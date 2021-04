Oscars: « Nomadland » remporte le meilleur film, Anthony Hopkins choque avec le meilleur acteur

La course aux Oscars la plus étrange jamais réservée a eu une autre grande surprise dimanche soir. Le drame acclamé de la réalisatrice Chloé Zhao, « Nomadland », a pris la meilleure photo, réalisatrice et actrice (Frances McDormand) à la 93e cérémonie des Oscars, retardée par la pandémie. Mais le plus gros choc s’est produit dans la catégorie du meilleur acteur, où la star de « The Father » Anthony Hopkins a bouleversé la victoire posthume attendue de Chadwick Boseman aux Oscars pour « Ma Rainey’s Black Bottom ». Se déroulant principalement à la gare Union historique de Los Angeles, les Oscars ont également honoré Daniel Kaluuya (« Judas et le Messie noir ») pour le meilleur acteur de soutien et Yuh-Jung Youn (« Minari ») a remporté la meilleure actrice de soutien.

Le shérif dit qu’il demandera au juge de publier une vidéo de tournage avec une caméra corporelle

Un shérif de Caroline du Nord a déclaré que son bureau pourrait demander à un juge dès lundi de publier des images de la caméra corporelle de ses adjoints abattant mortellement un homme noir la semaine dernière. Le shérif du comté de Pasquotank, Tommy Wooten, a également déclaré qu’il vérifierait d’abord auprès du Bureau d’enquête de l’État pour s’assurer que la publication de la vidéo ne compromettrait pas leur enquête sur la fusillade. Andrew Brown Jr., 42 ans, a été mortellement abattu par des députés purgeant des mandats mercredi à Elizabeth City, où environ la moitié des 18 000 habitants sont noirs. Peu de détails sur le tournage ont été publiés. Des témoignages et des enregistrements de trafic par scanner indiquent que Brown a été abattu dans le dos alors qu’il s’enfuyait dans un véhicule.

La Cour suprême doit débattre de la question de savoir si les organisations à but non lucratif doivent révéler les donateurs

La Cour suprême entendra lundi des arguments sur les exigences de divulgation qui pourraient faciliter la tâche des donateurs dans l’anonymat. L’enjeu est un mandat californien selon lequel les organisations à but non lucratif divulguent leurs principaux contributeurs aux régulateurs des États. Deux groupes conservateurs affirment que l’exigence de l’État viole la Constitution en soumettant les donateurs à des menaces de violence de la part d’opposants politiques. Ils évoquent une affaire historique de droits civils de 1958 dans laquelle la Cour suprême a annulé une demande de l’Alabama demandant à la NAACP de révéler son adhésion. Bien que l’appel ait reçu le soutien de nombreuses organisations conservatrices, il a également été rejoint par des organisations telles que l’American Civil Liberties Union, le NAACP Legal Defence and Educational Fund et le groupe de défense des droits LGBTQ Human Rights Campaign. Tous disent craindre le potentiel de représailles contre les donateurs si leurs noms sont divulgués. Une décision dans l’affaire est attendue en juin.

Il y a 35 ans, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl a choqué le monde

Lundi marque le 35e anniversaire de la pire catastrophe nucléaire de l’histoire. À 1h23 du matin le 26 avril 1986, une explosion a détruit le réacteur n ° 4 de la centrale nucléaire Vladimir Ilitch Lénine de Tchernobyl, dans l’actuelle Ukraine, alors partie de l’Union soviétique. L’incendie qui en a résulté a propagé la contamination radioactive aérienne sur des kilomètres jusqu’à ce qu’elle soit finalement maîtrisée plusieurs jours plus tard. Officiellement, le nombre de décès par cancer résultant de l’accident devrait atteindre 9 000 personnes, bien que certaines estimations soient bien plus importantes. L’accident a renforcé le mouvement antinucléaire croissant dans le monde, ce qui a conduit à l’élimination ou au ralentissement de l’énergie nucléaire dans certains pays.Et dans un mémoire de 2006, l’ancien dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev a écrit que Tchernobyl l’effondrement de l’Union soviétique. «

Voici la lune rose 🌙

La dernière semaine d’avril débute par une pleine lune, connue ce mois-ci sous le nom de lune rose. La lune sera officiellement pleine à 23 h 32 HE lundi, mais elle aura l’air très pleine lorsqu’elle se lèvera au-dessus de l’horizon est plus tôt dans la soirée. Mais avant que vous n’espériez, la lune n’aura pas vraiment l’air rose. « La lune aura sa couleur dorée habituelle près de l’horizon et passera à un blanc éclatant alors qu’elle glisse au-dessus de sa tête », a déclaré le Old Farmer’s Almanac. Voici pourquoi on l’appelle la lune rose.