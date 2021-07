5 choses à savoir jeudi

Les versements mensuels du crédit d’impôt pour enfants devraient arriver

Des millions de familles avec enfants verront plus d’argent sur leurs comptes bancaires jeudi dans le cadre du crédit d’impôt pour enfants nouvellement élargi. Les familles éligibles recevront jusqu’à 300 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans et jusqu’à 250 $ par mois pour chaque enfant de plus de 6 ans mais de moins de 18 ans. Les paiements sont le résultat du plan de sauvetage américain du président Joe Biden, un forfait de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars. passé en mars. La loi a prolongé le crédit d’impôt, augmenté le montant que les familles éligibles pouvaient recevoir et prévu que la moitié de l’argent soit disponible en versements mensuels au moins jusqu’en décembre. Le président Joe Biden prévoit de prolonger l’extension du crédit d’impôt pour enfants au-delà de l’expiration de décembre, ont déclaré mercredi de hauts responsables de l’administration.

Biden et l’Allemande Merkel se rencontreront à la Maison Blanche

Le président accueillera jeudi la chancelière allemande Angela Merkel dans ce qui devrait être sa dernière visite à Washington en tant que chef de l’Etat. Les réunions seront bien plus amicales que les confrontations notoirement difficiles entre Merkel et l’ancien président Donald Trump, qui se sont disputés tout, des cotisations de l’OTAN aux railleries du président américain sur Twitter. Pourtant, il y aura des questions litigieuses à l’ordre du jour. Parmi les plus difficiles : la scission entre les États-Unis et l’Allemagne sur Nord Stream 2, le gazoduc qui relierait la Russie à l’Allemagne et que les États-Unis craignent de donner à Moscou un poids accru sur l’Europe. Un haut responsable de l’administration a déclaré que Biden soulèverait ses objections au sujet du pipeline avec Merkel et insisterait sur « l’importance de développer des mécanismes concrets pour garantir que l’énergie ne soit pas utilisée comme un outil coercitif contre l’Ukraine » ou d’autres alliés.

Britney Spears obtient le droit de choisir son propre avocat dans une affaire de tutelle

Les efforts de Britney Spears pour mettre fin à ses 13 ans de tutelle se poursuivent jeudi, mais avec un développement majeur : elle a maintenant un avocat de son choix. Un juge de Los Angeles a accédé mercredi à la demande de la pop star d’embaucher Mathew Rosengart, un ancien procureur fédéral devenu avocat plaidant. Au cours de l’audience, Spears a appelé et a dit qu’elle voulait porter plainte pour abus. Quelques heures plus tard, elle a posté une vidéo sur Instagram chevauchant un cheval et faisant la roue avec une légende remerciant ses fans, en utilisant le hashtag #FreeBritney : « Vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi [to] être soutenu par des fans aussi géniaux !!!! »

Richard Sherman de la NFL comparaîtra devant le tribunal après son arrestation près de Seattle

Le demi de coin de la NFL Richard Sherman, qui a été arrêté mercredi pour suspicion de « violence domestique avec cambriolage » ainsi que pour résistance à l’arrestation et méfait malveillant dans l’État de Washington, devrait comparaître jeudi pour la première fois, selon plusieurs rapports. Un juge déterminera s’il y a des raisons probables de croire que Sherman a commis un crime. Le juge pourrait fixer la caution ou ordonner la libération de Sherman. Le département de police de Redmond a déclaré que les policiers avaient répondu mercredi à un rapport faisant état d’un cambriolage en cours et trouvé Sherman « en train de tenter de forcer l’entrée dans la maison d’un membre de la famille ». Sherman a ensuite tenté de s’éloigner lorsqu’il a été informé qu’il serait arrêté et a « résisté physiquement » aux agents. Dans un appel au 911, obtenu par la station de radio de Seattle KIRO, l’épouse de Sherman, Ashley Moss, a déclaré que le joueur vedette de la NFL avait bu et menaçait de se faire du mal.

Le British Open prend le départ, un an après l’annulation de COVID

Le 149e British Open a débuté jeudi matin au Royal St. George’s Golf Club de Sandwich, dans le sud de l’Angleterre, le sixième et dernier tournoi majeur de la saison 2020-21 du PGA Tour. Le tournoi revient un an après son annulation en raison de la pandémie de coronavirus. À certains égards, ce British Open donnera l’impression que le golf est revenu à la normale. Il y aura quelque 30 000 fans parcourant les liaisons Sandwich quotidiennement à partir de jeudi, la plus grande foule de golf à un tournoi majeur depuis la pandémie. Il y a une différence majeure : les joueurs sont maintenus dans une bulle stricte pour se conformer aux restrictions COVID-19 et risquent d’être disqualifiés pour avoir enfreint les règles.

Contribution : The Associated Press