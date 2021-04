Biden honorera le Jour de la Terre avec un sommet virtuel sur le climat

Les gens du monde entier célèbrent jeudi les vacances de notre planète. Dans l’ensemble, plus d’un milliard de personnes dans 192 pays participent à chaque Jour de la Terre « pour construire une démocratie environnementale et plaider pour la durabilité », selon EarthDay.org. L’administration Biden observe le 51e Jour de la Terre avec un sommet mondial virtuel sur le climat jeudi et vendredi avec 40 dirigeants mondiaux, dont le président russe Vladimir Poutine, le président français Emmanuel Macron et le roi saoudien Salman. Le sommet est censé signaler un engagement renouvelé des États-Unis à mener la lutte mondiale contre le changement climatique après quatre ans au cours desquels l’administration Donald Trump a minimisé la menace. EarthDay.org accueillera virtuellement des événements et se déroulera parallèlement à l’événement Biden. « Notre événement de quatre heures sera rempli d’action », a promis Olivia Altman de EarthDay.org.

Daunte Wright sera inhumé, quelques jours après la fin du procès Derek Chauvin

La communauté noire de Minneapolis a célébré avec un rassemblement devant le palais de justice après qu’un jury a reconnu l’ancien policier Derek Chauvin coupable de meurtre dans la mort de George Floyd. Mercredi, ils ont renouvelé le deuil de Daunte Wright, 20 ans, qui sera inhumé jeudi. Wright, un homme noir, a été tué par la police lors d’un arrêt de la circulation à Brooklyn Center, Minnesota, le 11 avril. et d’autres leaders nationaux des droits civiques demanderaient justice pour la famille de Wright, y compris son fils de 2 ans. L’officier accusé d’avoir tué Wright, Kim Potter, a déclaré qu’elle avait accidentellement sorti son arme de poing au lieu d’un Taser. Elle a été accusée d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

D’autres manifestations sont attendues après qu’un autre Noir abattu par les forces de l’ordre

Alors que la colère grandit face à la fusillade mortelle par la police de Ma’Khia Bryant, 16 ans, dans l’Ohio – 20 minutes avant l’annonce du verdict de culpabilité de Derek Chauvin mardi pour le meurtre de George Floyd – la mort d’un autre homme noir aux mains des forces de l’ordre a suscité plus d’indignation. Andrew Brown Jr.a été mortellement abattu à Elizabeth City, en Caroline du Nord, par un adjoint du shérif alors qu’il exécutait un mandat de perquisition mercredi. Le procureur de district Andrew Womble a promis «des réponses précises et non des réponses rapides». Il n’a pas proposé d’horaire. Les manifestants sont descendus dans les rues d’Elizabeth City après la fusillade et ont juré de revenir tout en restant paisibles jeudi. « Quand est-ce que ça va s’arrêter? » a déclaré Keith Rivers, président de la section du comté de Pasquotank de la NAACP.

Biden travaille pour lutter contre l’hésitation à la vaccination

Alors que les responsables de la santé publique s’efforcent de surmonter l’hésitation au vaccin COVID-19 parmi des millions d’Américains préoccupés par la sécurité et l’efficacité des injections, un rapport d’inspection cinglant de la FDA a cité plusieurs observations concernant une usine de fabrication de médicaments accusée d’avoir ruiné 15 millions de doses de Johnson Et le vaccin de Johnson. Le rapport indique que l’usine Emergent BioSolutions était sale, trop petite et mal conçue, et que les employés – qui n’étaient pas correctement formés – ne manipulaient pas correctement les ingrédients. La production de l’usine a été interrompue la semaine dernière. Le président Joe Biden s’efforce de convaincre ceux qui hésitent à se faire vacciner que les vaccins sont sûrs et efficaces. Le président exhorte également les employeurs à donner aux travailleurs des congés payés pour se faire vacciner et, si nécessaire, se remettre des effets secondaires. Jeudi, l’Inde a signalé un record mondial de plus de 314000 nouvelles infections au COVID-19 ajoutées au cours des dernières 24 heures, augmentant son total de 15,9 millions de cas depuis le début de la pandémie, après les États-Unis. L’Inde compte près de 1,4 milliard d’habitants.

La pluie de météores Lyrid arrive dans un ciel près de chez vous

Si vous dirigez votre regard vers le ciel dans les heures précédant l’aube de jeudi, vous pourriez apercevoir une vue d’un autre monde alors que la Terre passe à travers les débris laissés par une comète, provoquant un phénomène annuel d’étoiles filantes connu sous le nom de pluie de météores Lyrid. Le meilleur moment pour regarder sera tôt jeudi matin, car la fréquence des météores augmente lentement, a déclaré AccuWeather. Les Lyrides sont connus pour leurs météores rapides et brillants, produisant environ 10 à 15 par heure à son apogée, ce qui est attendu après le coucher de la lune vers 4 heures du matin, heure locale. Du point de vue météorologique, une grande partie de la nation devrait être dégagée, ce qui permettra une excellente visualisation des Lyrides.