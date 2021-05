5 choses à savoir lundi

Les funérailles auront lieu pour Andrew Brown Jr. en Caroline du Nord

Le révérend Al Sharpton prononcera l’éloge funèbre de lundi pour Andrew Brown Jr., qui a été tué par des adjoints du shérif purgeant des mandats de perquisition et d’arrêt à son domicile d’Elizabeth City le 21 avril. Brown, un homme noir, a été abattu cinq fois, dont une fois. mortellement à l’arrière de la tête, selon une autopsie commandée par sa famille. Les manifestants sont descendus dans la rue après qu’un juge a statué contre la diffusion des images de la caméra corporelle du tournage.

Le parc national du Grand Canyon cherche à réduire la population de bisons

Les chasseurs peuvent postuler dès lundi pour participer à une chasse contrôlée au bison dans le parc national du Grand Canyon cet automne. Les responsables fédéraux veulent réduire le troupeau du parc de 200 animaux, citant des sources d’eau endommagées, une végétation piétinée et des sites archéologiques endommagés. Les bisons ne sont pas indigènes et descendent d’un troupeau amené dans la région il y a 115 ans. Malgré les avantages possibles d’une chasse, certains experts craignent que l’initiative ouvre les vannes à davantage de chasse dans les parcs nationaux du pays. Les candidats doivent réussir un test de compétence au tir – mettre trois des cinq coups dans un cercle de 4 pouces à 100 mètres.

Apple et l’éditeur de « Fortnite » Epic Games se retrouvent devant les tribunaux sur l’App Store

Une confrontation juridique entre Apple et l’éditeur de Fortnite Epic Games commence lundi devant un tribunal fédéral d’Oakland, en Californie. Le procès découle de la décision d’Epic en août dernier de permettre aux joueurs de ses jeux mobiles de payer directement pour les téléchargements et de contourner l’App Store d’Apple et le Google Play Store. Epic a déclaré qu’il accordait effectivement une réduction aux joueurs, car Apple et Google réduisent chacun de 30% la plupart des achats effectués dans leurs magasins en ligne. Apple et Google ont ensuite retiré « Fortnite » de leurs magasins, ce qui a conduit Epic à poursuivre les deux sociétés, accusant leurs magasins d’applications d’être anticoncurrentiels et monopolistiques. L’essai devrait durer quatre semaines.

Les employés municipaux de New York commencent à retourner dans leurs bureaux

Environ 80 000 employés municipaux qui ont travaillé à distance pendant la pandémie retourneront à leurs bureaux à partir de lundi. «Nous allons le rendre sûr, mais nous avons besoin que nos employés de la ville retournent dans leurs bureaux, où ils peuvent faire le plus pour aider leurs compatriotes new-yorkais, et cela va également envoyer un message puissant sur l’avenir de cette ville», a déclaré démocrate a déclaré le maire Bill De Blasio, promettant des mesures de sécurité strictes. La main-d’œuvre d’environ 300 000 employés de la ville comprend de nombreux agents comme les policiers et les pompiers qui ne peuvent pas travailler à domicile.

Deux systèmes météorologiques menacent d’inondations soudaines et de changements de température drastiques à travers les États-Unis

Une partie des plaines du sud, de la vallée de l’Ohio, du centre des Appalaches et du milieu à la basse vallée du Mississippi sera menacée d’orages violents et de crues soudaines lundi et mardi alors qu’une tempête qui a trempé des régions auparavant sèches du Texas au cours du week-end se déplace lentement vers le nord-est pour commencer. la semaine. La pluie et de fortes tempêtes ont traversé la Louisiane, l’Arkansas, le Mississippi et le sud du Missouri dimanche soir alors que la tempête traversait la région. Une deuxième menace météorologique devrait se développer sur les Rocheuses jusqu’à lundi, entraînant de la neige mouillée dans les hautes altitudes du Colorado et du Wyoming et de la pluie dans certaines parties des plaines du nord et du centre, a déclaré le National Weather Service. Le système à évolution rapide se dirigera ensuite vers le Midwest, où des villes comme Omaha, Nebraska et Minneapolis connaîtront des chutes de température allant jusqu’à 15 degrés en dessous de la norme au début du mois de mai.