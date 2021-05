5 choses à savoir jeudi

Les remplaçants potentiels de la représentante Liz Cheney participeront au forum

Après un vote pour retirer la représentante Liz Cheney de son poste de présidente de la Conférence du GOP, les républicains tiendront un forum pour ses remplaçants potentiels. Le favori est la représentante de New York Elise Stefanik, qui a annoncé un effort officiel pour reprendre l’ancien poste de Cheney. Les autres candidats doivent déclarer leur candidature, comme l’a fait Stefanik. Les législateurs sortant du vote ont déclaré mercredi qu’ils prévoyaient de tenir une autre réunion vendredi pour déterminer qui remplacera Cheney. Les républicains de la Chambre ont destitué Cheney à la présidence de la conférence du GOP après son vote pour destituer l’ancien président Donald Trump pour son incitation présumée à l’émeute du 6 janvier au Capitole et ses critiques ouvertes à l’encontre de l’ancien président.

Avec Liz Cheney enlevée en tant que président de la maison GOP, quelle est la prochaine étape?

en tant que président de la maison GOP, quelle est la prochaine étape? Avertissement de Cheney sur Trump après un vote secret: 4 points à retenir de la réunion House GOP

4 points à retenir de la réunion House GOP «Je ne vais pas m’asseoir»: La représentante Liz Cheney prononce un discours enflammé la nuit avant le vote de démission

La représentante Liz Cheney prononce un discours enflammé la nuit avant le vote de démission Que fait la chaise?:Liz Cheney enlevée

L’administration de Biden surveille Colonial Pipeline pendant que le service reprend

L’administration du président Joe Biden est en « contact très étroit » avec Colonial Pipeline après qu’une cyberattaque ait interrompu les livraisons de carburant et menacé de pénurie de gaz dans les régions du sud-est et du centre de l’Atlantique. Le président a également signé mercredi un décret visant à moderniser la cyberdéfense du pays. Colonial Pipeline a rouvert son pipeline mercredi après-midi après l’avoir fermé pendant six jours. Cependant, la société a déclaré qu’il faudrait plusieurs jours avant que sa chaîne d’approvisionnement puisse revenir à la normale. Un expert a déclaré à USA TODAY que les consommateurs devraient s’attendre à ce que les pénuries de carburant disparaissent avant le Memorial Day. Dans l’intervalle, plusieurs experts ont exhorté les Américains à ne pas accumuler de gaz. Pourtant, la pratique a persisté.

Dernière série de combats entre Israël, le Hamas ne montre aucun signe d’arrêt

Israël a poursuivi mercredi une violente offensive militaire dans la bande de Gaza, tuant jusqu’à 10 hauts responsables militaires du Hamas et renversant deux tours de grande hauteur abritant des installations du Hamas lors de frappes aériennes. L’armée israélienne a déclaré que davantage de raids menés tôt jeudi visaient plusieurs installations «stratégiquement importantes». De l’autre côté, les militants de Gaza ont continué de bombarder Israël avec des tirs de roquettes sans interruption tout au long de mercredi et jusqu’à jeudi matin. En seulement trois jours, cette dernière série de combats entre les ennemis acharnés a déjà commencé à ressembler à une guerre dévastatrice de 50 jours en 2014. Comme dans cette guerre, aucune des deux parties ne semble avoir de stratégie de sortie. L’administration Biden a dépêché « immédiatement » un haut diplomate du département d’État au Moyen-Orient pour tenter de désamorcer le conflit meurtrier.

Les adolescents américains âgés de 12 à 15 ans peuvent recevoir le vaccin Pfizer COVID-19

Les enfants âgés de 12 à 15 ans dans les États du pays pourront recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 jeudi après qu’un comité consultatif fédéral a approuvé les vaccins mercredi. En fait, les enfants en Géorgie ont déjà commencé à se faire vacciner. De plus, les adolescents recommandés par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de ce groupe d’âge devraient recevoir d’autres vaccinations de routine en même temps que le vaccin COVID-19. Par prudence, la recommandation initiale pour les vaccins COVID-19 avait inclus une fenêtre de séparation de deux semaines entre un vaccin COVID-19 et tout autre vaccin afin que la cause de tout effet secondaire soit claire et que les données de sécurité puissent être collectés. La recommandation a également été mise à jour pour tous les groupes d’âge par le comité, a déclaré le Dr Kate Woodworth du CDC.

Jennifer Garner et Jill Biden visiteront des écoles de Virginie-Occidentale et un centre de vaccination

La première dame Jill Biden et l’actrice Jennifer Garner doivent se rendre en Virginie-Occidentale jeudi, visiter l’école primaire d’Arnoldsburg dans le comté de Clay et visiter un centre de vaccination COVID-19 au Capital High School de Charleston. Biden rendra également visite aux membres de la Garde nationale de Virginie-Occidentale et à leurs familles. Ce n’est pas la première fois que le couple se rencontre. Avant les élections de 2020 en octobre, Garner, qui a grandi à Charleston, en Virginie occidentale, a organisé une conversation virtuelle avec Biden pour discuter de ses priorités pour le pays et de ses projets si le président Joe Biden, alors candidat, remportait les élections.

Contribuer: The Associated Press