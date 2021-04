La défense appelle au moins un autre témoin dans le procès pour meurtre de Derek Chauvin

Au moins un autre témoin se présentera à la défense jeudi dans le procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin dans la mort de George Floyd. Le témoin comparaîtra après que le juge Peter Cahill ait initialement suggéré que la défense finirait d’appeler des témoins mercredi et a dit à l’accusation de préparer toute réfutation du jour au lendemain. Cependant, à la fin de la séance, Cahill a noté qu’au moins un autre témoin devait témoigner. Le témoin de jeudi suivra cinq heures de témoignage mercredi du Dr David Fowler, un expert médical de la défense, qui a déclaré que la manière de la mort de Floyd était « indéterminée ». Le témoignage de Fowler contredit celui de plusieurs témoins à charge, qui ont déclaré que Floyd était mort d’un manque d’oxygène en raison de la contrainte des forces de l’ordre. Chauvin est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd en garde à vue le 25 mai 2020.

Les démocrates présenteront un projet de loi pour élargir la Cour suprême de quatre sièges

Les démocrates présenteront un projet de loi visant à étendre la Cour suprême de neuf à 13 juges, a déclaré le représentant de New York Mondaire Jones dans un tweet Mercredi soir. Jones a déclaré qu’il présentait la loi sur la justice de 2021 avec les représentants Jerry Nadler, DN.Y .; Hank Johnson, D-Ga. et le sénateur Ed Markey, D-Mass. Nadler, le président du comité judiciaire de la Chambre, a déclaré lors d’une réunion de mercredi qu’une annonce serait faite jeudi. Au cours de cette réunion, le représentant Jim Jordan, R-Ohio, a interrompu un va-et-vient entre les membres du comité au sujet d’autres lois pour poser des questions sur un rapport dans The Intercept sur le plan des démocrates. D’autres républicains ont emboîté le pas et ont évoqué la possibilité d’un «emballage judiciaire». Des groupes progressistes se sont également prononcés contre l’ajout de juges à la Haute Cour et ont fait pression pour un certain nombre d’autres idées. Une législation visant à élargir la Cour ferait face à une bataille difficile dans un Sénat également divisé.

Chicago publiera une vidéo avec caméra corporelle montrant la mort d’Adam Toledo

Les responsables de la ville de Chicago ont annoncé qu’ils publieraient « une vidéo et d’autres documents liés à » la fusillade mortelle d’Adam Toledo, 13 ans, par un officier qui l’avait poursuivi dans une ruelle. La décision intervient après que la famille Toledo a vu la vidéo de la caméra du corps de la police montrant la fusillade mardi. Les responsables ont informé la famille Toledo, par l’intermédiaire de leur avocat, de la sortie prévue de la vidéo, selon un communiqué du Bureau civil de la responsabilité de la police de la ville. Les documents publiés comprendront des images de la caméra corporelle, ainsi que des rapports de réponse et d’arrestation. Toledo a été tué tôt le matin du 29 mars. Lorsque la police est arrivée sur les lieux dans le West Side de la ville après que huit coups de feu aient été détectés, Toledo et un homme de 21 ans ont pris la fuite, ont indiqué les autorités. L’officier a tiré sur Toledo une fois dans la poitrine après une « confrontation armée », a indiqué la police. Les procureurs ont déclaré que le garçon tenait une arme à feu lorsque l’officier lui a tiré dessus.

Les États-Unis s’apprêtent à annoncer des sanctions contre la Russie

L’administration Biden se prépare à annoncer des sanctions en réponse à une campagne massive de piratage russe qui a violé des agences fédérales vitales, ainsi qu’à une ingérence électorale, a déclaré un haut responsable de l’administration à l’Associated Press. Les sanctions, qui seront annoncées jeudi, représenteraient la première action de représailles annoncée contre le Kremlin pour le piratage de l’année dernière, connu sous le nom de violation de SolarWinds. Dans cette intrusion, des pirates informatiques russes auraient infecté des logiciels largement utilisés avec un code malveillant leur permettant d’accéder aux réseaux d’au moins neuf agences. Les mesures visent à envoyer un message clair de rétribution à la Russie et à dissuader des actes similaires à l’avenir. Ils interviennent au milieu d’une relation déjà tendue entre les États-Unis et la Russie, le président Joe Biden ayant déclaré cette semaine au président russe Vladimir Poutine que les États-Unis «agiraient fermement pour défendre leurs intérêts nationaux».

Un suspect dans l’affaire Kristin Smart doit être interpellé

Le « principal suspect » dans la disparition de 25 ans de l’étudiante californienne Kristin Smart sera interpellé jeudi. Paul Flores, 44 ans, la dernière personne vue avec Smart avant sa disparition en 1996, a été arrêté mardi dans la région de Los Angeles et a été inculpé de meurtre sans caution. Son père, Ruben Flores, 80 ans, a également été arrêté à son domicile d’Arroyo Grande. Smart, 19 ans, de Stockton, en Californie, a disparu en mai 1996 alors qu’elle retournait dans son dortoir à la California Polytechnic State University à San Luis Obispo après une fête. Elle a été vue avec Paul Flores, qui était étudiant à l’époque. Le corps de Smart n’a pas encore été retrouvé par la police, mais des preuves physiques liées à elle ont été retrouvées, selon les autorités.

