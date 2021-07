5 choses à savoir lundi

Soulagement en vue alors que la vague de chaleur extrême dans l’Ouest bat plus de records

Un peu de soulagement est attendu lundi pour les 5 millions de personnes qui flétrissent sous la canicule qui s’est abattue sur l’Occident ce week-end, selon AccuWeather. Samedi, des records quotidiens ont été battus en Californie, au Nevada et en Arizona, et une chaleur extrême s’est étendue à l’Idaho et à l’intérieur du nord-ouest du Pacifique. Accuweather s’attend à ce que la température dans la Vallée de la Mort atteigne 127 degrés lundi, juste en deçà du record quotidien de la région de 129. Le record mondial est de 134 degrés. La chaleur torride survient alors que les États-Unis sont déjà sous le choc de leur mois de juin le plus chaud jamais enregistré, selon un rapport. Et en ce qui concerne l’influence du changement climatique d’origine humaine, chaque vague de chaleur qui se produit aujourd’hui est rendue plus probable et plus intense par le changement climatique, selon une étude publiée la semaine dernière.

Le réchauffement climatique à blâmer? Vague de chaleur en Occident «pratiquement impossible» sans changement climatique

Au milieu de la chaleur, les incendies de forêt continuent de brûler dans l’ouest des États-Unis

De multiples incendies continuent de brûler dans l’Ouest, avec plus de 300 000 acres en flammes dans six États dimanche soir. Le plus grand des incendies, le Bootleg Fire, a brûlé sur 143 607 acres dans l’Oregon et a été contenu à 0%. Les autorités californiennes ont demandé aux habitants de réduire leur consommation d’énergie après que l’incendie a détruit les lignes électriques inter-États, empêchant jusqu’à 4 000 mégawatts d’électricité de circuler dans l’État. L’incendie du complexe de Beckwourth mesurait 83 926 acres et était contenu à 8 %, bordant la frontière entre la Californie et le Nevada. En Arizona, deux pompiers sont morts après qu’un avion intervenant lors d’un incendie de forêt s’est écrasé samedi, selon le Bureau fédéral de gestion des terres. L’incendie du bassin Cedar Story s’étendait sur 700 acres et était contenu à 0 %.

L’état d’urgence entre en vigueur à Tokyo avant les Jeux olympiques

L’état d’urgence pour Tokyo, au Japon, entre en vigueur lundi jusqu’au 22 août alors que la ville connaît une légère augmentation des infections au COVID-19 avant les Jeux olympiques. Bien que l’état d’urgence semble désastreux, cela ne signifie pas que Tokyo est sous verrouillage – les bars et les restaurants, ainsi que les écoles et les entreprises, resteront ouverts. Parallèlement à la déclaration d’urgence, il n’y aura pas de supporters aux Jeux olympiques : les organisateurs de Tokyo et le Comité international olympique ont également interdit au public l’accès aux stades et arènes de la région de Tokyo. « Compte tenu de l’impact de la souche delta, et afin d’empêcher la résurgence des infections de se propager à travers le pays, nous devons intensifier les mesures de prévention des virus », a déclaré le Premier ministre japonais Yoshihide Suga.

L’ex-star de Nickelodeon Drake Bell risque une condamnation pour crime

Drake Bell, l’ancienne star de la populaire émission Nickelodeon « Drake & Josh », doit être condamnée lundi après avoir plaidé coupable de tentative de mise en danger d’enfants et de diffusion d’informations préjudiciables aux mineurs. Les accusations portées contre Bell concernent une fille qui l’a rencontré en ligne et a assisté à l’un de ses concerts à Cleveland en 2017, alors qu’elle avait 15 ans. Tyler Sinclair, porte-parole du bureau du procureur, a déclaré que l’accusation de tentative de mise en danger d’enfants concernait le concert, où Bell « a violé son devoir de diligence ». L’accusation de diffusion de matériel préjudiciable concerne Bell qui a envoyé à la fille « des messages inappropriés sur les réseaux sociaux ». La gamme de peines pour Bell est de probation à deux ans de prison. La jeune fille, qui est maintenant une adulte, sera autorisée à faire une déclaration de la victime.

Êtes-vous prêt pour le Home Run Derby 2021 ?

Après un an de congé en raison de la pandémie, le Home Run Derby de la Major League Baseball revient lundi au Coors Field de Denver dans le cadre des festivités All-Star du baseball. Les joueurs et les fans sont ravis de voir jusqu’où iront les circuits dans le célèbre stade de baseball amical des frappeurs. Pete Alonso des Mets a remporté l’événement 2019 à Cleveland et reviendra pour défendre sa couronne contre un peloton des meilleurs cogneurs du baseball. Shohei Ohtani, menant les majors dans les circuits à la pause, est la tête de série n ° 1 du classement et affrontera la star des Nationals de 22 ans, Juan Soto, au premier tour. Alonso est le seul joueur du groupe à avoir déjà participé à l’événement.