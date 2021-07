5 choses à savoir lundi

La gymnastique masculine à l’honneur aux Jeux olympiques

Les Jeux olympiques de Tokyo reprennent lundi avec l’équipe des États-Unis visant à s’appuyer sur ses performances de rebond dimanche. De nombreux regards seront tournés vers la finale de l’équipe de gymnastique masculine, où les membres de l’équipe américaine Brody Malone, Sam Mikulak, Yul Moldauer et Shane Wiskus tenteront de remporter une médaille dans la compétition par équipe pour la première fois depuis 2008 lorsqu’ils ont remporté le bronze. Plus tard dans la journée, Katie Ledecky — qui a remporté la médaille d’argent au 400 mètres nage libre féminin — revient à la piscine pour une série de 1 500 mètres nage libre. L’équipe des États-Unis sera également en action pour le basket-ball féminin lorsqu’elle ouvrira sa course olympique contre le Nigeria.

Biden rencontre le Premier ministre irakien à la Maison Blanche

Le président Joe Biden accueille lundi le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi à la Maison Blanche alors que les deux pays pourraient être prêts à annoncer le retrait des troupes de combat américaines d’Irak d’ici la fin de l’année. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré la semaine dernière que les discussions entre les deux gouvernements « ont été extrêmement constructives et sont en cours », mais ne dirait pas si Biden prévoyait d’annoncer une date précise et d’autres plans pour le retrait. Le ministre irakien des Affaires étrangères Fuad Hussein a toutefois déclaré qu’il s’attendait à ce qu’un accord soit annoncé selon lequel les forces combattantes américaines ne resteront pas en Irak. Les États-Unis ont encore environ 2 500 soldats dans le pays après une série de retraits ces dernières années. Leurs missions comprennent les opérations de lutte contre le terrorisme et la formation des forces de sécurité irakiennes.

Chaud, chaud, chaud : les États-Unis seront sous un « dôme chauffant » cette semaine

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, une vague de chaleur géante devrait se propager dans une grande partie du continent américain cette semaine, entraînant des températures d’au moins 5 à 10 degrés supérieures à la moyenne. La faute à un « dôme de chaleur » – le résultat d’un fort changement des températures de l’océan dans l’océan Pacifique tropical au cours de l’hiver précédent, dit le National Ocean Service. Les températures élevées n’aideront pas les pompiers à lutter contre au moins 88 incendies de forêt majeurs qui font rage dans 13 États, dont un dans l’Oregon qui a brûlé 640 miles carrés.

Au moins 120 000 clients sans électricité après que des tornades ont traversé le Michigan

Le Michigan est sous le choc lundi des dommages causés par les fortes pluies et les tornades du week-end. Détroit, qui se remet encore des inondations d’il y a plus d’une semaine, a accumulé 1 à 2 pouces de pluie supplémentaires lors d’une vague de tempêtes samedi qui a entraîné des inondations dans la région. Le National Weather Service a déclaré que des tornades ont frappé samedi près de Detroit et Flint, où une personne a été légèrement blessée. Le service météorologique a également reçu des rapports de tornades à Port Austin, Armada et Oakland County. Environ 121 328 clients DTE étaient privés d’électricité dimanche après-midi, selon le centre de panne de DTE. On ne savait pas combien de temps il faudrait aux équipages pour rétablir le courant, mais un porte-parole du DTE a déclaré que ce serait probablement lundi au plus tôt.

Les pourparlers sur le projet de loi d’infrastructure bipartite en phase finale

Les sénateurs de Capitol Hill font pression cette semaine pour finaliser un projet de loi sur les infrastructures bipartite qui fournirait un financement pour les routes, les ponts, l’Internet à large bande et d’autres projets. Les républicains ont bloqué mercredi le début du débat formel sur le projet de loi, un élément essentiel du plan économique du président Joe Biden, car le texte et le coût du projet de loi n’étaient pas disponibles alors que les négociations se poursuivaient. Le projet de loi doit franchir un seuil de 60 voix pour réussir. Les sénateurs continuent de marchander sur les détails du transit et sur la façon de payer l’ensemble du forfait, qui totalise environ 1,2 billion de dollars.