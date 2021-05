5 choses à savoir jeudi

Le gouverneur de Floride signe un projet de loi controversé sur les électeurs

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, devrait signer jeudi la loi controversée sur la réforme électorale SB 90 – l’une d’une série de mesures nationales, selon les opposants, visant à supprimer le vote. Certaines des caractéristiques les plus controversées de la législation sont les limites des boîtes de dépôt pour le vote manuel, les restrictions sur les efforts d’inscription des électeurs par des tiers et les exigences selon lesquelles les électeurs s’inscrivent pour voter par correspondance à des intervalles plus fréquents. Un groupe de défense des électeurs a promis de déposer une contestation judiciaire. «Nous avons plusieurs raisons de contester cela, en particulier les attaques contre le vote par correspondance», a déclaré Jorge Vasquez, avocat de l’organisation de défense des droits civiques Advancement Project. Cependant, Jason Snead, directeur exécutif du Honest Elections Project, un groupe conservateur, a déclaré que le projet de loi était une mesure judicieuse et préventive. La cérémonie de signature dans un hôtel de la région de West Palm Beach devrait être organisée par l’organisation de fans pro-Donald Trump, Club 45.

Biden dévoilera son plan d’emploi lors de sa visite en Louisiane

Le président Joe Biden se rendra en Louisiane jeudi pour vanter le plan américain pour l’emploi. Biden prononcera une allocution à Lake Charles, puis visitera l’usine d’eau de Carrollton à la Nouvelle-Orléans plus tard dans l’après-midi, selon le programme public officiel du président. Biden a dévoilé l’énorme plan de 2000 milliards de dollars le 31 mars, qui comprend la reconstruction de l’infrastructure vieillissante du pays et l’amélioration de l’accès aux soignants et à leur rémunération dans le cadre d’une entreprise massive qui serait la pièce maîtresse de son programme économique. Mercredi, Biden a vanté un autre programme gouvernemental, le Restaurant Revitalization Fund, tout en commandant des tacos et des enchiladas lors d’une visite de Cinco de Mayo à Taqueria Las Gemelas, un restaurant mexicain à Washington. Le nouveau programme de 28,6 milliards de dollars offre des subventions aux restaurants critiqués par la pandémie de coronavirus.

Des accusations pourraient être annoncées lors de coups de couteau à San Francisco

Deux femmes asiatiques, âgées de 63 et 84 ans, ont été poignardées sans avertissement dans le centre-ville de San Francisco mardi. Un homme a été arrêté après le crime et le procureur du district a déclaré que des accusations pourraient être annoncées jeudi. Alors que la police n’a pas immédiatement dit si les victimes – qui sont restées hospitalisées mercredi – étaient ciblées pour leur race, les incidents s’ajoutent au nombre croissant d’attaques récentes contre des personnes d’origine asiatique.

Le spectacle continuera: les billets pour Broadway sont remis en vente

Les lumières reviendront sur Broadway, car les billets seront mis en vente à partir de jeudi. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré mercredi que les émissions reprendraient le 14 septembre. Broadway a été contraint de fermer il y a plus d’un an en raison de la pandémie de coronavirus. Cette décision intervient après que New York ait levé les restrictions de capacité sur les lieux artistiques et les restaurants, mais il peut encore y avoir une certaine limite de fréquentation pour assurer la distanciation sociale. Néanmoins, les billets pour les spectacles de cet automne seront vendus à 100% de leur capacité, selon Cuomo, et toute limite de places sera abordée dans les mois à venir. La Broadway League a déclaré que les préparatifs étaient en cours et que des pièces spécifiques et leurs réouvertures seraient annoncées dans les semaines à venir.

C’est la Journée nationale des infirmières! Remercier une infirmière

Commençant par la Journée nationale des infirmières jeudi, la Semaine nationale des infirmières se termine le 12 mai, date à laquelle la pionnière des soins de santé Florence Nightingale est née. Les infirmières font partie des professionnels les plus fiables: dans un sondage Gallup 2020, elles ont obtenu un score record de 89% très élevé / élevé pour leur honnêteté et leur éthique, soit quatre points de pourcentage de plus qu’en 2019. Dunkin ‘et Chipotle ne sont que deux des de nombreuses entreprises qui donnent un peu plus d’amour aux infirmières avec des cadeaux et des réductions.