Des fusillades au Texas et au Wisconsin font plusieurs morts

Des fusillades de masse à Austin, au Texas et dans le comté de Kenosha, dans le Wisconsin, ce week-end, ont fait plusieurs morts. Dans la capitale du Texas, les autorités continuent de rechercher un ancien adjoint du shérif soupçonné d’avoir tué trois personnes. La police poursuit Stephen Nicholas Broderick, 41 ans, et le considère armé et dangereux. Les agents ont déclaré que la fusillade semblait provenir d’une situation domestique et que des informations préliminaires indiquaient que Broderick connaissait les victimes. Pendant ce temps, dans le Wisconsin, les autorités ont arrêté une « personne d’intérêt » en relation avec la fusillade qui a fait trois morts et au moins deux autres blessés dans une taverne du comté de Kenosha. Le département du shérif du comté de Kenosha a déclaré que la personne en détention serait pénalement accusée d’un chef d’homicide intentionnel au premier degré avec des accusations criminelles supplémentaires à suivre en attendant une enquête plus approfondie.

Procès Derek Chauvin: les jurés entendent les plaidoiries dans une affaire de meurtre

Les avocats de l’accusation et de la défense dans le procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, accusé de la mort de George Floyd, devraient présenter leurs conclusions finales lundi. Le juge a dit au jury qu’ils devraient retourner au tribunal à 9 heures HAC lundi. Que se passe-t-il ensuite? Le juge instruira les jurés sur les lois de l’affaire avant que les membres du panel ne commencent les délibérations sur le verdict. Chaque procès est différent, il est donc difficile de prévoir avec précision la durée des délibérations du jury. Mais des experts juridiques ont déclaré à USA TODAY que les jurys du Minnesota ont généralement rendu leurs verdicts en quelques jours.

L’hélicoptère Ingenuity de la NASA s’apprête à tenter son premier vol propulsé sur Mars

La NASA tentera à nouveau d’entrer dans l’histoire lundi avec le premier vol de l’hélicoptère Mars Ingenuity. Après un échec initial le 9 avril, la NASA a reporté vendredi le premier vol à 3 h 30 (HE) lundi après qu’un deuxième test à grande vitesse des rotors de l’hélicoptère se soit avéré un succès. Si tout se passe bien, le rover Mars Perseverance enregistrera Ingenuity alors qu’il tentera – dans un test évoquant les frères Wright à Kitty Hawk en 1903 – le premier vol motorisé sur une autre planète. Mais il faudra trois heures pour que les données du vol atteignent la Terre: les scientifiques les transpireront jusqu’à ce qu’ils obtiennent les résultats dans un livestream commençant à 6 h 15 HAE.

La Cour suprême évalue une affaire d’immigration clé

La Cour suprême entendra lundi un appel dans une affaire de 2015 qui pourrait avoir un impact sur le statut de centaines de milliers d’immigrants aux États-Unis vivant dans un état d’incertitude. La question en litige est de savoir si ceux qui ont reçu le statut de protection temporaire (TPS) sont éligibles pour demander des cartes vertes même s’ils sont initialement entrés illégalement dans le pays. Quelque 400 000 personnes, pour la plupart originaires d’El Salvador, vivent aux États-Unis dans le cadre du programme TPS, qui permet aux ressortissants étrangers de rester si l’administration décide que les conditions dans leur pays les empêchent de rentrer en toute sécurité. Si les juges maintiennent la décision, les bénéficiaires du TPS devraient quitter le pays avant de demander la résidence permanente légale – sans aucune garantie d’être acceptés.

Tous les adultes aux États-Unis éligibles au vaccin COVID-19, selon la date limite de Biden

Lundi marque la date limite du président Joe Biden pour que tous les adultes américains deviennent éligibles pour recevoir un vaccin contre le coronavirus – deux semaines plus tôt que son objectif initial du 1er mai. Cependant, la Maison Blanche a clairement indiqué que cela ne signifie pas que tous les Américains recevront le vaccin. 19 avril. « Cela signifie qu’ils peuvent rejoindre la ligne », a déclaré Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche. En utilisant les directives fédérales sur les populations prioritaires et les projections sur les expéditions de vaccins, les États ont pris leurs propres décisions quant au moment où les résidents peuvent se faire vacciner. Un calendrier plus rapide est possible en raison de l’augmentation de l’approvisionnement et des points de distribution des vaccins Dimanche, le Dr Anthony Fauci a déclaré que la pause sur l’utilisation du vaccin à un coup de Johnson & Johnson serait probablement levée d’ici vendredi, bien que certaines restrictions puissent être nécessaires.