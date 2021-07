5 choses à savoir jeudi

Biden devrait annoncer une poussée à l’épreuve des vaccins pour les travailleurs fédéraux

Le président Joe Biden devrait annoncer jeudi que des millions de travailleurs fédéraux doivent prouver qu’ils ont reçu un vaccin contre le coronavirus ou se soumettre à des tests réguliers et à une distanciation sociale et un masquage stricts, rapporte l’Associated Press. Une source a déclaré à l’AP que la nouvelle directive n’est pas un mandat de vaccination pour les employés et que ceux qui décident de ne pas se faire vacciner ne risquent pas d’être licenciés. La nouvelle politique équivaut à une reconnaissance par l’administration que le gouvernement – le plus grand employeur du pays – doit faire plus pour augmenter les taux de vaccination lents. Le programme officiel du président pour jeudi inclut Biden prononçant des remarques qui présentent « les prochaines étapes de nos efforts pour faire vacciner davantage d’Américains et lutter contre la propagation de la variante Delta ». Biden a déclaré mardi que son administration avait envisagé d’exiger que tous les employés fédéraux se fassent vacciner au milieu d’une vague de cas causés par la variante hautement infectieuse.

L’équipe des États-Unis remporte plus de médailles en natation avant la gymnastique

Aux Jeux olympiques de Tokyo, la gymnaste Simone Biles continue d’être le principal sujet de discussion. La médaillée d’or en titre au concours multiple féminin s’est qualifiée première pour la finale de jeudi, mais s’est retirée pour se concentrer sur sa santé mentale. Jade Carey prendra la place de Biles pour l’équipe américaine. La question est maintenant de savoir si Biles participera ou non à l’une des finales individuelles de la semaine prochaine. Il y avait beaucoup d’action dans la piscine à Tokyo jeudi alors que Bobby Finke a donné un bon départ à l’équipe des États-Unis lorsqu’il a décroché une médaille d’or inattendue au 800 mètres nage libre masculin. Plus tard, Caeleb Dressel a établi un record olympique en remportant l’or dans la finale du 100 libre masculin. Et l’équipe féminine de relais 4×200 libre, dont le pilier est Katie Ledecky, a remporté l’argent. Ailleurs, la compétition de golf individuel masculin a commencé avec le premier tour.

Apple exigera des masques dans la moitié de ses magasins américains

Apple exigera des acheteurs qu’ils portent à nouveau des masques dans la moitié de ses magasins américains à partir de jeudi. Les magasins qui auront besoin de masques se trouvent dans des points chauds COVID-19 ou dans des zones qui ont des mandats locaux ou étatiques. La société est devenue le premier détaillant à confirmer un changement dans sa politique de masquage mercredi, deux jours après que les Centers for Disease Control and Prevention ont publié de nouvelles directives recommandant aux personnes vaccinées de recommencer à porter des masques à l’intérieur dans les zones à transmission importante ou élevée de COVID-19. La nouvelle directive sur les masques du CDC recommande également que les personnes souffrant d’affections sous-jacentes qui peuvent les rendre plus sensibles au coronavirus portent des masques, ainsi que toute personne résidant avec des personnes vulnérables.

Les équipes cherchent à construire leur avenir au NBA Draft

De nombreuses équipes et joueurs de la NBA franchiront une étape importante jeudi lorsque le repêchage de la NBA 2021 aura lieu. Les Detroit Pistons détiennent le premier choix au classement général et devraient recruter le garde Cade Cunningham de l’État d’Oklahoma. Le repêchage commencera à prendre de l’ampleur avec la sélection des Houston Rockets au n ° 2, où les analystes pensent qu’ils envisagent un certain nombre de joueurs – principalement Jalen Suggs, Evan Mobley et Jalen Green. Il y aura également de la place pour les échanges dans la moitié supérieure du repêchage de la NBA, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans échangeant déjà le choix n ° 10 dans un accord global qui leur a valu le choix et le centre n ° 17 au total Jonas Valanciunas. De nombreux regards seront également rivés sur les Golden State Warriors dirigés par des vétérans, qui détiennent les choix n ° 7 et 14. Le projet sera diffusé sur ESPN à partir de 20 h HE.

Le festival de musique Lollapalooza revient

Les foules descendront sur Grant Park à Chicago jeudi, lorsque le festival de musique de quatre jours Lollapalooza commencera. C’est le premier grand festival de musique multi-genres aux États-Unis depuis mars 2020 et le plus grand rassemblement de masse du pays depuis lors, avec 100 000 fans attendus par jour.Foo Fighters, Post Malone, Tyler, The Creator et Miley Cyrus sont prêts à mener la gamme. Les participants devront prouver qu’ils ont été vaccinés contre le COVID-19 ou qu’ils ont été testés négatifs au cours des trois derniers jours.