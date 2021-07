5 choses à savoir jeudi

Jill Biden se rend à Tokyo pour les Jeux olympiques

La première dame Jill Biden devrait arriver jeudi à Tokyo pour entamer un voyage chargé au cours duquel elle dirigera la délégation américaine lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques vendredi. Biden prévoit également d’accueillir plusieurs événements olympiques et assistera également à une réunion avec l’empereur japonais Naruhito ainsi qu’à un dîner avec le Premier ministre Yoshihide Suga et son épouse, Mariko Suga. Le président Joe Biden n’a pas l’intention d’assister aux Jeux, a déclaré la Maison Blanche. Le voyage de la première dame est pris en sandwich entre des visites en Alaska et à Hawaï pour rencontrer des familles de militaires et d’anciens combattants et encourager la vaccination contre le COVID-19.

L’agence fédérale va commencer à accepter les demandes de subventions payées par la facture de secours

L’administration du président Joe Biden commence à mettre 3 milliards de dollars de subventions de développement économique à la disposition des communautés – une multiplication par dix du programme financé par le projet de loi massif de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars adopté plus tôt cette année. La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré que son agence commencerait jeudi à accepter les demandes de subventions compétitives, qui, selon les responsables, créeront des centaines de milliers d’emplois et aideront les villes en difficulté à faire des investissements à long terme. « Il s’agit d’une véritable aide pour les communautés à travers le pays alors qu’elles se reconstruisent », a déclaré Raimondo à l’Associated Press mercredi. Les subventions viseront à soutenir les infrastructures locales, les programmes de formation professionnelle et le développement de nouvelles industries. Les bénéficiaires seront sélectionnés sur la base du retour sur investissement attendu pour les contribuables. Raimondo devait comparaître jeudi à la conférence de presse de la Maison Blanche pour promouvoir le nouveau programme.

Milwaukee célèbre le titre NBA avec un défilé

Après que les Bucks aient battu les Phoenix Suns mardi lors du sixième match de la finale NBA, Milwaukee célébrera dans les rues jeudi. La dernière et unique autre équipe du championnat des Bucks n’a pas eu de défilé lorsque Kareem Abdul-Jabbar et ses coéquipiers ont remporté le titre NBA en 1971. les dirigeants de la ville à traiter et une base de fans toujours en développement à réclamer », a écrit Jim Owczarski du Milwaukee Journal Sentinel. « Peut-être, comme certains le pensent, les politiciens de Milwaukee ne voulaient pas reconnaître aussi publiquement une équipe dirigée par des joueurs noirs ou encourager un mélange de courses au centre-ville après des années de marches et de manifestations. » Cette année, le MVP de la finale Giannis Antetokounmpo a déclaré « c’est le moment de célébrer ».

Le futur roi d’Angleterre fête ses 8 ans

Jeudi marque le 8e anniversaire du prince George de Cambridge. La tradition a dicté que la famille royale publie chaque année de nouvelles photos pour commémorer les anniversaires des membres de la famille. Le palais de Kensington a livré la veille de l’anniversaire du jeune royal, avec une nouvelle image d’un George souriant ressemblant de plus en plus au portrait craché de son père, le prince William. La semaine dernière, George est sorti avec ses parents pour la finale de l’Euro 2020 en Angleterre et est devenu un mème instantané avec ses acclamations animées.

Kanye West va faire son premier album à Atlanta, en direct

La suite tant attendue de Kanye West à son album de 2019, « Jesus is King », arrivera jeudi soir, lorsqu’il fera ses débuts « Donda » à Atlanta. La sortie de l’album aura probablement 40 000 à 50 000 participants et sera diffusée en direct sur Apple Music. Le public a reçu mardi un échantillon de ce à quoi pourrait ressembler le nouvel album de West dans une publicité Beats by Dre, mettant en vedette la star américaine Sha’Carri Richardson. L’annonce, éditée par West, présentait la chanson « No Child Left Behind », une chanson attendue sur son dernier album. L’album, nommé d’après la mère de West, est le 10e de l’artiste.

Contribution : The Associated Press