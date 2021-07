5 choses à savoir lundi

Recherche en arrière après la démolition d’un condo partiellement effondré en Floride

Les équipes ont le feu vert pour aller de l’avant avec les efforts de recherche et de sauvetage après que les autorités ont démoli la partie encore debout du condo effondré à Surfside, juste à l’extérieur de Miami, tard dimanche soir. Les équipes ont immédiatement commencé à nettoyer certains des nouveaux débris afin que les sauveteurs puissent commencer à se frayer un chemin dans les parties du garage souterrain qui présentent un intérêt particulier. Une fois sur place, ils espéraient avoir une image plus claire des vides qui pourraient exister dans les décombres et pourraient éventuellement abriter les 121 personnes qui seraient piégées sous l’aile tombée des tours Champlain Sud qui se sont effondrées le 24 juin. l’urgence des plans de démolition avec des prévisions suggérant qu’il pourrait y avoir des vents forts dans la région d’ici lundi. Lundi matin, le bilan de l’effondrement de l’immeuble en copropriété était de 24 morts.

Jeff Bezos quitte son poste de PDG d’Amazon

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, quitte officiellement ses fonctions de PDG lundi, jour du 24e anniversaire de la constitution de la société. Le successeur de Bezos est Andy Jassy, ​​un cadre qui travaille chez Amazon depuis 1997 et a précédemment travaillé comme PDG d’Amazon Web Services, le service de cloud computing de l’entreprise. Bien que le géant de la technologie ait un nouveau leadership, Bezos restera président exécutif du conseil d’administration de l’entreprise. Dans ce rôle, il sera impliqué dans de nombreuses « décisions importantes: acquisitions, choses comme la stratégie et se lancer dans l’épicerie et d’autres choses », a déclaré le directeur financier d’Amazon, Brian Olsavsky, aux investisseurs.

La tempête tropicale Elsa menace la Floride

Les autorités et les résidents de Floride surveillent la tempête tropicale Elsa lundi alors qu’elle se rapproche de l’État. Elsa, déclassée un jour plus tôt après avoir été le premier ouragan de la saison 2021, s’approchait de Cuba dimanche après avoir tué trois personnes à Sainte-Lucie et en République dominicaine et laissé une traînée de dégâts et de pannes de courant. Les dernières prévisions ont déplacé la tempête vers l’ouest, épargnant principalement le sud de la Floride, mais le météorologue du National Hurricane Center, Robert Molleda, a déclaré que la région pourrait encore ressentir des effets. « Nous nous attendons principalement à des rafales de tempête tropicale », a déclaré Molleda, faisant référence à des vents supérieurs à 40 mph. Le président Joe Biden a déclaré l’état d’urgence en Floride en raison de la tempête, rendant possible l’aide fédérale.

Quatrième jour férié observé lundi : voici ce qui est ouvert, ce qui est fermé

De nombreux services et lieux seront ouverts aux affaires le lundi 5 juillet, après le week-end férié du 4 juillet – et beaucoup ne le seront peut-être pas. Et certains, comme les sociétés de courrier, peuvent avoir des services limités. Étant donné que le jour férié fédéral tombe un dimanche et est observé le lundi, les bureaux du gouvernement seront fermés. Certaines banques rouvriront lundi, vous devrez donc peut-être appeler votre banque locale pour confirmer leurs horaires. Voici un aperçu plus complet.

Au revoir, « Manic Monday »: fin d’une époque à Wimbledon

Lundi marque la fin d’une tradition particulière à Wimbledon : c’est le seul Grand Chelem qui prend congé le dimanche du milieu, tous les matchs masculins et féminins du quatrième tour ayant lieu le lendemain. Mais le All-England Club a décidé que l’année prochaine, il ajouterait des matchs le dimanche du milieu, faisant ainsi de ce dernier « Manic Monday ». Parmi les matchs clés d’aujourd’hui : le double champion en titre Novak Djokovic affronte le n°17 ​​Cristian Garin du Chili, tandis que l’Américaine Coco Gauff, 17 ans, affronte la championne de Wimbledon 2018, Angelique Kerber.