5 choses à savoir lundi

Les demi-finales de football féminin mettent en évidence le jour 10 à Tokyo

L’équipe féminine de soccer des États-Unis affronte le Canada lundi dans sa quête de la médaille d’or. Si les États-Unis l’emportent, ce serait la cinquième médaille d’or olympique de l’équipe. Aucune autre nation n’a remporté plusieurs médailles d’or en football féminin aux Jeux olympiques. L’USWNT a affronté les Canadiens plus que tout autre adversaire, 61 fois devant Tokyo, les Américains remportant 51 de ces matchs, avec sept matchs nuls. Parmi les autres faits saillants de lundi, mentionnons les finales de gymnastique dans les exercices au sol féminins, les anneaux masculins et le saut de cheval masculin. De plus, Team USA affronte le Japon au baseball.

Des millions d’expulsions se profilent après l’expiration du moratoire

Des millions d’Américains risquent d’être expulsés lundi après l’expiration du gel fédéral des expulsions samedi. Le moratoire, mis en place par la CDC en septembre, était le seul outil permettant à des millions de locataires de rester chez eux. Les propriétaires ont contesté avec succès l’ordonnance devant le tribunal, arguant qu’ils avaient également des factures à payer et suggérant que les locataires pourraient accéder à près de 47 milliards de dollars d’argent fédéral mis de côté pour aider à payer le loyer. Mais les défenseurs des locataires ont déclaré que la distribution de l’argent avait été trop lente pour pouvoir payer les propriétaires à temps. Sans prolongation, ils craignaient une recrudescence des expulsions et des poursuites judiciaires visant à expulser les locataires en retard sur leurs loyers. Même avec le retard, environ 3,6 millions de personnes aux États-Unis au 5 juillet ont déclaré qu’elles risquaient d’être expulsées au cours des deux prochains mois, selon le Household Pulse Survey du US Census Bureau.

L’Ouest fatigué par les feux de forêt fait face à des orages et à des crues soudaines potentielles

Les États occidentaux assiégés par de nombreux incendies de forêt pourraient faire face à une nouvelle menace lundi alors que les orages se dirigent vers leur chemin, augmentant la possibilité d’inondations soudaines. Le National Weather Service a déclaré que les tempêtes devraient frapper les États de l’ouest de l’intérieur, en particulier la région du Grand Bassin aux Rocheuses, et pourraient aider à éteindre certains incendies, mais ne soulageront pas la Californie frappée par la sécheresse. Les endroits laissés sans végétation par l’éruption d’incendies de forêt dans tout l’Ouest sont particulièrement sujets aux crues soudaines lorsqu’ils sont bombardés par de fortes pluies, laissant des parties du Nevada, de l’Utah, du Colorado, du Nouveau-Mexique, de l’Idaho, de Washington et du Montana sous surveillance des inondations. Les averses n’ont pas encore atteint l’Oregon ou la Californie, où deux des plus grands incendies de forêt du pays brûlent – ​​mais pas aussi sauvagement que les jours précédents. Dans l’Oregon, le confinement du Bootleg Fire, le plus grand du pays avec plus de 640 miles carrés, est passé de 56% à 74% dimanche.

L’agence libre de la NBA commence – en quelque sorte

Moins de deux semaines après que les Milwaukee Bucks ont remporté la finale de la NBA 2021, les joueurs du monde du basket-ball discuteront déjà avec les équipes de leur prochaine destination. Lundi marque le début du processus d’agence libre de la NBA, une période de signatures et d’échanges dramatiques qui bouleverse le paysage du basket-ball chaque année. La saison des agences libres de cette année, repoussée par les retards de la pandémie, fonctionnera un peu différemment de la normale. À partir de 18 h HE lundi, les agents libres et les équipes peuvent entamer les négociations, mais les joueurs ne pourront pas rédiger de nouveau contrat avant 00 h 01 HE vendredi, lorsque les équipes sont officiellement autorisées à signer de nouveaux joueurs. Parmi les plus grands noms du marché, citons Kawhi Leonard – qui a décliné son option de joueur pour l’année prochaine – Chris Paul, Kyle Lowry, Lonzo Ball, Mike Conley et John Collins.

DaBaby ressent la chaleur après des propos homophobes

Le rappeur DaBaby prend les conséquences des récents propos homophobes qu’il a tenus. L’artiste de 29 ans, six fois nominé aux Grammy, a été critiqué pour des remarques désobligeantes faisant référence au VIH/SIDA lors d’un spectacle à Miami dimanche dernier. Quelques jours plus tard, il a fait des remarques similaires après avoir sorti sa chanson NSFW et son clip « Giving What It’s Supposed to Give ». Dimanche matin, le festival de musique Lollapalooza a laissé tomber Da Baby de son concert de clôture prévu à Chicago dimanche soir. Ses commentaires et ses excuses ultérieures ont suscité la réaction de ses collègues musiciens, dont Madonna, Questlove, Elton John et Dua Lipa.