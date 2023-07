5 choses à savoir : le Canada est à l’OTAN où il est en retard sur ses alliés

Le Canada est à l’OTAN où le patron de l’alliance a clairement indiqué qu’il en voulait plus des pays membres, General Motors n’a pas les pièces pour un rappel majeur d’airbag et Elizabeth May a été hospitalisée pour fatigue et stress.

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée :

1. Le Canada à l’OTAN : Le secrétaire général Jens Stoltenberg n’a pas caché le fait qu’il veut plus des pays membres de l’OTAN lors du sommet des dirigeants de cette année. Le Canada a accepté l’objectif, mais n’a pas dévoilé de plan pour l’atteindre.

2. Aucune pièce de rechange : General Motors a récemment émis un rappel de sécurité concernant les gonfleurs d’airbag qui peuvent exploser et tirer des éclats d’obus sur les conducteurs, mais le constructeur automobile n’a pas de pièces de rechange.

3. ‘Surmenage pur’ : Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada, a été hospitalisée la semaine dernière en raison de ce que son mari décrit comme de la fatigue, du surmenage et du stress, selon une mise à jour hebdomadaire à ses électeurs.

4. Message sur le tee-shirt : Un porte-parole de Pierre Poilievre a déclaré lundi que le chef conservateur fédéral n’était pas d’accord avec le message de «fierté pure», après avoir été photographié avec un homme portant un t-shirt portant ces mots.

5. Poubelle spatiale : Les milliers de satellites Starlink d’Elon Musk ne se contentent pas de perturber la recherche scientifique en provoquant des traînées dans les photos de l’espace lointain – selon une nouvelle étude, ils déversent également des « rayonnements électromagnétiques involontaires » dans l’espace.

Encore une chose…

Un adolescent canadien interrogé pour avoir prétendument dégradé un temple classé au patrimoine mondial de l’UNESCO au Japon