5 choses à savoir lundi

Un homme armé en tue six lors d’une fête d’anniversaire à Colorado Springs

Lundi, les autorités enquêtent sur le motif de la fusillade mortelle d’une fête d’anniversaire dans le Colorado qui a fait sept morts, dont le suspect armé. Les autorités ont retrouvé six adultes morts et un homme grièvement blessé dimanche matin à Colorado Springs. L’homme blessé est décédé plus tard à l’hôpital, a déclaré le département de police de Colorado Springs. Le tireur présumé était le petit ami d’une femme victime lors de la fête dans un parc de maisons mobiles fréquenté par des amis, de la famille et des enfants. La police a déclaré que les enfants de la caravane n’avaient pas été blessés. Le suspect est entré à l’intérieur et a commencé à tirer avant de se suicider, a indiqué la police. Dans un premier rapport, la police a déclaré que le tireur connaissait les victimes.

Un vaisseau spatial de la NASA chargé de poussière d’astéroïdes pour commencer le voyage de retour

En octobre, le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA est descendu juste au-dessus de la surface de l’astéroïde Bennu et a saisi une poignée de son sol rocheux. Lundi, si tout se passe bien, il déclenchera ses propulseurs de fusée et entamera une croisière de deux ans et 200 millions de milles pour livrer son trésor de 2,1 onces. La NASA affirme que Bennu représente sa plus grande collection d’échantillons depuis le retour des astronautes d’Apollo avec des roches lunaires. Les scientifiques espèrent que l’échantillon éclairera la formation de notre système solaire et le développement de la Terre en tant que planète habitable. OSIRIS-REx devrait publier sa capsule d’échantillons au-dessus du désert de l’Utah – encore une fois, si tout se passe bien – en 2023. NASA TV diffusera le décollage à 16 h HE.

GOP appelle à l’éviction de Liz Cheney devient plus fort

La pression exercée par le parti républicain sur la représentante Liz Cheney, R-Wyo., Pour qu’elle démissionne de son rôle de direction à la Chambre continue de croître. Dimanche, le représentant Jim Banks, R-Ind., Président du Comité d’étude républicain, le plus grand caucus du GOP au Congrès, a déclaré qu’il s’opposait à Cheney occupant le poste de président de la conférence du GOP. « Tout dirigeant qui ne se concentre pas sur la lutte contre le programme radical et dangereux de Biden doit être remplacé », a déclaré Banks à Fox News Sunday. Depuis l’émeute meurtrière au Capitole américain, Cheney a été un critique virulent de l’ancien président Donald Trump, qui continue d’exercer une influence massive au sein du parti.

Bob Baffert, vainqueur du Kentucky Derby, accusé de dopage

Dans le dernier scandale qui a frappé le sport, la victoire de Medina Spirit dans le Kentucky Derby est en danger après un test de dépistage positif après la course. Si le test positif pour la bétaméthasone – un stéroïde anti-inflammatoire – est confirmé, Churchill Downs a déclaré que Medina Spirit serait dépouillé de la victoire, ce qui signifie que Mandaloun, qui a perdu le Derby d’une demi-longueur, serait déclaré vainqueur. À la suite des résultats des tests, la piste a suspendu l’entraîneur du Temple de la renommée Bob Baffert d’entrer des chevaux à Churchill Downs, avec effet immédiat. Baffert prévoit toujours de participer à la course Preakness Stakes de samedi à Pimlico à Baltimore, qui devrait décrocher ses pole positions lundi. Baffert a qualifié le test positif de «injustice totale», affirmant que Medina Spirit n’a jamais été traité avec de la bétaméthasone.

En Inde, les cas de COVID-19 montent en flèche alors que les vaccinations ralentissent

La bataille de l’Inde contre le coronavirus est de plus en plus difficile, révèlent de nouvelles statistiques. Alors que le deuxième pays le plus peuplé du monde établit un rythme record d’infections – un peu plus de 403 000 cas confirmés signalés dimanche, dont 4 092 décès -, le rythme de la vaccination a ralenti. Les vaccinations par jour sont tombées à 1,3 million en moyenne la semaine dernière, contre 3,5 millions par jour en avril. Pendant ce temps, les approvisionnements en oxygène dans les hôpitaux du pays restent faibles. La Cour suprême de l’Inde est en train de mettre en place un groupe de travail national chargé de mener une «vérification de l’oxygène» afin de déterminer si les approvisionnements fédéraux parviennent aux États.