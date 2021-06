5 choses à savoir jeudi

Biden et Johnson ont déclaré que la réunion consisterait à réaffirmer les liens. La tension va-t-elle déborder ?

Lors de sa première étape avant de se rendre au sommet du G-7 au milieu d’un emploi du temps chargé en Europe, le président Joe Biden rencontrera le Premier ministre britannique Boris Johnson jeudi à Cornwall, dans l’ouest de l’Angleterre. Les deux parties ont souligné, publiquement, que la réunion viserait à réaffirmer les liens entre des alliés de longue date. Mais les tensions peuvent mijoter sous la surface alors que Biden s’est fermement opposé au mouvement Brexit – l’exode britannique de l’Union européenne que Johnson a défendu – et Biden a un jour qualifié le leader britannique de « clone physique et émotionnel » de Trump. Une question sur laquelle ils devraient s’entendre est l’ouverture des voyages entre les deux nations « dès que possible » grâce à une nouvelle charte de l’Atlantique. La déclaration s’inspirera d’une déclaration conjointe de 1941 du président Franklin D. Roosevelt et du premier ministre Winston Churchill, qui a exposé leur vision du monde après la Seconde Guerre mondiale.

Les États-Unis partageront les vaccins COVID-19 avec le monde

Dans des remarques lors du sommet du G-7 en Grande-Bretagne jeudi, Biden devrait annoncer que les États-Unis ont acheté 500 millions de doses de vaccin COVID-19 de Pfizer pour en faire don à 92 pays à faible revenu et à l’Union africaine. Les vaccins seront distribués via l’alliance mondiale pour les vaccins connue sous le nom de COVAX, avec 200 millions à partager cette année et les 300 millions restants à donner au cours du premier semestre 2022, a déclaré à USA TODAY une personne familière avec le plan. « Nous devons mettre fin à COVID-19 non seulement à la maison – ce que nous faisons – mais partout », a déclaré Biden à l’armée américaine à la Royal Air Force Mildenhall en Angleterre mercredi.

L’épouse d’El Chapo devrait plaider coupable aux accusations américaines

Emma Coronel Aispuro, l’épouse du baron de la drogue mexicain Joaquin « El Chapo » Guzman, devrait plaider coupable jeudi après avoir été accusée aux États-Unis d’avoir aidé son mari à diriger son empire criminel de plusieurs milliards de dollars. Coronel doit comparaître devant un tribunal de Washington pour une audience sur le plaidoyer, selon les dossiers du tribunal. Coronel, 31 ans, a été arrêtée dans un aéroport de la banlieue de Washington, DC le 22 février pour son rôle présumé dans la distribution d’héroïne, de cocaïne, de méthamphétamine et de marijuana. Les procureurs ont allégué que Coronel, un double citoyen américano-mexicain, « a travaillé en étroite collaboration avec la structure de commandement et de contrôle » du cartel de Sinaloa. Lors du procès de Guzman en 2019, les procureurs ont déclaré qu’elle avait aidé à orchestrer les deux évasions de prison de Guzman au Mexique.

L’émission de télé-réalité originale du clan Kardashian touche à sa fin

« Keeping Up With the Kardashians », un pilier de la télé-réalité qui a conduit à la célébrité internationale, un empire familial valant des milliards de dollars et 11 spin-offs, mettra fin à ses 15 ans et 20 saisons sur E! réseau avec sa finale de série jeudi soir (20 h HE). La série a été lancée lors de sa première en 2006 lorsque la sex tape de Kim Kardashian avec le frère de Brandy, Ray J, a été référencée. L’émission a suivi les hauts et les bas de la famille depuis, y compris dans l’avant-dernier épisode de la semaine dernière, lorsque Kim a été vue en train de s’effondrer à cause de son mariage en ruine avec Kanye West. Entre les deux, les téléspectateurs ont vu Kris et Caitlyn Jenner vivre en couple marié jusqu’à leur divorce et les six enfants du clan Kardashian-Jenner – Kourtney, Kim, Khloe, Rob, Kendall et Kylie – grandir et vivre leur propre vie avec leur propres problèmes. Les fans n’ont cependant pas à s’inquiéter. Le E! la série se termine peut-être, mais la famille développera de nouveaux spectacles pour Hulu dans un proche avenir.

Un autre régal pour les observateurs du ciel : une éclipse solaire

Deux semaines seulement après une éclipse lunaire, les observateurs du ciel vont se régaler. Une éclipse solaire annulaire en « cercle de feu » sera visible jeudi dans certaines parties de l’Amérique du Nord. La trajectoire de l’éclipse commence au lever du soleil en Ontario, au Canada (sur la rive nord du lac Supérieur), puis fait le tour du nord du globe. L’éclipse complète durera environ une heure et 40 minutes. Alors que les États-Unis manqueront la partie « anneau de feu » de l’éclipse, les gens qui vivent le long de la côte est et dans le Haut-Midwest auront la chance de voir une éclipse solaire partielle juste après le lever du soleil. Cette éclipse annulaire se produit lorsque la lune couvre le centre du soleil, laissant le bord extérieur visible du soleil pour former un « anneau de feu » ou « anneau » autour de la lune.

