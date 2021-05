5 choses à savoir jeudi

Biden signera la loi sur les crimes de haine COVID-19

Le président Joe Biden signera la loi sur les crimes de haine COVID-19 jeudi lors d’une cérémonie à la Maison Blanche, selon son calendrier officiel. La Chambre a adopté à une écrasante majorité le projet de loi mardi, qui l’a envoyé au bureau de Biden. Alors que les rapports d’incidents de haine contre les Américains d’origine asiatique ont considérablement augmenté depuis plus d’un an, la législation vise à lutter contre les attaques et le racisme. Après une fusillade de masse en Géorgie en mars qui a tué huit personnes – dont six étaient des femmes d’origine asiatique – les législateurs des deux chambres du Congrès ont appelé à une action rapide sur la législation qui deviendra loi en mai, le Mois du patrimoine américain Asie-Pacifique.

Israël accueille les responsables européens alors que les appels au cessez-le-feu se multiplient

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé que des ministres d’Allemagne, de République tchèque et de Slovaquie arriveraient dans le pays jeudi. Le ministère a déclaré mercredi que les diplomates avaient été invités « à exprimer leur solidarité et leur soutien » à Israël lors de sa campagne contre les militants palestiniens dans la bande de Gaza. Cette visite intervient alors qu’Israël fait face à une pression internationale croissante pour désamorcer les hostilités après 10 jours de violents combats à Gaza. Cette pression inclut le président Joe Biden, qui dans sa déclaration la plus énergique à ce jour sur le conflit, a déclaré mercredi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu’il s’attendait à « une désescalade significative aujourd’hui sur la voie d’un cessez-le-feu », a déclaré la Maison Blanche. . Netanyahu, cependant, a promis de poursuivre une offensive militaire féroce dans la bande de Gaza, affirmant qu’il était « déterminé à poursuivre cette opération jusqu’à ce que son objectif soit atteint ».

Apple présente de nouvelles fonctionnalités pour la Journée mondiale de l’accessibilité de la sensibilisation

Jeudi est la Journée mondiale de l’accessibilité pour la sensibilisation, qui promeut l’accès numérique et l’inclusion des personnes handicapées. Pour marquer cette journée, Apple déploiera SignTime, qui permet aux clients de communiquer avec AppleCare et d’autres services de vente au détail en utilisant la langue des signes américaine aux États-Unis, la langue des signes britannique au Royaume-Uni et la langue des signes française en France via un navigateur Web. Les clients visitant les Apple Store dans ces pays peuvent également utiliser SignTime pour accéder à distance à un interprète en langue des signes sans en réserver un à l’avance. C’est l’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités d’accessibilité en cours pour les iPhones, les montres Apple et les iPad d’Apple.

« Ce spectacle des années 70 », acteur de « The Ranch » Danny Masterson devant le tribunal face à des allégations de viol

Un juge de Los Angeles déterminera s’il y a suffisamment de preuves pour que les stars de «That ’70s Show» et «The Ranch», Danny Masterson, soient jugées accusées d’avoir violé trois femmes au début des années 2000. Un témoignage graphique lors d’une audience préliminaire mercredi a vu une femme identifiée au tribunal uniquement comme Christina B., qui avait une relation de cinq ans avec Masterson, a déclaré qu’elle s’était réveillée une nuit pour découvrir qu’il la violait. Mardi, une autre femme s’identifiant uniquement comme Jen B., a témoigné qu’elle glissait dans et hors de conscience lorsqu’elle a trouvé Masterson en train de la violer. «La première chose dont je me souviens, c’est de lui attraper les cheveux pour l’arracher», dit-elle. Masterson, 45 ans, a plaidé non coupable et son avocat, Thomas Mesereau, a déclaré qu’il prouverait l’innocence de son client.

Le championnat de la PGA démarre en Caroline du Sud

Le 103e championnat de la PGA débutera jeudi sur le parcours Ocean du Kiawah Island Golf Resort en Caroline du Sud. Collin Morikawa a remporté l’événement de l’année dernière, qui a été joué en août en raison de la pandémie COVID-19. Il ouvrira le tournoi aux côtés du champion des Masters 2021 Hideki Matsuyama et du vainqueur de l’US Open 2020 Bryson DeChambeau. Tiger Woods, le joueur le plus reconnaissable du golf, se remet toujours des blessures subies dans un accident de voiture et ne jouera pas.

Contribuer: The Associated Press