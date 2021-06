5 choses à savoir jeudi

Le producteur de viande JBS prévoit de reprendre la production dans toutes ses usines après une cyberattaque

JBS, la plus grande entreprise de transformation de viande au monde victime d’une cyberattaque le week-end, a déclaré qu’elle prévoyait de reprendre la production dans toutes ses usines jeudi et qu’elle fonctionnerait à « presque la pleine capacité » dans toutes ses opérations mondiales. Dans un communiqué publié mercredi soir, le FBI a attribué l’attaque à REvil, un gang russophone qui a fait certaines des demandes de ransomware les plus importantes jamais enregistrées ces derniers mois. L’attaque était la deuxième en un mois contre une infrastructure américaine critique. En mai, des pirates ont interrompu l’exploitation du Colonial Pipeline, le plus grand oléoduc américain, pendant près d’une semaine. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mercredi que les États-Unis envisageaient toutes les options pour faire face à l’attaque contre JBS et que le président Joe Biden avait l’intention de confronter le dirigeant russe, Vladimir Poutine, au sujet du fait que son pays abrite des criminels de ransomware lorsque les deux se rencontreront en Europe en deux semaines.

L’entraîneur de basket-ball de Duke, Krzyzewski, prendra la parole après avoir annoncé sa retraite

L’entraîneur de basket-ball masculin de Duke, Mike Krzyzewski, prendra sa retraite après la saison à venir, mettant ainsi fin à une course extrêmement réussie qui a commencé il y a plus de 40 ans et comprenait plus de 1 000 victoires et cinq championnats nationaux. Krzyzewski, 74 ans, est l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire du basket-ball universitaire avec 1 170 victoires. Krzyzewski a publié mercredi soir une déclaration qui disait, en partie : « Ma famille et moi considérons aujourd’hui comme une célébration. Notre séjour à West Point et à Duke a été plus qu’incroyable et nous sommes reconnaissants et honorés d’avoir dirigé deux programmes universitaires au monde. institutions de classe depuis plus de quatre décennies. L’entraîneur du Temple de la renommée tiendra une conférence de presse jeudi à 11 h 30 HE. Jon Scheyer, un ancien joueur de Duke qui siège sur le banc de Krzyzewski depuis 2013, devrait succéder à Krzyzewski à partir de la saison 2022-2023 et s’exprimera publiquement vendredi.

Kroger offrira des prix de 1 million de dollars, un an d’épicerie gratuite pour stimuler les vaccinations

Kroger offre aux personnes qui se font vacciner contre la COVID-19 la chance de gagner 1 million de dollars ou des courses gratuites pendant un an. À partir de jeudi, le géant de l’épicerie propose cinq tirages hebdomadaires, attribuant finalement cinq prix d’un million de dollars et une année d’épicerie gratuite à 50 autres gagnants. « The Community Immunity Giveaway » est réalisé en collaboration avec l’administration Biden dans le cadre des efforts du président Joe Biden pour qu’au moins 70% des Américains reçoivent au moins un vaccin d’ici le 4 juillet, a déclaré la société. Mercredi, Biden a dévoilé son intention de s’associer à 1 000 salons de coiffure et salons de coiffure appartenant à des Noirs pour fournir des « Shots at the Shop » afin de promouvoir l’effort de vaccination à l’échelle nationale.

Michelle Wie West fait son retour à l’US Women’s Open

Le retour de Michelle Wie West à l’US Women’s Open a été long avec des détours pour le mariage, la maternité et les blessures. La championne de 2014 devrait disputer son premier Open en trois ans à partir de jeudi au club olympique, à quelques minutes en voiture de son nouveau port d’attache dans la Bay Area. Lors de son dernier US Open en 2018, Wie West a terminé à égalité pour la 10e place à Shoal Creek, et son manque de succès récent fait d’elle un long shot à l’Open de ce week-end. L’US Women’s Open sera diffusé sur Golf Channel jeudi (19 h-23 h HE) et vendredi (19 h-23 h HE), sur NBC (14 h-17 h HE) et Golf Channel (17 h-22 h HE) samedi, et sur NBC (15 à 19 h HE) dimanche.

Le Congrès va introduire une législation pour protéger les voyageurs contre les escroqueries

Jeudi, les législateurs présenteront une législation pour protéger les voyageurs contre les escroqueries en ligne et dans les compagnies aériennes. La loi sur la protection des consommateurs contre la fraude en matière de voyage sera présentée par Sens. Amy Klobuchar, D-Minn., et Steven Daines, R-Mont. Selon la Federal Trade Commission (FTC), les Américains ont perdu plus de 74,2 millions de dollars à cause des escroqueries de voyage depuis le début de 2020. La législation vise à dissuader les escroqueries de réservation de voyages en ligne en obligeant la FTC à mettre à jour son site Web avec des informations sur la façon d’identifier et d’éviter ainsi que des recommandations politiques pour leur prévention. La FTC devrait également signaler au Congrès les fraudes ciblant les voyageurs pendant la pandémie.

Contribution : The Associated Press