe de son prédécesseur, est « très dans le moule de Netanyahu », a déclaré Osamah Khalil, historien des relations étrangères américaines et du Moyen-Orient moderne à l’Université de Syracuse. La nomination de Bennett au poste de Premier ministre fait partie d’une coalition gouvernementale qui cherche à briser l’impasse politique du pays. Bennett sera Premier ministre pendant les deux prochaines années, puis le centriste Yair Lapid occupera le poste les deux années suivantes. Bennett et Lapid ont convenu de ne pas poursuivre de politiques litigieuses qui les divisent et de se concentrer plutôt sur les questions nationales.

Les États-Unis sur le point de faire 600 000 décès dus au COVID-19

Lundi, les États-Unis sont au bord d’une autre étape sombre : 600 000 décès dus au COVID-19. Les États-Unis comptent plus de 33,4 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 599 750 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Plus de 143 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 43,1% de la population, selon les Centers for Disease Control and Prevention, et le président Joe Biden a fixé un objectif de 70% de tous les adultes recevant au moins une dose de vaccin COVID-19 d’ici le 4 juillet. En revanche, un récent briefing de l’Institute for Health Metrics and Evaluation a révélé que les variantes de COVID-19 pourraient entraîner une baisse des cas aux États-Unis après des mois de baisse si davantage de personnes ne se faisaient pas vacciner.

Les autorités de 3 États recherchent des suspects après les fusillades du week-end

Des chasses à l’homme étaient en cours lundi pour rechercher des suspects dans des fusillades distinctes qui ont eu lieu en Géorgie, dans l’Illinois et au Texas pendant le week-end. Les autorités de Savannah, en Géorgie, recherchent un homme armé qui a ouvert le feu devant une résidence, tuant une personne et en blessant sept. Le chef de la police Roy Minter, Jr. a déclaré qu’un chauffeur avait ouvert le feu vendredi dans une attaque « dérangeante et insensée », probablement liée à un différend en cours entre deux groupes. À Chicago, dans l’Illinois, la police recherchait deux hommes qui ont commencé à tirer sur le côté sud de la ville tôt samedi. La fusillade a tué une femme et blessé neuf personnes qui se tenaient sur le trottoir dans le quartier de Chatham, a annoncé la police. Une troisième fusillade a eu lieu tôt samedi à Austin, au Texas, tuant une personne et en blessant 13. Un suspect a été arrêté en lien avec la fusillade, tandis qu’un autre est toujours en fuite.

Harris se rend en Caroline du Sud pour une tournée nationale de vaccination

Le vice-président Kamala Harris se rend lundi à Greenville pour lancer une tournée nationale de vaccination par les hauts responsables de l’administration. Le but? Se faire tirer dans les bras de 70 % des adultes américains d’ici le 4 juillet. La première dame Jill Biden, le deuxième gentleman Doug Emhoff et des membres du cabinet prennent également la route, faisant des arrêts en Caroline du Nord, au Tennessee, en Alabama et en Louisiane tout au long de la semaine. La tournée fait partie du « mois d’action » de l’administration Biden pour accélérer les efforts de vaccination du pays. Les fonctionnaires se rendront dans des cliniques pop-up, visiteront des églises et des campus universitaires et s’engageront avec des communautés historiquement mal desservies. Si les tirs se poursuivent à leur rythme actuel – 64% chez les adultes – les États-Unis n’atteindront pas l’objectif de Biden.

Biden se rend au siège de l’OTAN : ce qu’il faut savoir sur le sommet

Le président Joe Biden se rend lundi au siège de l’OTAN à Bruxelles, deuxième étape de son voyage en trois parties en Europe. Pendant son séjour en Belgique, Biden participera à des réunions avec les dirigeants de l’OTAN où ils se réengageront publiquement à faire face collectivement aux menaces de défense et de sécurité. Les sujets incluent les cyberattaques effrontées; la rareté des ressources et les flux migratoires exacerbés par le changement climatique ; désinformation russe ; le soutien de Moscou – y compris les récents exercices militaires – aux séparatistes dans l’est de l’Ukraine ; Montée en puissance de la Chine et résurgence des talibans en Afghanistan. Biden a passé les derniers jours à un sommet du Groupe des Sept au Royaume-Uni avec la Maison Blanche encadrant le voyage comme une opportunité pour le président de réaffirmer ses liens avec des alliés proches tout en réaffirmant les valeurs multilatérales des États-Unis.