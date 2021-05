5 choses à savoir lundi

Il est temps de déposer vos impôts

Le lundi est le jour de l’impôt, donc si vous ne l’avez pas déjà fait, il est temps de passer à l’action. Mais pas de panique: si vous êtes pressé par le temps, voici comment déposer une extension. Une chose à garder à l’esprit cependant: même si vous obtenez une prolongation, votre paiement est toujours dû à la date limite de déclaration de revenus. Donc, si vous ne payez pas votre impôt estimé dû avant le 17 mai, l’IRS vous facturera des intérêts sur le solde impayé.

Des avions de combat israéliens frappent la ville de Gaza alors que le conflit entre dans la deuxième semaine

Les avions de combat israéliens ont déclenché lundi une série de frappes aériennes lourdes à plusieurs endroits de la ville de Gaza, alors que les combats avec le groupe militant islamique Hamas se poursuivaient pendant une deuxième semaine. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti que les attaques contre le Hamas, qui dirige Gaza, se poursuivraient, et a déclaré qu’Israël voulait « imposer un lourd tribut » au groupe. Ses commentaires sont intervenus après que les frappes aériennes israéliennes ont tué au moins 42 personnes dimanche, selon des médecins palestiniens. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière de la dernière série de combats entre Israël et le Hamas. Le groupe militant a également insisté, lançant des roquettes depuis des zones civiles à Gaza vers des zones civiles en Israël. Le conflit est la pire violence israélo-palestinienne depuis une guerre de 50 jours à Gaza en 2014.

Un énorme feu de broussailles brûlant à Los Angeles oblige les évacuations

Les pompiers continuent de travailler lundi pour contenir un incendie qui a forcé l’évacuation obligatoire d’environ 1000 personnes dans la région de Pacific Palisades, dans le sud de la Californie. Le service d’incendie de Los Angeles a déclaré dimanche matin que le réchauffement climatique et les vents de l’après-midi pourraient pousser l’incendie – qui a commencé vendredi soir – au nord-ouest, menaçant les maisons, car il déchire une végétation de montagne dense qui «est très sèche et n’a pas brûlé depuis plus de 50 ans». Les responsables ont déclaré que la cause de l’incendie était «suspecte» et faisait l’objet d’une enquête. Les enquêteurs sur les incendies criminels ont identifié une personne qui a été détenue et libérée. Les enquêteurs ont ensuite arrêté et interrogé un deuxième suspect, selon une déclaration des pompiers à l’Associated Press.

L’associé de Matt Gaetz devrait plaider coupable de trafic sexuel, d’autres chefs d’accusation

Un témoin clé dans le scandale entourant le représentant Matt Gaetz, R-Fla., Devrait comparaître devant le tribunal lundi après un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux. Joel Greenberg plaidera coupable à six des 33 accusations fédérales portées contre lui, y compris le trafic sexuel d’un mineur, et a accepté de fournir une «assistance substantielle» dans d’autres enquêtes fédérales. L’accord de plaidoyer ajoute une pression sur Gaetz, qui fait face à une enquête du ministère de la Justice pour savoir s’il a eu des relations sexuelles avec une fille de 17 ans et payé pour des relations sexuelles avec des femmes adultes. Gaetz a nié les accusations.

Starbucks vous permet de laisser tomber le masque (si vous êtes vacciné)

Starbucks rejoint une foule d’autres chaînes de restaurants nationales qui assouplissent les exigences en matière de masques à la suite des nouvelles directives de la semaine dernière des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Le géant du café a déclaré que les masques seraient « facultatifs pour les clients vaccinés à partir du lundi 17 mai, à moins que la réglementation locale ne les impose par la loi ». Trader Joe’s, Walmart, Sam’s Club, Costco et Publix sont quelques-unes des chaînes permettant désormais des achats sans masque pour les clients entièrement vaccinés, sauf lorsque requis par l’État ou un mandat local. D’autres détaillants, y compris Apple, Target, CVS et Walgreens, disent qu’ils évaluent toujours les directives du CDC.