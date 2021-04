Biden se rend en Géorgie, un jour après avoir prononcé un discours historique au Congrès

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden passeront la majeure partie de jeudi dans l’État de Géorgie. Premièrement, les Bidens visiteront le 39e président, Jimmy Carter, et sa femme, Rosalynn. Plus tard, pour marquer le 100e jour de prise de fonction du président vendredi, ils assisteront à un rassemblement au volant à Duluth, selon le programme officiel de Biden. Le voyage intervient un jour après sa première allocution à une session conjointe du Congrès mercredi soir. Au cours du discours, Biden a évoqué les objectifs qu’il a atteints, tels que son administration qui a dépassé son objectif de livrer 200 millions de vaccins COVID-19 au cours de ses 100 premiers jours en fonction. Il a également appelé à une réforme de la police après la condamnation de Derek Chauvin pour avoir tué George Floyd, a exhorté le rétablissement de l’interdiction des armes d’assaut, a exhorté le Congrès à adopter sa législation complète sur l’immigration et a imploré les législateurs d’augmenter les impôts des riches et des entreprises, affirmant qu’ils devaient payer. leur juste part.

Le gouverneur de Californie face à une élection de rappel

Frustrés par la politique libérale du gouverneur Gavin Newsom et son approche de la pandémie, ses opposants ont soumis des signatures le mois dernier pour forcer une élection à rappeler le dirigeant démocrate de l’État le plus peuplé du pays. Jeudi, les responsables du comté de Californie termineront le processus de validation de plus de 1,6 million de signatures collectées par les organisateurs. Ce n’est pas la première fois que des Californiens tentent de renverser le gouverneur: en 2003, les électeurs ont rappelé le gouverneur démocrate Gray Davis et l’ont remplacé par le républicain Arnold Schwarzenegger.

Le repêchage de la NFL devrait démarrer avec le premier tour

Le repêchage de la NFL 2021 débutera jeudi soir avec sa première de sept manches. Jusqu’au samedi, le repêchage sera réparti sur plusieurs sites à Cleveland et les fans seront autorisés à y assister. Le commissaire Roger Goodell et un certain nombre de prospects monteront sur scène et les fameux câlins, bien que quelque peu maladroits, seront de retour, malgré les interrogations sur leur sécurité. Le quart-arrière de Clemson, Trevor Lawrence, devrait être choisi n ° 1 au classement général par les Jaguars de Jacksonville et Zach Wilson de BYU devrait passer au n ° 2 des Jets de New York. L’intrigue commence vraiment lorsque les 49ers de San Francisco révèlent qui ils prendront avec le troisième choix après avoir fait un gros échange pour progresser. Le projet sera diffusé en direct sur ABC, ESPN et NFL Network (20 h HE / 17 h HP).

L’administration Biden pourrait faire pression pour l’interdiction des cigarettes au menthol

Une réponse pourrait venir jeudi de la Food and Drug Administration (FDA) à une pétition citoyenne déposée en 2013 par des défenseurs nationaux de la santé publique qui appellent la FDA à inclure le menthol dans son interdiction des cigarettes aux «saveurs caractéristiques», qui ont longtemps fait appel aux enfants. L’administration Biden prévoit de faire pression pour une interdiction des cigarettes au menthol, qui ont été la cible des défenseurs de la lutte contre le tabagisme et des militants des droits civiques qui affirment que l’industrie a agressivement commercialisé auprès des Noirs américains, selon un rapport publié par le Washington Post. L’interdiction de la cigarette ne nécessiterait pas l’approbation du Congrès, mais la FDA devrait soumettre des propositions de règles et solliciter les commentaires du public. Une interdiction définitive pourrait prendre des années et serait probablement contestée devant les tribunaux par l’industrie du tabac, qui a poursuivi à plusieurs reprises la FDA pour bloquer la réglementation anti-tabac.

Le prince William et la duchesse Kate célèbrent leur 10e anniversaire de mariage

Jeudi marque les 10 ans depuis que le prince William, deuxième sur le trône britannique, maintenant âgé de 38 ans, a épousé sa petite amie de longue date, l’ancienne Kate Middleton, maintenant âgée de 39 ans, lors d’une cérémonie extravagante le 29 avril 2011 à l’abbaye historique de Westminster à Londres. De nouvelles photos de William et de la duchesse Kate ont été publiées pour marquer l’occasion, qui a été regardée par des millions de personnes dans le monde. Les Cambridges, maintenant parents de trois enfants – Prince George, 7 ans, Princesse Charlotte, 5 ans, et Prince Louis, 3 ans – travaillent désormais à plein temps dans la famille royale, prenant plus de responsabilités pour aider le père de William, le prince Charles, en tant que grand-mère, la reine Elizabeth II, 95 ans. , réduit les engagements publics.

Contribuer: The Associated Press