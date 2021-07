5 choses à savoir lundi

L’Angleterre lève les restrictions de verrouillage au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19

Les règles de verrouillage de COVID-19 se relâchent en Angleterre lundi malgré un récent pic de cas dû à la variante delta. Les mandats seront remplacés par une recommandation selon laquelle les gens portent des masques dans les endroits surpeuplés et dans les transports publics, a déclaré la semaine dernière le Premier ministre britannique Boris Johnson. Pendant ce temps, aux États-Unis, un doublement des cas de COVID-19 au cours des deux dernières semaines suggère que le pays est entré dans une quatrième vague de la pandémie. Au lieu que le virus fasse rage dans des communautés entières, il devrait cibler les non vaccinés, y compris les enfants, et si les taux sont suffisamment élevés, également les plus vulnérables des vaccinés : les personnes âgées et les immunodéprimés.

La bataille pour la tutelle de Britney Spears se poursuit

La bataille de la tutelle de Britney Spears se poursuit lundi avec la juge Brenda Penny menant une conférence téléphonique avec les avocats des deux côtés. La discussion portera sur la sécurité potentielle du conservateur temporaire qui supervise les soins médicaux de Spears. La semaine dernière a été une semaine importante pour les efforts continus de la pop star pour se libérer de la tutelle de 13 ans, sous laquelle elle a peu de contrôle sur ses finances ou ses décisions de vie. Penny a accédé à la demande de Spears d’embaucher Mathew Rosengart, un ancien procureur fédéral, pour la représenter. Dans une publication sur Instagram samedi, Spears a juré de ne pas se produire « sur aucune scène de sitôt » tant que son père Jamie Spears reste aux commandes de sa tutelle. « Cette tutelle a tué mes rêves », a écrit Spears.

La destruction par les inondations continue d’augmenter en Europe ; plus de 180 morts

L’Europe occidentale est toujours sous le choc des inondations dévastatrices qui ont fait plus de 180 morts en Belgique et en Allemagne. La chancelière allemande Angela Merkel a promis dimanche une aide financière rapide et une attention renouvelée à la lutte contre le changement climatique lors d’une visite dans le village durement touché de Schuld, qu’elle a décrit comme une « situation surréaliste et fantomatique ». Bien que la pluie se soit arrêtée dans les régions les plus touchées d’Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas, des averses ont persisté ailleurs en Europe occidentale et centrale. Les scientifiques ne peuvent pas dire avec certitude si le changement climatique a causé les inondations, mais ils insistent sur le fait qu’il aggrave les catastrophes météorologiques extrêmes dans le monde.

Des dizaines d’incendies de forêt font rage dans l’ouest sec

Lundi, les pompiers continuent de lutter contre plus de 80 incendies majeurs qui font rage dans l’ouest chaud et frappé par la sécheresse, ont déclaré des responsables des pompiers. Les incendies de forêt qui ont brûlé dimanche dans 13 États ont incendié plus de 1 800 milles carrés de l’Alaska à la Californie et du Minnesota au Nouveau-Mexique. Près de 20 000 pompiers s’employaient à maîtriser les flammes. L’un des incendies, le Bootleg Fire dans le sud de l’Oregon, a consommé plus de 476 miles carrés – et détruit au moins 67 maisons, dimanche. L’incendie, maîtrisé à 22%, a contraint 2 000 personnes à évacuer et menacé 5 000 bâtiments. Les météorologues ont prédit des conditions météorologiques d’incendie extrêmement dangereuses avec des éclairs possibles en Californie et dans le sud de l’Oregon. « Avec les carburants très secs, tout orage a le potentiel de déclencher de nouveaux départs de feu », a déclaré le National Weather Service de Sacramento sur Twitter.

L’administration Biden s’attaque à la désinformation sur le vaccin COVID-19

Les médias sociaux et les plateformes technologiques ressentent la chaleur de l’administration Biden pour ce que les responsables disent être leur inaction pour mettre fin à la désinformation sur COVID-19 et les vaccins. Le président Joe Biden a donné le ton vendredi lorsqu’il a déclaré: « Ils tuent des gens », lorsqu’on lui a demandé quel était son message aux plateformes comme Facebook sur la désinformation COVID-19. Dimanche, le chirurgien général Vivek Murthy a déclaré à « Fox News Sunday » que « la désinformation continue de se répandre comme une traînée de poudre dans notre pays, aidée et encouragée par les plateformes technologiques ». Et dans une interview à CNN, le Dr Anthony Fauci a déclaré: «Si nous avions eu le recul des vaccins comme nous le voyons sur certains médias, je ne pense pas qu’il aurait été possible non seulement d’éradiquer la variole, nous aurions probablement encore la variole. »

Contribution: Associated Press